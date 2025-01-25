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Bolu'dan sonra Antalya! CHP'li Muhittin Böcek itfaiyeyi yeğeni Cemil Böcek'e bağladı!

Cumhuriyet Halk Partisinin eş dost kıyaklarına bir yenisi daha eklendi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın itfaiye teşkilatını dayı oğlu Sedat Gülener'e bağlaması tepkileri çekerken benzer bir atama Antalya'dan geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine yeğeni Cemil Böcek'i getirdi. Cemil Böcek, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere toplamda 7 daire başkanlığından sorumlu olacak.

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Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 13:46 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 13:51
Bolu’dan sonra Antalya! CHP’li Muhittin Böcek itfaiyeyi yeğeni Cemil Böcek’e bağladı!

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    Cumhuriyet Halk Partili isimler belediyeleri akraba çiftliğine çevirdi.

    Birçok belediyede kayınço, yeğen bacanak atamaları yaşanırken Bolu'daki facia liyakatsiz atamaların getirdiği felaketi bir kez daha ortaya koydu.

    BOLU'DAKİ ATAMA FACİA GETİRDİ
    Bolu'da yaşanan otel yangını faciasının ardından, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın itfaiye teşkilatını dayı oğlu Sedat Gülener'e bağladığı ve otelde tespit edilen yetersizliklerin bildirilmediği ortaya çıkmıştı.

    Tanju Özcan ve itfaiyeyi bağladığı dayısının oğlu Sedat Gülener (Takvim.com.tr Arşiv)Tanju Özcan ve itfaiyeyi bağladığı dayısının oğlu Sedat Gülener (Takvim.com.tr Arşiv)

    Bu durum tepki çekerken benzer bir uygulamaya CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden de rastlandı.

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in dün imzaladığı karar ile bazı kademelerde yeni görevlendirmeler yapıldı.

    MUHİTTİN BÖCEK YEĞENİ CEMİL BÖCEK'İ GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞINA ATADI
    Görevlendirmeler ile Durmuş Ali Arslan'ın sağlık sebepleri ile emekliye ayrılmasının ardından boşalan genel sekreter yardımcılığı görevine Başkan Böcek'in yeğeni Cemil Böcek atandı.

    Muhittin Böcek ve Yeğeni Cemil BöcekMuhittin Böcek ve Yeğeni Cemil Böcek

    Muhittin Böcek'in görev yaptığı Konyaaltı Belediyesi'nden bu yana birlikte çalıştığı yeğeni Cemil Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nde de Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

    İTFAİYE ONA BAĞLI OLACAK!
    Cemil Böcek, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan sorumlu olacak.