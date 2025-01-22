"Dayı oğlu" belediyeciliği 79 cana mal oldu! CHP'li Bolu Belediyesi'nden yanan otele "Yönetmeliğe Uygun" raporu: İşte skandalın belgesi

CHP'li Bolu Belediyesi'nin yanan otelin restoranına ʺYönetmeliğe Uygunʺ raporu verdiği tespit edildi (Takvim.com.tr) 09.07.2015 tarihli 29411 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Binaların Yangın dan Korunması Hakkında Yönetmelik'in 9.'ncu Kısım 1. Bölüm "Yangın güvenliği Sorumluluğu" altında belirtilen 124'ncü maddesinde "Yapı, blok, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden kamu ve özel kurum kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip ve yöneticiler sorumludur." 125'nci maddesinde ise "Yangın güvenliği sorumlusunun belirlenmesi" ibareleri almaktadır. Belirtilen maddeler gereği işlem tesis edilmesi hususumuzu bilgilerinize rica ederim.







Bolu Belediyesi Başkanlığı İtfaiye müdürlüğü tarafından oluşturulan belge, bir firmanın 24 Aralık 2024 tarihli başvurusuna cevaben hazırlanmış. Belgede, Kartalkaya Bölgesi'nde açılmak istenen bir restoran için itfaiyenin onay verdiği görülüyor.

Başvurusu Bolu Belediyesi İtfaiyesi tarafından onaylanan firmanın adresi kayıtlarda "Grand Kartal Otel No.2/1 Gökpınar Yaylası yolu Kartalkaya Bolu" olarak görülüyor.



Yani belediye itfaiyesi tarafından onay verilen tesis, yangın olayının yaşandığı Grand Kartal Otel içerisinde. Bilindiği gibi, görgü tanıklarını ifadesine göre yangın otel içindeki bir restoranda başlamıştı.



TANJU ÖZCAN'IN YALANI ELİNDE PATLADI



Tanju Özcan'ın "Yetki alanımızın dışında" dediği Kartalkaya Kayak Merkezi'ni 19 gün önce CHP'li Bolu Belediyesi'nin denetlemesi kuyruklu yalanı da açık etti.



