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Bolu Belediyesi ile Grand Kartal Otel arasında neler oldu? Eksiklik neden örtbas edildi? Tanju Özcan'dan itiraf gibi açıklama

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Bolu Belediyesi, otelde 8 yangın kusuru tespit etmesine rağmen eksiklikleri bildirmedi. Aynı gün otelin altında kafe/restoran için yapılan yeni başvuruya "yangına uygundur" belgesi yine Bolu Belediyesi tarafından verildi. Belediy Başkanı Tanju Özcan tespit edilen oteldeki eksikliklerin neden bildirilmediğine dair itiraf gibi bir açıklama yaptı."'İtfaiye müdürü korkmuş olabilir" diyen Tanju Özcan, "Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, işletme yarın beni karalıyorsun diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir." ifadeleriyle suçun örtbas edildiğini itiraf etti.

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Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 11:21 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 11:53
Bolu Belediyesi ile Grand Kartal Otel arasında neler oldu? Eksiklik neden örtbas edildi? Tanju Özcan’dan itiraf gibi açıklama

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    Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasıyla ilgili soruşturma devam ederken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

    OTEL İLE BOLU BELEDİYESİ ARASINDA NELER YAŞANDI?
    Yangının ardından ortaya çıkan belgelere göre, Bolu Belediyesi yetkililerinin otelde yaptıkları incelemelerde eksiklikler tespit ettiği ancak bunu bildirmediği ortaya çıkmıştı.

    Otel yönetimi 12 Aralık 2024 tarihinde Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne başvurarak Grand Kartal Otel'in tamamı için yangın uygunluk belgesi talebinde bulundu.

    Yapılan denetimler sonucunda itfaiye müdürlüğü, otelde 8 adet kusur tespit etti.

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    Bunun üzerine otel yönetimi, gerekli uygunluk belgesini alamayacağını anlayarak, 24 Aralık 2024 tarihinde başvurusunu geri çekti.

    AYNI GÜN YENİ BAŞVURU YAPILDI
    Otel yönetimi, aynı gün, yani 24 Aralık 2024 tarihinde bu kez yalnızca kafe/restoran için işletmeci "Mudurnu Enerji A.Ş." adına yangın uygunluk belgesi talebiyle Bolu Belediyesi'ne başvurdu.

    BELEDİYE TARFINDAN "UYGUNDUR" BELGESİ VERİLDİ!
    Bolu İtfaiyesi, daha önce 8 kusur tespit ettiği otelin altında açılmak istenen kafe/restoran için mevzuata uygun şekilde tüm oteli kapsayan bir denetim yapması gerekirken, yalnızca kafe/restoran özelinde bir denetim yaptı ve 2 Ocak 2025 tarihinde Mudurnu Enerji A.Ş. adına "yangına uygundur" belgesi düzenledi.

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    BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'DAN İTİRAF: İTFAİYE MÜDÜRÜ OTEL YÖNETİMİNDEN KORKMUŞ OLABİLİR
    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, oteldeki eksikliklerin neden bildirilmediğiyle ilgili skandal bir açıklama yaparak aslında olayın örtbas edildiğini itiraf etti.

    Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü'nün, otel yönetiminden çekinmiş olabileceğini ve bu sebepten dolayı bilgi vermemiş olabileceğini belirten Özcan, şu ifadeleri kullandı:

    "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. 'Burası büyük bir işletme, yarın beni karalıyorsun' diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir. Ben yangından sonra bu başvuruları öğrendim.

    Daha önce itfaiyemizin oraya gittiğini, başvurunun geri çekildiğini ve eksikliklerin bildirilmeyip konunun kapatıldığını bilmiyordum. Ancak Sayın Bakan'ın açıklamalarından sonra haberdar oldum."

    İL ÖZEL İDARESİNİN O BAŞVURUYA RUHSAT VERMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
    Öte yandan Grand Kartal Oteli yönetiminin otel bünyesindeki 70 metrekarelik müştemilatta kafe/restoran açmak için Bolu İl Özel İdaresi'ne başvurduğuda öğrenildi.

    Sabah'taki habere göre Otel yönetimi kafe için başvuru yaptı. İl Özel İdaresi tarafından, kafenin otel ile aynı giriş çıkışı ve güvenlik sistemlerini kullanacağından, tüm otel için yangın uygunluk belgesi gerektiği bildirildi.

    İşaretli alan ruhsat talep edilen kafe İşaretli alan ruhsat talep edilen kafe

    Otel yönetimi 12 Aralık 2024'te Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne başvurdu, 8 kusur tespit edildi. Başvuru geri çekildi, ancak aynı gün "Mudurnu Enerji A.Ş" adına yalnızca kafe/restoran için belge talep edildi. İtfaiye, mevzuata aykırı olarak sadece kafe/restoranı denetleyip 2 Ocak 2025'te uygunluk belgesi verdi. Ancak İl Özel İdaresi, tüm oteli kapsamayan belge nedeniyle işletmeye ruhsat vermedi.

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