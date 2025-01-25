Bolu Belediyesi ile Grand Kartal Otel arasında neler oldu? Eksiklik neden örtbas edildi? Tanju Özcan’dan itiraf gibi açıklama

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasıyla ilgili soruşturma devam ederken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.
OTEL İLE BOLU BELEDİYESİ ARASINDA NELER YAŞANDI?
Yangının ardından ortaya çıkan belgelere göre, Bolu Belediyesi yetkililerinin otelde yaptıkları incelemelerde eksiklikler tespit ettiği ancak bunu bildirmediği ortaya çıkmıştı.
Otel yönetimi 12 Aralık 2024 tarihinde Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne başvurarak Grand Kartal Otel'in tamamı için yangın uygunluk belgesi talebinde bulundu.
Yapılan denetimler sonucunda itfaiye müdürlüğü, otelde 8 adet kusur tespit etti.
Bolu Belediyesi otel ile ilgili eksiklikleri tespit etti ancak savcılığa ya da bakanlığa bildirimde bulunmadı
Bunun üzerine otel yönetimi, gerekli uygunluk belgesini alamayacağını anlayarak, 24 Aralık 2024 tarihinde başvurusunu geri çekti.
AYNI GÜN YENİ BAŞVURU YAPILDI
Otel yönetimi, aynı gün, yani 24 Aralık 2024 tarihinde bu kez yalnızca kafe/restoran için işletmeci "Mudurnu Enerji A.Ş." adına yangın uygunluk belgesi talebiyle Bolu Belediyesi'ne başvurdu.