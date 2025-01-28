Kandil niyetini belli etti! PKK elebaşı Bese Hozat'tan "Apo çağrı yapsa da meşru saymayız" mesajı: "Bedel ödedik, silah bırakmayız"

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İmralı-DEM görüşmelerinin ikinci turunda da PKK'yı "fesih" ilanı gelmedi. "Dün çağrı yapmaya hazır" olduğunu beyan eden teröristbaşı Abdullah Öcalan bugün "Hazırlıklar tamamlandıktan sonra" söylemi geliştirdi.



Ortaya çıkan ikircikli tablo sonrası Kandil yekten pazarlığa girişti.



"APO İMRALI'DA OLDUĞU SÜRECE ÇAĞRI YAPSA DA MEŞRU SAYMAYIZ"



PKK/KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat "Apo çağrı yapsa da İmralı'da olduğu sürece meşru saymayız" mesajı verdi.

PKK/KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat (Takvim.com.tr)



Kandil'de saklandığı ininden konuşan Hozat, "Peki tecrit koşullarında Önder Apo bir çağrı yapabilir mi? Yapacağı çağrının bir meşruiyeti tecrit koşullarında olabilir mi? Gerçekten bir hükmü olabilir mi tecrit ve işkence koşullarında yapacağı herhangi bir çağrının vereceği herhangi bir mesajın. Bu mümkün müdür? Mümkün olamaz. Tecrit ve işkence koşullarında Önder Apo'dan nasıl çağrı beklenir, nasıl çağrı istenir, nasıl açıktan kamuoyuna seslenmesi istenir ve beklenir? Tecrit ve işkence koşullarında bu olamaz" ifadelerini kullandı.