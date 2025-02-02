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Öcalan DEM Parti'ye ne talimat verdi? İmralı'dan gelen mesajı "iletmeme" çabası: YPG'den "15 Şubat" sinyali

40 yıllık terör baronları için yolun sonu göründü. PKK ya silah bıracak ya da silahlarıyla beraber gömülecek. İmralı'daki son görüşmede DEM Parti yönetimine teröristbaşı Abdullah Öcalan tarafından "Yüzünüzü Kandil'e değil, halka çevirin, demokratik siyaset alanını genişletin ve halka anlatın..." talimatı gittiği konuşuluyor. Ancak pazarlık peşinde koşan DEM bu talimatın tam aksine İmralı'dan gelen mesajı halka "iletmeme" niyetinde. Bir yandan da gözler 15 Şubat'a çevrildi. YPG elebaşı Abdi "Bildiride Suriye'nin kuzeydoğusuyla ilgili bir şeyler olacağına inanıyoruz" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 07:00 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 07:00
Öcalan DEM Parti’ye ne talimat verdi? İmralı’dan gelen mesajı iletmeme çabası: YPG’den 15 Şubat sinyali

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    Türkiye, 40 yıllık terör belasından tamamen kurtulmak için kararlı adımlar atıyor.

    MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "PKK'yı lağvet" çağrısına rağmen, DEM Parti'nin İmralı temaslarından net bir silah bırakma mesajı henüz gelmedi. Ancak teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiği tarih olan 15 Şubat'ta PKK'yı lağvedeceği iddiası gündeme geldi.

    PKK'nın Suriye'de yuvalanan elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ise İtalyanlara konuşararak Öcalan'ın "Suriye" vurgusu yapacağını öne sürdü.

    Kandil'deki PKK yöneticileri örgütün dağılmasını engellemeye çalışırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin "Ya silah bırakacaklar ya da gömülecekler" mesajı, Türkiye'nin terörle mücadeledeki net tavrını ortaya koyuyor.

    İmralı'da PKK elebaşı Öcalan ile görüşen Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder DEM'lİ Ahmet Türk ile birlikte TBMM'de partileri ziyaret etti (Takvim.com.tr Arşiv)İmralı'da PKK elebaşı Öcalan ile görüşen Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder DEM'lİ Ahmet Türk ile birlikte TBMM'de partileri ziyaret etti (Takvim.com.tr Arşiv)

    ÖCALAN'DAN DEM PARTİ'YE TALİMAT

    DEM Parti ise sürecin başından bu yana deyim yerindeyse havanda su dövüyor. Yüksek perdeden "pazarlık" yapılacağına dair söylemlerler geliştiriliyor, çatlak sesler günden güne yükseliyor.

    DEM yönetimine İmralı'daki son görüşmede Öcalan tarafından "Yüzünüzü Kandil'e değil, halka çevirin, demokratik siyaset alanını genişletin ve halka anlatın..." talimatı gittiği konuşuluyor.

    Ancak DEM yönetimi bu talimatın tam aksine İmralı'dan gelen mesajı halka "iletmeme" niyetinde. Aynı zamanda pazarlık peşinde.

    DEM eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan (Takvim.com.tr)DEM eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan (Takvim.com.tr)


    "DEM PARTİ HALKA NE ANLATIYOR?"

    SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "DEM Parti halka ne anlatıyor?" bugünkü köşe yazısında DEM Parti'nin ikircikli tutumu ve YPG'nin 15 Şubat hazırlıklarına dikkat çekti.

    DEM Parti heyetinin "pazarlık" peşinde olduğunu dile getiren Övür, "DEM Parti eşbaşkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan dâhil hiçbiri gittikleri toplantıda, katıldıkları panellerde böyle bir şeyden söz etmiyor, tam tersine yüksek perdeden "pazarlık" yapılacağını söylüyorlar. Bir anlamda bu siyasi aktörler, bildikleri hâlde Öcalan'ın verdiği ve vereceği mesajları halka iletmeme çabasında" şeklinde konuştu.

    Terörist Abdi İtalyanlara konuştu (Takvim.com.tr)Terörist Abdi İtalyanlara konuştu (Takvim.com.tr)


    YPG'DEN 15 ŞUBAT SİNYALİ: ÖCALAN'IN ÇAĞRISI SURİYE'Yİ KAPSAYACAK

    Mahmut Övür sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

    Oysa Suriye'de YPG'nin başındaki Abdi Şahin bile verilecek mesajı anlamış ki, hem bizim daha önce duyurduğumuz açıklamanın 15 Şubat'ta yapılacağını hem de Suriye'yle ilişkili olacağını iki İtalyan gazeteciye şöyle anlatıyor:

    "Bildiride Suriye'nin kuzeydoğusuyla ilgili bir şeyler olacağına inanıyoruz. Abdullah Öcalan'ın bu bölgeyle birçok bağı var."

    DEM Parti İmralı heyeti (Takvim.com.tr)DEM Parti İmralı heyeti (Takvim.com.tr)

    15 Şubat'a çok az süre kaldı. Terörü sonlandırma açıklamasından İsrail ve Fransa gibi birçok ülke memnun olmayacak, hatta bağıracak. İçeride sokakları ateşlemek isteyenler de aynı havada. Ancak garip olan hem anayasal eşit vatandaşlık talep edeceksin hem de o talebin gerçekleşmesindeki en büyük engelin kalkması için uğraşmayacaksın. DEM Parti ne yazık ki bu gerçeği görmüyor.

    PKK'nın varlığını sürdürme zemini kalmadı (Takvim.com.tr)PKK'nın varlığını sürdürme zemini kalmadı (Takvim.com.tr)

    "PKK'NIN VARLIĞINI SÜRDÜRME ZEMİNİ KALMADI"

    İrlanda'dan Kolombiya'ya dünyanın birçok bölgesinde terör örgütlerinin silah bırakma süreçlerini yakından izleyen yazar Adnan Boynukara'nın Perspektif sitesinde dile getirdiği şu uyarıyı DEM Partililerin dikkatine sunuyorum:

    "PKK ve bağlaşık örgütlerinin de artık oldukları halleriyle varlıklarını sürdürmelerinin zemini kalmamıştır. Şiddet ve terörde ısrar etmek, küresel güçlerin, istihbarat örgütlerinin ve askeri endüstriyel çevrelerin kullanışlı elemanı olmanın ötesine geçmiyor. Bunda ısrar, Kürtlere ve bütün Orta Doğu halklarına düşmanlık etmektir."

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