Kesilmeden hazırlığınız yapın! O ilçeler mumları hazır etsin

Bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle İstanbul'da bazı bölgelerde geçici elektrik kesintileri olabiliyor. Elektrik kesintilerinin hangi ilçeleri etkileyeceği ise güncel olarak paylaşılıyor. Vatandaşlar BEDAŞ arıza sorgulama ekranları aracılığıyla kesintilerle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilir. Peki, bugün hangi ilçelerde kesinti yapılacak? İşte 4 Şubat İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve sorgulama ekranı.
(Takvim Foto Arşiv)
BAĞCILAR
09:00 - 17:00 saatleri arasında çeşitli mahallelerde planlı elektrik kesintileri olacaktır.
FATİH
09:00 - 17:00 saatleri arasında belirli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacaktır.
ÜMRANİYE
09:00 - 17:00 saatleri arasında bazı mahallelerde elektrik kesintileri planlanmıştır.
(Takvim Foto Arşiv)
PENDİK
09:00 - 17:00 saatleri arasında çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri olacaktır.
SULTANGAZİ
09:00 - 17:00 saatleri arasında belirli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacaktır.
BAHÇELİEVLER
09:00 - 17:00 saatleri arasında bazı mahallelerde elektrik kesintileri planlanmıştır.