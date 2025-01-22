Belge belge CHP'li Bolu Belediyesi'nin ihmaller zinciri! 79 can rüşvete mi kurban gitti? 1 haftada çıkan "yeterlilik" raporu mide bulandırdı



Skandal bununla da sınırlı değildi...



2 OCAK 2025: BOLU BELEDİYESİ "YÖNETMELİĞE UYGUN" DEDİ



Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün 2 Ocak 2025'te Kartalkaya'da yanan otelin restoranına "yangın yeterlilik belgesi" verdiği belirlendi. İtfaiye raporunda, otelde inceleme yapıldığı, herhangi bir aksaklığa işaret etmediği görüldü.



İlgili raporun altında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in imzası dikkat çekti. Bilindiği üzere Gülener, Tanju Özcan'ın dayısının oğlu.





Tanju Özcan'ın "Yetki alanımızın dışında" dediği Kartalkaya Kayak Merkezi'ni 19 gün önce CHP'li Bolu Belediyesi'nin denetlemesi kuyruklu yalanı açık etti.

HALK TV BALTAYI TAŞA VURDU



Halk TV ise Bolu Belediyesi'ni savunmak istersen baltayı taşa vurdu. İsmail Saymaz, Bolu Belediyesi'nin Bolu'daki oteli yangın yönünden denetlediğini ortaya çıkaran belgeyi yayınladı.



Bu durum Tanju Özcan ve şürekasının "Bolu Belediyesi'nin denetimle alakası yok" iddiasını çürüttü. Ancak raporda yer alan bir detay belediyenin faciaya bile isteye göz yumduğunu kanıtladı.



Denetimden geçemeyen otelin bir haftada yeterlilik belgesi alması mide bulandırdı



Buna göre;

Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel 70 metrekarelik bir restoran kafe açmak için Bolu Belediyesi'ne yangın denetimi talebiyle 12 Aralık 2024'te başvuruyor.



Denetimden geçemeyen otelin bir haftada yeterlilik belgesi alması mide bulandırdı



Bolu Belediyesi yetkilileri otele geliyor ve restoran kafenin yangınına karşı yeterli olmadığını gösteren bir rapor hazırlıyor. Yangın yeterlilik belgesi oluşturulmadan Grand Kartal Otel'in yetkilileri denetimin iptali için belediyeye tekrar dilekçe veriyor.



Denetimden geçemeyen otelin bir haftada yeterlilik belgesi alması mide bulandırdı



25.12.2024'te Bolu Belediyesi otele "Yangına karşı yeterli değil" diye belge vermiyor. Ancak aradan geçen bir hafta sonra 02.01.2025'te "Yangına karşı yeterlidir" belgesi düzenleniyor. Belgenin altında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayı oğlu olan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in imzası bulunuyor.