Belge belge CHP'li Bolu Belediyesi'nin ihmaller zinciri! 79 can rüşvete mi kurban gitti? 1 haftada çıkan "yeterlilik" raporu mide bulandırdı

Bolu'da 79 kişinin can verdiği Grand Kaya yangın
faciasının altından ihmaller zinciri çıktı.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Yetki alanımız değil"
yalanına sarılsa da gerçekler belgelerler ortaya saçıldı. Özcan'ın, Bolu Belediye Meclisi'ne sunduğu 2023 yılı faaliyet raporunda konaklama tesislerinin yangın güvenliği bakımından denetlendiğine dair ibarenin yer aldığı ortaya çıktı.
Bolu Belediyesi'nin bahse konu facianın yaşandığı Grand Kartal isimli otele 2021 ve 2024 yıllarında yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı.
Skandal bununla da sınırlı değildi...
2 OCAK 2025: BOLU BELEDİYESİ "YÖNETMELİĞE UYGUN" DEDİ
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün 2 Ocak 2025'te Kartalkaya'da yanan otelin restoranına "yangın yeterlilik belgesi" verdiği belirlendi. İtfaiye raporunda, otelde inceleme yapıldığı, herhangi bir aksaklığa işaret etmediği görüldü.
İlgili raporun altında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in imzası dikkat çekti. Bilindiği üzere Gülener, Tanju Özcan'ın dayısının oğlu.
Tanju Özcan'ın "Yetki alanımızın dışında" dediği Kartalkaya Kayak Merkezi'ni 19 gün önce CHP'li Bolu Belediyesi'nin denetlemesi kuyruklu yalanı açık etti.
HALK TV BALTAYI TAŞA VURDU
Halk TV ise Bolu Belediyesi'ni savunmak istersen baltayı taşa vurdu. İsmail Saymaz, Bolu Belediyesi'nin Bolu'daki oteli yangın yönünden denetlediğini ortaya çıkaran belgeyi yayınladı.
Bu durum Tanju Özcan ve şürekasının "Bolu Belediyesi'nin denetimle alakası yok" iddiasını çürüttü. Ancak raporda yer alan bir detay belediyenin faciaya bile isteye göz yumduğunu kanıtladı.
Denetimden geçemeyen otelin bir haftada yeterlilik belgesi alması mide bulandırdı
Buna göre;
Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel 70 metrekarelik bir restoran kafe açmak için Bolu Belediyesi'ne yangın denetimi talebiyle 12 Aralık 2024'te başvuruyor.
Denetimden geçemeyen otelin bir haftada yeterlilik belgesi alması mide bulandırdı
Bolu Belediyesi yetkilileri otele geliyor ve restoran kafenin yangınına karşı yeterli olmadığını gösteren bir rapor hazırlıyor. Yangın yeterlilik belgesi oluşturulmadan Grand Kartal Otel'in yetkilileri denetimin iptali için belediyeye tekrar dilekçe veriyor.
Denetimden geçemeyen otelin bir haftada yeterlilik belgesi alması mide bulandırdı
25.12.2024'te Bolu Belediyesi otele "Yangına karşı yeterli değil" diye belge vermiyor. Ancak aradan geçen bir hafta sonra 02.01.2025'te "Yangına karşı yeterlidir" belgesi düzenleniyor. Belgenin altında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayı oğlu olan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in imzası bulunuyor.
Denetimden geçemeyen otelin bir haftada yeterlilik belgesi alması mide bulandırdı (Takvim.com.tr)
BİR HAFTADA NE DEĞİŞTİ DE BELGE VERDİLER? RÜŞVET İDDİASI...
Bu noktada "Bir haftada ne değişti de "yeterlilik belgesi" verdiler?" sorusu önem kazandı.
CHP'li Bolu Belediyesi ile ilgili "rüşvet" iddiaları gündeme geldi. Aralık'ta denetimden geçemeyen otelin Ocak'ta jet hızıyla yeterlilik belgesi alması "İnsanları rüşvete kurban ettiler" yorumlarına yol açtı.
Peki, Grand Kartal Otel'deki kafe restoranın sahipleri kim?
İşte CHP'li Bolu Belediyesi bir hafta önce reddedip bir hafta sonra şüpheli bir şekilde "yeterlilik belgesi" verdiği o işletmenin sicili:
Mudurnu Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Merkez : Mudurnu / Bolu
Vergi No. 6…5
Kuruluş Tarihi : 24.03.2017
Yetkilileri:
1. İbrahim POLAT
2. Zehra POLAT
3. Vuslat KAZIMLI
Şube:
Grand Kartal Otel No.2/1
Gökpınar Yaylası yolu Kartalkaya Bolu
Faaliyet konusu : Lokanta, restoran (içkili-içkisiz)
Açılış Tarihi: 12.12.2024
Yetkilisi : İbrahim POLAT
Sosyal medya yalanını patlatan belge (Takvim.com.tr)
TROL YALANI DA BELGEYLE PATLADI
Öte yandan CHP'li sosyal medya trollerinin 2 Ocak 2025'te Bolu Belediyesi'nin "Yangına Karşı Uygundur" belgesi verdiği işletme yangın çıkan Grand Kartal Otel değil başka bir işletmeydi yalanı da ellerinde patladı. Ortaya çıkan belge ile "Yangına Karşı Uygundur" belgesinin verildiği firmanın adresinin Grand Kartal Otel No: 2/1. olduğu bildirildi.