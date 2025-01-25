Astsubay Ufuk Akıncı’nın intikamı alındı! O teröristler böyle vuruldu

Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi ile yaralanan Astsubay Ufuk Akıncı 23 Ocak'ta kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
ŞEHİDİMİZİN İNTİKAMI ALINDI
Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın intikamı alındı.
Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi ile yaralanan Astsubay Ufuk Akıncı 23 Ocak'ta kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
ŞEHİDİMİZİN İNTİKAMI ALINDI
Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın intikamı alındı.
Akıncı'yı şehit eden o teröristlerin etkisiz hale getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.
ŞEHİT UFUK AKINCI EBEDİYETE UĞURLANDI
Öte yandan Şehit Ufuk Akıncı'nın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından Ankara'ya götürüldü.
Şehit Astsubay Akıncı için ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Şehidin aile bireyleri, törende gözyaşlarına hakim olamadı.
Şehit Akıncı'nın cenazesi, kılınan namaz sonrası Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.