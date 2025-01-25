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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 13:35 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 13:52
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

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    Kongrede konuşma gerçekleştiren Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Erdoğan'ın açıklamlarından öne çıkanlar şu şekilde:

    Sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bugün bir kez daha aranızda olmaktan ayrı bir bahtiyarlık duyuyorum. Van İl Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

    Bu teşkilatta görev değişikliği sebebiyle, dışarıda kalmak, emekli olmak asla yoktur.

    Şu ana kadar yaptıklarımız önemlidir. Ancak yeterli değildir. Biz günü kurtarmaya değil, geleceğe odaklanıyoruz. Biz büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. Bütün teşkilatlarımızdan, hem bizim yaptıklarımıza hem kendilerine verilen görevlere bu geniş açıdan bakmalarını bekliyorum.

    Biz muhalefet partileri gibi, hatayı millette arayan bir anlayışa sahip değiliz. Kırk dereden su getirerek çeşitli analizler üretmek AK Parti'ye yakışmaz. Bizim hedefimiz oy oranımızı yüzde 50'nin altına düşürmemektir. Bizim hedefimiz AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak bir yolunu bulup 85 milyonun gönlüne girmektir.

    Kongrelerimizde geleceğe dair vizyonumuzu milletimizle paylaşıyor, öncü kadroları da belirliyoruz.

    HEDEFİMİZ HER ZAMAN DAHA İLERİYE
    Hedefimiz 81 vilayetimizin tamamında seçimlerde ipi göğüslemektir.

    Hizmet üretme aşkımızı büyüterek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. 81 vilayetimizin tamamında destansı projelere imza attık. Ülkemizi nereden nereye getirdiğimizin bizatihi şahidi milletimizdir.

    2028'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 50'nin çok çok üzerinden inşallah kazanmayı hedefliyoruz

    Detaylar gelecek...

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