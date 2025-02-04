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Kesilmeden hazırlığınız yapın! O ilçeler mumları hazır etsin

BEDAŞ İstanbul'da bazı bölgelerde geçici elektrik kesintileri olabileceğini duyurdu. Vatandaşlar arıza sorgulama ekranları aracılığıyla kesintilerle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilecek. Elektrik kesintilerinin hangi ilçeleri etkileyeceği ise güncel olarak paylaşılıyor. Peki, bugün hangi ilçelerde kesinti yapılacak? İşte 4 Şubat İstanbul elektrik kesintisi ile ilgili sorgulama sayfası...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 13:01 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 13:09
Kesilmeden hazırlığınız yapın! O ilçeler mumları hazır etsin

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    Bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle İstanbul'da bazı bölgelerde geçici elektrik kesintileri olabiliyor. Elektrik kesintilerinin hangi ilçeleri etkileyeceği ise güncel olarak paylaşılıyor. Vatandaşlar BEDAŞ arıza sorgulama ekranları aracılığıyla kesintilerle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilir. Peki, bugün hangi ilçelerde kesinti yapılacak? İşte 4 Şubat İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve sorgulama ekranı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BAĞCILAR

    09:00 - 17:00 saatleri arasında çeşitli mahallelerde planlı elektrik kesintileri olacaktır.

    FATİH

    09:00 - 17:00 saatleri arasında belirli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacaktır.

    ÜMRANİYE

    09:00 - 17:00 saatleri arasında bazı mahallelerde elektrik kesintileri planlanmıştır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    PENDİK

    09:00 - 17:00 saatleri arasında çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri olacaktır.

    SULTANGAZİ

    09:00 - 17:00 saatleri arasında belirli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacaktır.

    BAHÇELİEVLER

    09:00 - 17:00 saatleri arasında bazı mahallelerde elektrik kesintileri planlanmıştır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ESENYURT

    09:00 - 17:00 saatleri arasında çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri olacaktır.

    KÜÇÜKÇEKMECE

    09:00 - 17:00 saatleri arasında belirli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacaktır.

    AVCILAR

    09:00 - 17:00 saatleri arasında bazı mahallelerde elektrik kesintileri planlanmıştır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BEYLİKDÜZÜ

    09:00 - 17:00 saatleri arasında çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri olacaktır.

    BAŞAKŞEHİR

    09:00 - 17:00 saatleri arasında belirli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacaktır.

    BEYKOZ

    09:00 - 17:00 saatleri arasında bazı mahallelerde elektrik kesintileri planlanmıştır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    KADIKÖY

    09:00 - 17:00 saatleri arasında çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri olacaktır.

    MALTEPE

    09:00 - 17:00 saatleri arasında belirli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacaktır.

    KARTAL

    09:00 - 17:00 saatleri arasında bazı mahallelerde elektrik kesintileri planlanmıştır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    PENDİK

    09:00 - 17:00 saatleri arasında çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri olacaktır.

    SANCAKTEPE

    09:00 - 17:00 saatleri arasında belirli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacaktır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ŞİLE

    09:00 - 17:00 saatleri arasında bazı mahallelerde elektrik kesintileri planlanmıştır.

    SİLİVRİ

    09:00 - 17:00 saatleri arasında çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri olacaktır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ŞİŞLİ

    09:00 - 17:00 saatleri arasında belirli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacaktır.

    ZEYTİNBURNU

    09:00 - 17:00 saatleri arasında bazı mahallelerde elektrik kesintileri planlanmıştır.

    NOT: Kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler güncellenmektedir. Detaylı bilgi sahibi olmak için (mahalle -konum bilgisi) BEDAŞ resmi sitesi ziyaret edilebilir.

    BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

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