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Teröristbaşı Abdullah Öcalan PKK'yı ne zaman lağvedecek? Mazlum Abdi ne yumurtladı... Kritik tarih 15 Şubat!

Türkiye, 40 yıllık terör belasından tamamen kurtulmak için kararlı adımlar atıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “PKK’yı lağvet” çağrısına rağmen, DEM Parti’nin İmralı temaslarından net bir silah bırakma mesajı henüz gelmedi. Ancak Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiği tarih olan 15 Şubat'ta PKK'yı lağvedeceği iddiası gündeme geldi. PKK'nın Suriye'de yuvalanan elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ise İtalyanlara konuşararak Öcalan'ın "Suriye" vurgusu yapacağını öne sürdü. Öte yandan Kandil’deki PKK yöneticileri örgütün dağılmasını engellemeye çalışırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli’nin “Ya silah bırakacaklar ya da gömülecekler” mesajı, Türkiye’nin terörle mücadeledeki net tavrını ortaya koyuyor.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 10:31 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 10:54
Teröristbaşı Abdullah Öcalan PKK’yı ne zaman lağvedecek? Mazlum Abdi ne yumurtladı... Kritik tarih 15 Şubat!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye, 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiği terör belasından tamamen kurtulmak için kararlı adımlar atıyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" ve "İç cepheyi güçlendirelim" mesajları doğrultusunda, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik "Çık PKK'yı lağvettiğini açıkla" çağrısı süreci yeni bir aşamaya taşıdı.

    Bu süreçte dikkat çeken gelişmelerden biri, DEM Parti heyetinin İmralı'ya yaptığı temas ve daha sonrasında TBMM'deki partileri bilgilendirmesi oldu.

    2.TEMAS GERÇEKLEŞTİ ÇAĞRI GELMEDİ
    İmralı Adası'nda terörsitbaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşen DEM heyeti, görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

    DEMden İmralı açıklaması! Dün Hazırım diyen Öcalan bugün Hazırlıklar tamamlandıktan sonra diyor... Pazarlık niyetli ikircikli tutumDEMden İmralı açıklaması! Dün Hazırım diyen Öcalan bugün Hazırlıklar tamamlandıktan sonra diyor... Pazarlık niyetli ikircikli tutum

    Ancak kamuoyunun beklediği net bir silah bırakma çağrısı yine gelmedi.

    OYALAMA TAKTİĞİ Mİ?
    İlk görüşmede, PKK'yı lağvetme çağrısı yapmaya hazır olduğunu öne süren teröristbaşı Öcalan, ikinci görüşme sonrası "Hazırlıklar tamamlandıktan sonra" diyerek süreci zamana yayma eğiliminde olduğunu gösterdi. Bu durum, "DEM ve İmralı ipe un seriyor, pazarlık peşindeler" yorumlarını beraberinde getirdi.

    15 ŞUBAT İDDİASI
    MHP lideri Devlet Bahçeli, "Çağrı bir an önce yapılmalı" çıkışlarını yinelerden İtalyan basınında ilginç bir detay yer aldı.

    PKK/YPG'nin Suriye'deki yapılanmasının başını çeken terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in Öcalan'ın 15 Şubat'ta bir mesaj yayınlayacağını duyurduğunu öne sürdü.

    MAZLUM ABDİ NE YUMURTLADI
    İtalyan Il Manifesto gazetesinden Chiara Cruciati ve Giansandro Merli, Suriye'nin kuzeyinde Mazlum Abdi ile gerçekleştirdikleri görüşmeye dayanarak, Öcalan'ın yayınlayacağı mesajda Suriye'ye özel bir vurgu yapacağını iddia etti.

    Terörist Abdi İtalyanlara konuştuTerörist Abdi İtalyanlara konuştu

    Cruciati ve Merli, geçen pazartesi İtalyan ve Fransız siyasi temsilcilerinden oluşan bir uluslararası heyetin ziyareti sırasında Mazlum Abdi ile bir araya gelmişti. Yazıda, Abdi'nin iki önemli haber verdiği, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat günü Kenya'da tutuklanmasının 26'ncı yıldönümünde bir mesaj göndereceğini doğruladığı ifade edildi.

    Teröristbaşı Öcalan Kenya'da paketlenip Türkiye'ye getirildi (Takvim.com.tr Arşiv)Teröristbaşı Öcalan Kenya'da paketlenip Türkiye'ye getirildi (Takvim.com.tr Arşiv)

    Mesajın video şeklinde de olabileceğini öne süren Abdi, "Bildiride Suriye'nin kuzeydoğusuyla ilgili bir şeyler olacağına inanıyoruz. Abdullah Öcalan'ın bu bölgeyle birçok bağı var. Burada her şey birbiriyle bağlantılı" dedi. Abdi ayrıca, Şam ile diyaloğun daha geniş bir müzakere sürecinin parçası olduğunu öne sürdü.

