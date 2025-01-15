İmralı'dan gelecek çağrı öncesi Kandil Öcalan'ı sümen altı etti! PKK elebaşı Helin Ümit'ten "Silah bırakmayız, Suriye'de direniriz" mesajı

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Kandil'deki terör baronları silah bırakmamak için ayak diriyor.



Gün aşırı bir PKK elebaşı çıkıyor, İmralı-DEM hattındaki görüşmelerle eş güdümlü olarak pazarlık yapmaya niyetleniyor.



Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" mesajı sonrası sahneye çıkan PKK/KCK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit, provokatif eylem ve söylemler geliştirdi.

PKK elebaşı Helin Ümit'ten ʺSilah bırakmayız, Suriye'de direnirizʺ mesajı (Takvim.com.tr)





"SİLAH BIRAKMAYIZ" MESAJI VERİP "SOKAK" ÇAĞRISI YAPTI



İmralı'dan gelmesi beklenen çağrı öncesi "silah bırakma" peşinde olmadıklarını açık açık beyan eden Ümit, "Şimdiye kadar mücadele ile kazandık, bundan sonra da mücadele ile kazanacağız. Öz gücümüzden başka hiç kimseden doğru beklentiye girmemeliyiz. Bu temelde örgütlenmeliyiz. İçerisinde bulunduğumuz sürecin ihtiyaçlarına göre kendimizi dönüştürerek zaferi inşa etmeliyiz" ifadesiyle hem sabotaja başladı hem de sokak çağrısı yaptı.



ŞART KOŞMAYA KALKTI



DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretini değerlendiren Ümit, şart koşmaya kalktı.



"Heyetin gidişi Öcalan'ın hukuki haklarından yararlandığı anlamına gelmiyor" diyen PKK elebaşı, "Bu süreç kendi hakikatine saygılı olmakla gelişecek. Devlet terörü bitmeli. Akıllı bir siyasetçi tarihe geçmek istiyorsa Kürtlerle ittifak yapar. Tek şart, önderliğimizin çalışma koşullarının oluşturulması" şeklinde konuştu.