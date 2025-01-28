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Kandil niyetini belli etti! PKK elebaşı Bese Hozat'tan "Apo çağrı yapsa da meşru saymayız" mesajı: "Bedel ödedik, silah bırakmayız"

İmralı'dan beklenen "PKK'yı lağvetme" çağrısı bir türlü gelmedi. Ortaya çıkan bu ikircikli tutum kafalarda soru işareti bırakırken Kandil'deki terör baronları açık açık niyet beyan etti. PKK elebaşı Bese Hozat "Abdullah Öcalan çağrı yapsa da İmralı'da olduğu sürece meşru saymayız" mesajı verdi. PKK'nın silah bırakmayacağını söyleyen Hozat, "Bedel ödedik, elbette silah olacak, direniş olacak, mücadele olacak" dedi.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 11:37 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 11:57
Kandil niyetini belli etti! PKK elebaşı Bese Hozat’tan Apo çağrı yapsa da meşru saymayız mesajı: Bedel ödedik, silah bırakmayız

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    İmralı-DEM görüşmelerinin ikinci turunda da PKK'yı "fesih" ilanı gelmedi. "Dün çağrı yapmaya hazır" olduğunu beyan eden teröristbaşı Abdullah Öcalan bugün "Hazırlıklar tamamlandıktan sonra" söylemi geliştirdi.

    Ortaya çıkan ikircikli tablo sonrası Kandil yekten pazarlığa girişti.

    "APO İMRALI'DA OLDUĞU SÜRECE ÇAĞRI YAPSA DA MEŞRU SAYMAYIZ"

    PKK/KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat "Apo çağrı yapsa da İmralı'da olduğu sürece meşru saymayız" mesajı verdi.

    PKK/KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat (Takvim.com.tr)PKK/KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat (Takvim.com.tr)

    Kandil'de saklandığı ininden konuşan Hozat, "Peki tecrit koşullarında Önder Apo bir çağrı yapabilir mi? Yapacağı çağrının bir meşruiyeti tecrit koşullarında olabilir mi? Gerçekten bir hükmü olabilir mi tecrit ve işkence koşullarında yapacağı herhangi bir çağrının vereceği herhangi bir mesajın. Bu mümkün müdür? Mümkün olamaz. Tecrit ve işkence koşullarında Önder Apo'dan nasıl çağrı beklenir, nasıl çağrı istenir, nasıl açıktan kamuoyuna seslenmesi istenir ve beklenir? Tecrit ve işkence koşullarında bu olamaz" ifadelerini kullandı.

    PKK/KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat (Takvim.com.tr)PKK/KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat (Takvim.com.tr)


    "İMRALI'DAN GELEN MEKTUBU DEĞERLENDİRECEĞİZ"

    İmralı'dan kendilerine bir mektup gelmediğini söyleyen Bese Hozat, "Şu ana kadar bize Önderlikten herhangi bir şey gelmedi. Yani bir mektup, doğrudan bir mesaj gelmiş değil. Fakat geleceğini düşünüyoruz, bekliyoruz. Geldiğinde de elbette değerlendireceğiz, ona göre de hareket edeceğiz. Bunu belirtebiliriz. Fakat şu ana kadar gelmiş değil. Biz de gelebileceğini düşünüyor ve bekliyoruz" dedi.

    Hozat sözlerinin devamında açık açık "Bedel ödedik, silah bırakmayız" diyerek PKK'nın silah bırakmayacağını söyledi.

    "Elbette silah olacak" beyanında bulunan teröristbaşı şöyle konuştu:

    Şu anda Kürt sorunu demokratik temelde çözülmüş değil, Türkiye demokratikleşmiş değil. Kürt sorunu sürdüğü müddetçe elbette silah olacak, direniş olacak, mücadele olacak. Kürt sorunu çözülmeden Kürtler nasıl savunmasız bırakılır? Kürtler üzerinde bir soykırım savaşı var, imha savaşı var. Kürtler üzerinde bu inkâr, imha son bulmadan, soykırım politikaları, soykırım savaşı son bulmadan Kürtler savunmasız, kurbanlık koyun gibi kendisini bu soykırım çarkına terk edemez ki! Bunca ağır bedel, bunca kazanım, bunca değer, özgürlük değeri boşa mı verildi, boşa mı yaratıldı? Bu bedeller boşa mı verildi, bu değerler boşa mı yaratıldı? Elbette değil.

    PKK/KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat (Takvim.com.tr)PKK/KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat (Takvim.com.tr)


    KANDİL İPE UN SERİYOR

    Silah bırakma konusunda ipe un seren elebaşı "Apo İmralı'da Kürt sorununun demokratik çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi için çalışıyor. 24 saatini buna veriyor, çok yoğun bir mesai harcıyor, çok yoğun buna çalışıyor. Bu süreç gelişirse, Kürt sorunu çözülürse, silah konusu elbette tartışılır" dedi. Yine net bi şekilde silah bırakacaklarını söylemdi.

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