    APO VİDEO İSTİYOR AMA...
    DEM Parti kaynaklarına göre, Abdullah Öcalan 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapmayı planlıyor. Hürriyet'te yer alan bilgiye göre DEM'liler, teröristbaşı Öcalan'la yaptıkları görüşmeleri hem parti içinde hem de terör örgütü PKK/YPG'nin tepe kadrosuyla paylaştı. Öcalan'ın mesajını video kaydıyla ve bir devlet yetkilisinin yanında vermek istediği, ancak hükümetin bunu yazılı bir açıklama olarak net ve açık şekilde tercih ettiği belirtiliyor. Siyasi kaynaklara göre çağrı, "KCK Sözleşmesi'nin feshedilmesini" içerecek ve PKK ile bağlantılı HPG, PYD, YPG, TAK gibi Türkiye, Kandil, Suriye ve Avrupa'daki tüm terör unsurlarına yönelik olacak. Öcalan'ın özellikle Suriye'deki duruma ve YPG/PYD'nin faaliyetlerine dair beklentilerini vurgulaması bekleniyor.

    KANDİL'DE SANCI VAR
    Öte yandan Bahçeli'nin Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvettiğini açıkla" çağrısının ardından Kandil'de sancı başladı. Süreç içerisinde Kandil'den yükselen çatlak sesler sabotaj denemeleri yaptı. Bese Hozat'tan Mustafa Karasu'ya Murat Karayılan'dan Sabri Ok'a kadar terör elebaşları silah bırakmayacakları yönünde açıklama yaparak defalarca kez süreci sabote etmeye ve pazarlık yapmaya çalıştı... Ancak Türkiye'nin tavrı net emperyalizmin maşası bu kirli örgüt ya silah bırakacak ya da gömülecek... Öyle ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli buna defalarca kez dikkat çekti.

    YA SİLAH BIRAKACAKLAR YA GÖMÜLECEKLER
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11 Ocak'ta Şanlıurfa'da yaptığı konuşmadai "Terörle demokrasi yan yana olmaz, terörle siyaset aynı kapta yan yana bulunmaz. Ya namlusu Türkiye'ye çevrilmiş silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol, alternatif yok." diyerek net bir uyarı yaptı.

    "40 YILLIK TERÖR BELASINI DEF EDECEĞİZ"
    29 Ocak'ta AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan terör belasının def edileceğini belirterek şunları söyledi:

    "Suriye'den Filistin'e bölgemizde tarih yeniden yazılmaktadır. Hiç unutmayın, kardeşlerimizle birlikte bizim de gelecek asrımız şekillenmektedir. Türkiye içeride ve dışarıda attığı stratejik adımlarla, insanı merkeze alan politikalarıyla tarihe not düşmekte, tarihe mührünü vurmaktadır. Dünyanın kalbi olan Afro-Avrasya bölgesinin yükselen yıldızı Türkiye'dir. Biz bir hamle yaptıkça paçamızdan aşağı çeken 40 yıllık terör belasını da defettikten sonra yükselişimiz inşallah şahlanışa dönüşecektir. Terörsüz Türkiye hedefimize öyle veya böyle ama muhakkak ulaşacağız. Terör örgütleri üzerinden kurulan tuzakları darmadağın edeceğiz. Tüm yol ve dava arkadaşlarımın böyle bir ufukla hareket etmesini, küçük hesapların peşine takılmak yerine görev bilinciyle gelişmelere bakmasını rica ediyorum. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin."


    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son olarak 28 Ocak'ta TBMM'de yaptığı konuşmada meseleye dikkat çekerek uyarıda bulundu.

    Suriye'nin yeni yönetiminin silah bırakmasını istediği terör örgütünün, şimdiye kadar buna yanaşmaması, hatta gündemine dahi almamasının küresel terör baronları ve destekçilerinin tembih ve teşvikiyle doğrudan bağlantılı olduğunu dile getiren Bahçeli, "Bölücü terör örgütü silah bırakmıyorsa, o silahları ellerinden alıp teröristlerin kafasında kırmak ve hepsini birden cezalandırmak Türkiye'nin beka ve güvenlik hakkıdır. Hakkımızı çiğnetmeyiz, çiğnemeye azmedenleri de mahvu perişan ederiz." dedi.

    Meseleyi İmralı-DEM trafiğine getiren Bahçeli şunları söyledi:

    "Geliniz, silahlarınızı öldürülmeden önce siz kendi iradenizle bırakınız. Pişman olduğunuzu, bu mücadelenin asla sonuç vermeyeceğini açıklayınız. Binlerce insanımıza yaşattığınız acılardan duyduğunuz pişmanlığı duyurunuz. Küresel güçlerin hizmetinde bölgesel aktörler olmaya bir son veriniz. Aziz milletimizin sizler için reva göreceği akıbete teslim olunuz. Son olarak diyeceğim odur ki DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin, terörsüz Türkiye'ye ön şartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir. Ne Mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu terörsüz Türkiye'nin doğumuna."

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