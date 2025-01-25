Bolu Belediyesi ile Grand Kartal Otel arasında neler oldu? Eksiklik neden örtbas edildi? Tanju Özcan’dan itiraf gibi açıklama

BELEDİYE TARFINDAN "UYGUNDUR" BELGESİ VERİLDİ!

Bolu İtfaiyesi, daha önce 8 kusur tespit ettiği otelin altında açılmak istenen kafe/restoran için mevzuata uygun şekilde tüm oteli kapsayan bir denetim yapması gerekirken, yalnızca kafe/restoran özelinde bir denetim yaptı ve 2 Ocak 2025 tarihinde Mudurnu Enerji A.Ş. adına "yangına uygundur" belgesi düzenledi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğlu ve itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in imzası ile uygunluk belgesi verildi Takvim.com.tr Bolu Belediyesi ile Otel yönetimi arasındaki bu süreci belgeleriyle yazdı... Belge belge CHPli Bolu Belediyesinin ihmaller zinciri! 78 can rüşvete mi kurban gitti? 1 haftada çıkan yeterlilik raporu mide bulandırdı BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'DAN İTİRAF: İTFAİYE MÜDÜRÜ OTEL YÖNETİMİNDEN KORKMUŞ OLABİLİR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, oteldeki eksikliklerin neden bildirilmediğiyle ilgili skandal bir açıklama yaparak aslında olayın örtbas edildiğini itiraf etti.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü'nün, otel yönetiminden çekinmiş olabileceğini ve bu sebepten dolayı bilgi vermemiş olabileceğini belirten Özcan, şu ifadeleri kullandı: "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. 'Burası büyük bir işletme, yarın beni karalıyorsun' diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir. Ben yangından sonra bu başvuruları öğrendim. Daha önce itfaiyemizin oraya gittiğini, başvurunun geri çekildiğini ve eksikliklerin bildirilmeyip konunun kapatıldığını bilmiyordum. Ancak Sayın Bakan'ın açıklamalarından sonra haberdar oldum."

İL ÖZEL İDARESİNİN O BAŞVURUYA RUHSAT VERMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Grand Kartal Oteli yönetiminin otel bünyesindeki 70 metrekarelik müştemilatta kafe/restoran açmak için Bolu İl Özel İdaresi'ne başvurduğuda öğrenildi. Sabah'taki habere göre Otel yönetimi kafe için başvuru yaptı. İl Özel İdaresi tarafından, kafenin otel ile aynı giriş çıkışı ve güvenlik sistemlerini kullanacağından, tüm otel için yangın uygunluk belgesi gerektiği bildirildi. İşaretli alan ruhsat talep edilen kafe