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Üç harflilerin sonu geliyor... DEM'li Tuncer Bakırhan açıkladı: İmralı tarihi bir çağrı yapacak

Türkiye, 40 yıllık terör belasını def ediyor... Başkan Erdoğan'ın "İç cephe ve terörsüz Türkiye" mesajlarının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “PKK’yı lağvet” çağrısına rağmen, DEM Parti’nin İmralı temaslarından net bir silah bırakma mesajı henüz gelmedi. Ancak Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiği tarih olan 15 Şubat'ta PKK'yı lağvedeceği konuşuluyor. Bu kapsamda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrıyı yapmaya hazırlanıyor. Bu çağrının arkasındayız" dedi.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 13:32 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 14:12
Üç harflilerin sonu geliyor... DEM’li Tuncer Bakırhan açıkladı: İmralı tarihi bir çağrı yapacak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    40 yılı aşkın süredir devam eden terör belasının sonu geliyor...

    DEM Parti: İmralı tarihi bir çağrı yapacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" ve "İç cepheyi güçlendirelim" mesajları doğrultusunda, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2024'ün ekim ayında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik "Çık PKK'yı lağvettiğini açıkla" çağrısı süreci yeni bir aşamaya taşıdı.

    DEM TURLADI DURDU
    Bu süreçte dikkat çeken gelişmelerden biri, DEM Parti heyetinin İmralı'ya yaptığı temas ve daha sonrasında TBMM'deki partileri bilgilendirmesi oldu.

    İmralı'da PKK elebaşı Öcalan ile görüşen Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder DEM'lİ Ahmet Türk ile birlikte TBMM'de partileri ziyaret etti (Takvim.com.tr Arşiv)İmralı'da PKK elebaşı Öcalan ile görüşen Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder DEM'lİ Ahmet Türk ile birlikte TBMM'de partileri ziyaret etti (Takvim.com.tr Arşiv)

    2.TEMAS GERÇEKLEŞTİ ÇAĞRI GELMEDİ
    İmralı Adası'nda terörsitbaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşen DEM heyeti, görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

    Ancak kamuoyunun beklediği net bir silah bırakma çağrısı yine gelmedi.

    15 ŞUBAT İDDİASI
    MHP lideri Devlet Bahçeli, "Çağrı bir an önce yapılmalı" çıkışlarını yinelerken teröristbaşı Öcalan'ın 15 Şubat'ta bir çağrı yapacağı gündeme geldi.

    Teröristbaşı Öcalan Kenya'da paketlenip Türkiye'ye getirildi (Takvim.com.tr Arşiv)Teröristbaşı Öcalan Kenya'da paketlenip Türkiye'ye getirildi (Takvim.com.tr Arşiv)

    Takvim.com.tr bu tarihin PKK elebaşı Öcalan'ın Kenya'da paketlenip Türkiye'ye getirildiği tarih olduğuna dikkat çekti...

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    DEM'DEN AÇIKLAMA: TARİHİ BİR ÇAĞRI YAPACAK
    Bu kapsamda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrıyı yapmaya hazırlanıyor. Bu çağrının arkasındayız" dedi.

    Bir gazetecinin "Silah bırakma çağrısı mı" sorusuna Bakırhan, "Tarihi bir çağrı, kesin içeriğini bilmiyorum içinde ne olduğunu, çok bilmiyoruz. Heyetlerden aldığımız bilgilere göre konuşuyorum, muhtemelen bu çağrı içerisinde benzer şeyler olma ihtimali yüksek. Çok kısa bir süre içinde bir hazırlık var, bir çalışma var tarihini belirtmiyorum. 15 Şubat da olabilir sonrası da olabilir" dedi.

    Fotoğrafta: Tuncer Bakırhan (Takvim.com.tr Arşiv)Fotoğrafta: Tuncer Bakırhan (Takvim.com.tr Arşiv)

    İmralı'da yeni bir görüşme olup olmayacağı yönündeki soruya ise Bakırhan, "Henüz bu konuda bir netlik yok çağrıyı bekliyoruz" yanıtını verdi.

    KANDİL'DE SANCILI BEKLEYİŞ!
    Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvettiğini açıkla" çağrısının ardından Kandil'de sancı başladı.

    Kandil'den yükselen çatlak sesler sabotaj denemeleri yaptı. Bese Hozat'tan Mustafa Karasu'ya Murat Karayılan'dan Sabri Ok'a kadar terör elebaşları silah bırakmayacakları yönünde açıklama yaparak defalarca kez süreci sabote etmeye ve pazarlık yapmaya çalıştı... Ancak Türkiye'nin tavrı net emperyalizmin maşası bu kirli örgüt ya silah bırakacak ya da gömülecek...

    Öyle ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli buna defalarca kez dikkat çekti. Gözler şimdi PKK elebaşı Öcalan'ın yapacağı çağrıya çevrildi.

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