Üç harflilerin sonu geliyor... DEM’li Tuncer Bakırhan açıkladı: İmralı tarihi bir çağrı yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın " Terörsüz Türkiye" ve "İç cepheyi güçlendirelim" mesajları doğrultusunda, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2024'ün ekim ayında PKK elebaşı Abdullah Öcalan 'a yönelik "Çık PKK'yı lağvettiğini açıkla" çağrısı süreci yeni bir aşamaya taşıdı.

DEM Parti: İmralı tarihi bir çağrı yapacak

DEM TURLADI DURDU

Bu süreçte dikkat çeken gelişmelerden biri, DEM Parti heyetinin İmralı'ya yaptığı temas ve daha sonrasında TBMM'deki partileri bilgilendirmesi oldu.

İmralı'da PKK elebaşı Öcalan ile görüşen Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder DEM'lİ Ahmet Türk ile birlikte TBMM'de partileri ziyaret etti (Takvim.com.tr Arşiv)

2.TEMAS GERÇEKLEŞTİ ÇAĞRI GELMEDİ

İmralı Adası'nda terörsitbaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşen DEM heyeti, görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Ancak kamuoyunun beklediği net bir silah bırakma çağrısı yine gelmedi.