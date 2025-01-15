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İmralı'dan gelecek çağrı öncesi Kandil Öcalan'ı sümen altı etti! PKK elebaşı Helin Ümit'ten "Silah bırakmayız, Suriye'de direniriz" mesajı

PKK yıllardır "Apo apo" zılgıtı çekip "İradem" dediği İmralı'yı takmayacağını ilan etti. Öcalan'dan gelmesi beklenen çağrı öncesi Kandil renk verdi. Elebaşı Helin Ümit, "Şimdiye kadar mücadele ile kazandık! Öz gücümüzden başka hiç kimseden doğru beklentiye girmemeliyiz" diyerek Öcalan'ı sümen altına itti. Silah bırakmayacaklarını belirtip sokak çağrısı yapan Ümit, "Suriye'de direneceğiz" mesajı verdi. Bu sözler "Suriye'de işimiz yok" diyen Murat Karayılan'ı yalanlarken Kandil'deki iç ihtilafı da açık etti.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 10:55 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 11:14
İmralı’dan gelecek çağrı öncesi Kandil Öcalan’ı sümen altı etti! PKK elebaşı Helin Ümit’ten Silah bırakmayız, Suriye’de direniriz mesajı

İÇİNDEKİLER

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    Kandil'deki terör baronları silah bırakmamak için ayak diriyor.

    Gün aşırı bir PKK elebaşı çıkıyor, İmralı-DEM hattındaki görüşmelerle eş güdümlü olarak pazarlık yapmaya niyetleniyor.

    Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" mesajı sonrası sahneye çıkan PKK/KCK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit, provokatif eylem ve söylemler geliştirdi.

    PKK elebaşı Helin Ümit'ten ʺSilah bırakmayız, Suriye'de direnirizʺ mesajı (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Helin Ümit'ten ʺSilah bırakmayız, Suriye'de direnirizʺ mesajı (Takvim.com.tr)


    "SİLAH BIRAKMAYIZ" MESAJI VERİP "SOKAK" ÇAĞRISI YAPTI

    İmralı'dan gelmesi beklenen çağrı öncesi "silah bırakma" peşinde olmadıklarını açık açık beyan eden Ümit, "Şimdiye kadar mücadele ile kazandık, bundan sonra da mücadele ile kazanacağız. Öz gücümüzden başka hiç kimseden doğru beklentiye girmemeliyiz. Bu temelde örgütlenmeliyiz. İçerisinde bulunduğumuz sürecin ihtiyaçlarına göre kendimizi dönüştürerek zaferi inşa etmeliyiz" ifadesiyle hem sabotaja başladı hem de sokak çağrısı yaptı.

    ŞART KOŞMAYA KALKTI

    DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretini değerlendiren Ümit, şart koşmaya kalktı.

    "Heyetin gidişi Öcalan'ın hukuki haklarından yararlandığı anlamına gelmiyor" diyen PKK elebaşı, "Bu süreç kendi hakikatine saygılı olmakla gelişecek. Devlet terörü bitmeli. Akıllı bir siyasetçi tarihe geçmek istiyorsa Kürtlerle ittifak yapar. Tek şart, önderliğimizin çalışma koşullarının oluşturulması" şeklinde konuştu.

    PKK elebaşı Helin Ümit'ten ʺSilah bırakmayız, Suriye'de direnirizʺ mesajı (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Helin Ümit'ten ʺSilah bırakmayız, Suriye'de direnirizʺ mesajı (Takvim.com.tr)



    AÇIK AÇIK SÖYLEDİ: "SURİYE'DE DİRENECEĞİZ"

    "Suriye'de çözüm demokratik ulus projesinden geçer" sözleriyle PKK/YPG'yi meşrulaştırmak isteyen Helin Ümit direneceklerini ifade etti:

    "Kuzey ve doğu suriye halkı direnişiyle amacına ulaşacak"

    "YPG, QSD VE YPJ SİLAH BIRAKMAZ"

    Ümit geride bıraktığımız günlerde de "PKK'nın Suriye'deki varlığını bitirmek istiyorlar" diyerek Suriye'de olduklarını kabullenmiş, silah bırakmayacaklarını söylemişti.

    "YPG, QSD ve YPJ niye silah bıraksın? "YPG, QSD için deniliyor ki silahsızlanacak. Baştan bunu tartışmak gerçekten insana çok şüphelidir. Mesela kadınlar ne olacak? YPJ ne olacak? YPJ kadınların savunma gücü. bu Jolani ve ekibinin kadın karşısındaki pozisyonu nedir? Yanına iki tane kadın almakla kadın hakları garantiye alınmıyor ki. Vitrin oluşturarak bu böyle oluşturulamaz ki"

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    ELEBAŞLARI BİRBİRİNE DÜŞTÜ

    Öte yandan Kandil'in Suriye konusundaki ihtilafa düştüğü Helin Ümit'in bu sözleriyle bir kez daha tescillendi.

    Bilindiği üzere Murat Karayılan "PKK olarak Rojava'da herhangi bir varlığımız yoktur. Rojava'daki hiçbir güç ve örgüt ile organik bir ilişki ya da bağlantımız yoktur" demişti.

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