Kesilmeden hazırlığınız yapın! O ilçeler mumları hazır etsin

Bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle İstanbul'da bazı bölgelerde geçici elektrik kesintileri olabiliyor. Elektrik kesintilerinin hangi ilçeleri etkileyeceği ise güncel olarak paylaşılıyor. Vatandaşlar BEDAŞ arıza sorgulama ekranları aracılığıyla kesintilerle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilir. Peki, bugün hangi ilçelerde kesinti yapılacak? İşte 4 Şubat İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve sorgulama ekranı.