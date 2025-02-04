Üç harflilerin sonu geliyor... DEM’li Tuncer Bakırhan açıkladı: İmralı tarihi bir çağrı yapacak

Bir gazetecinin "Silah bırakma çağrısı mı" sorusuna Bakırhan, "Tarihi bir çağrı, kesin içeriğini bilmiyorum içinde ne olduğunu, çok bilmiyoruz. Heyetlerden aldığımız bilgilere göre konuşuyorum, muhtemelen bu çağrı içerisinde benzer şeyler olma ihtimali yüksek. Çok kısa bir süre içinde bir hazırlık var, bir çalışma var tarihini belirtmiyorum. 15 Şubat da olabilir sonrası da olabilir" dedi.
Fotoğrafta: Tuncer Bakırhan (Takvim.com.tr Arşiv)
İmralı'da yeni bir görüşme olup olmayacağı yönündeki soruya ise Bakırhan, "Henüz bu konuda bir netlik yok çağrıyı bekliyoruz" yanıtını verdi.
KANDİL'DE SANCILI BEKLEYİŞ!
Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvettiğini açıkla" çağrısının ardından Kandil'de sancı başladı.
Kandil'den yükselen çatlak sesler sabotaj denemeleri yaptı. Bese Hozat'tan Mustafa Karasu'ya Murat Karayılan'dan Sabri Ok'a kadar terör elebaşları silah bırakmayacakları yönünde açıklama yaparak defalarca kez süreci sabote etmeye ve pazarlık yapmaya çalıştı... Ancak Türkiye'nin tavrı net emperyalizmin maşası bu kirli örgüt ya silah bırakacak ya da gömülecek...
Öyle ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli buna defalarca kez dikkat çekti. Gözler şimdi PKK elebaşı Öcalan'ın yapacağı çağrıya çevrildi.