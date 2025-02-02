Öcalan DEM Parti'ye ne talimat verdi? İmralı'dan gelen mesajı "iletmeme" çabası: YPG'den "15 Şubat" sinyali

Türkiye, 40 yıllık terör belasından tamamen kurtulmak için kararlı adımlar atıyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "PKK'yı lağvet" çağrısına rağmen, DEM Parti'nin İmralı temaslarından net bir silah bırakma mesajı henüz gelmedi. Ancak teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiği tarih olan 15 Şubat'ta PKK'yı lağvedeceği iddiası gündeme geldi.
PKK'nın Suriye'de yuvalanan elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ise İtalyanlara konuşararak Öcalan'ın "Suriye" vurgusu yapacağını öne sürdü.
Kandil'deki PKK yöneticileri örgütün dağılmasını engellemeye çalışırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin "Ya silah bırakacaklar ya da gömülecekler" mesajı, Türkiye'nin terörle mücadeledeki net tavrını ortaya koyuyor.
İmralı'da PKK elebaşı Öcalan ile görüşen Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder DEM'lİ Ahmet Türk ile birlikte TBMM'de partileri ziyaret etti (Takvim.com.tr Arşiv)
ÖCALAN'DAN DEM PARTİ'YE TALİMAT
DEM Parti ise sürecin başından bu yana deyim yerindeyse havanda su dövüyor. Yüksek perdeden "pazarlık" yapılacağına dair söylemlerler geliştiriliyor, çatlak sesler günden güne yükseliyor.
DEM yönetimine İmralı'daki son görüşmede Öcalan tarafından "Yüzünüzü Kandil'e değil, halka çevirin, demokratik siyaset alanını genişletin ve halka anlatın..." talimatı gittiği konuşuluyor.
Ancak DEM yönetimi bu talimatın tam aksine İmralı'dan gelen mesajı halka "iletmeme" niyetinde. Aynı zamanda pazarlık peşinde.
DEM eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan (Takvim.com.tr)
"DEM PARTİ HALKA NE ANLATIYOR?"
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "DEM Parti halka ne anlatıyor?" bugünkü köşe yazısında DEM Parti'nin ikircikli tutumu ve YPG'nin 15 Şubat hazırlıklarına dikkat çekti.
DEM Parti heyetinin "pazarlık" peşinde olduğunu dile getiren Övür, "DEM Parti eşbaşkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan dâhil hiçbiri gittikleri toplantıda, katıldıkları panellerde böyle bir şeyden söz etmiyor, tam tersine yüksek perdeden "pazarlık" yapılacağını söylüyorlar. Bir anlamda bu siyasi aktörler, bildikleri hâlde Öcalan'ın verdiği ve vereceği mesajları halka iletmeme çabasında" şeklinde konuştu.