Öcalan DEM Parti'ye ne talimat verdi? İmralı'dan gelen mesajı "iletmeme" çabası: YPG'den "15 Şubat" sinyali

Terörist Abdi İtalyanlara konuştu (Takvim.com.tr)





YPG'DEN 15 ŞUBAT SİNYALİ: ÖCALAN'IN ÇAĞRISI SURİYE'Yİ KAPSAYACAK



Mahmut Övür sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:



Oysa Suriye'de YPG'nin başındaki Abdi Şahin bile verilecek mesajı anlamış ki, hem bizim daha önce duyurduğumuz açıklamanın 15 Şubat'ta yapılacağını hem de Suriye'yle ilişkili olacağını iki İtalyan gazeteciye şöyle anlatıyor:



"Bildiride Suriye'nin kuzeydoğusuyla ilgili bir şeyler olacağına inanıyoruz. Abdullah Öcalan'ın bu bölgeyle birçok bağı var."

DEM Parti İmralı heyeti (Takvim.com.tr)



15 Şubat'a çok az süre kaldı. Terörü sonlandırma açıklamasından İsrail ve Fransa gibi birçok ülke memnun olmayacak, hatta bağıracak. İçeride sokakları ateşlemek isteyenler de aynı havada. Ancak garip olan hem anayasal eşit vatandaşlık talep edeceksin hem de o talebin gerçekleşmesindeki en büyük engelin kalkması için uğraşmayacaksın. DEM Parti ne yazık ki bu gerçeği görmüyor.