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CHP'de olay öneri... Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan sonra bu kez Özgür Özel!

CHP’de koltuk kavgası büyüyor! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylık yarışı açıkça sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay planları ve Özgür Özel’in söylemleri tansiyonu yükseltti. İstanbul’daki rüşvet operasyonları sonrası İmamoğlu’nun adaylığına yönelik baskılar artarken parti içinden olay bir çıkış geldi. Yapılan kapalı toplantıda "İmamoğlu aday olsun" önerisine karşı "Genel Başkanımız Özgür Özel doğal adaydır" çıkışı partiyi karıştırdı. Bu çıkışı yapan isim ise daha da dikkat çekici...

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 12:06 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 12:09
CHP’de olay öneri... Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan sonra bu kez Özgür Özel!

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    CHP içindeki koltuk mücadelesi giderek büyürken, partide tansiyon yükselmeye devam ediyor.

    Bir yanda İstanbul Büyükşehşir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, diğer yanda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut Genel Başkan Özgür Özel arasında yaşanan güç mücadelesi, partiyi iyice gerdi.

    KILIÇDAROĞLU KURULTAY İÇİN FIRSAT KOLLUYOR
    Parti içindeki bu gerilim sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay kartını oynayarak tekrar sahneye çıkma planları yaptığı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun, kendisine yakın vekiller üzerinden partiyi yeniden şekillendirme çabası, CHP'deki güç savaşını daha da derinleştirdi.

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    İSTANBUL İLÇELERİNDEKİ RÜŞVET OPERASYONLARI GÖLGESİNDE ADAYLIK YARIŞI
    Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki adaylık mücadelesi ise farklı bir boyut kazandı. İstanbul ilçelerinde patlayan rüşvet operasyonları sonrası İmamoğlu'nun adaylığını destekleyen kesim "adaylık açıklansın" diyerek baskıyı artırdı.

    Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)

    ÖZGÜR ÖZEL'DEN KARARSIZ AÇIKLAMALAR
    Daha önce iki forvetim var diyerek İmamoğlu ve Yavaş'ı işaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekremci baskının ardından "Adayımız hazır" açıklamasını yaptı. Özgür Özel daha sonra "Aday bir kişinin, bir kurumun karar vereceği bir durum değil" diyerek İmamoğlu'nun gözünün içine baka baka İmamoğlu'nun adaylığına set çekti.

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    KRİTİK TOPLANTIDA OLAY ÇIKIŞ: İMAMOĞLU SESLERİNE KARŞI ADAY ÖZGÜR ÖZEL OLSUN
    Geçtiğimiz günlerde CHP'li il başkanlarının İstanbul'da gerçekleştirdiği genişletilmiş örgüt toplantısı ise adaylık krizini daha da belirgin hale getirdi. Toplantıda İmamoğlu'nun adaylığı yönünde talepler gelirken, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un çıkışı dikkat çekti.

    Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel (Fotoğraf: AA)Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel (Fotoğraf: AA)

    Erkol, "Aday olarak Genel Başkanımız Özgür Özel de potansiyel aday olarak gösterilmeli. Genel başkan doğal adaydır" diyerek, Özel'in yarışta yer alması gerektiğini savundu.

    Kulis bilgisini köşesine taşıyan Hürriyet Yazarı Yalçın Bayer konuya ilişkin şunları yazdı:

    "CHP'li il başkanları önceki gün İstanbul'da genişletilmiş örgüt toplantısına katıldı. Otel yangınından sonra toplantı erken kapandı. İl başkanları toplantıya Özgür Özel'in ve Teşkilat Başkanı Ensar Aytekin'in başkanlığında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda devam etti.

    Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Yunus Emre'den sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak ilanını isteyen isimler oldu.

    Bu öneriye karşılık Ankara İl Başkanı Ümit Erkol belediye başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olmalarının partiyi sıkıntıya sokabileceği, gereksiz çekişmenin içine çekeceği mesajını verdi.

    Ümit Erkol'un "Aday olarak Genel Başkanımız Özgür Özel de potansiyel aday olarak gösterilmeli. Genel başkan doğal adaydır" dediği ifade edildi.

    KURULTAY RANDEVUSU MU?
    İl başkanları toplantısındaki ikinci bomba ise bazı MYK üyelerinin 'mevcut delegeler tepemizdeki kılıç gibi duruyor' diye tanımladığı duruma yönelik...

    CHP şubat ayında mahalle temsilcileri ile kurultay sürecini başlatmayı da bu toplantıda tartıştı. Teşkilat Başkanı Ensar Aytekin erken seçim ihtimaline karşı kurultay takvimine ihtiyaç olmayacağını belirtirken, Genel Başkan Özgür Özel il başkanlarına "Çok önemli kararlar almak üzere on gün sonra bir araya geleceğiz" diye yine önemli bir randevu verdi."

    PARTİ İÇİNDEKİ FAY HATLARI DERİNLEŞİYOR
    CHP'de liderlik mücadelesi ve adaylık yarışı, partiyi köklü bir krizle karşı karşıya bırakmış durumda. Özgür Özel'in adaylığını dillendiren ismin Mansur Yavaş'ın Belediye Başkanlığını yaptığı Ankara'nın il başkanı olmadı da dikkat çekti.

    Parti içindeki güç odaklarının çekişmeleri, CHP'nin önündeki süreci daha da zorlu hale getirecek gibi görünüyor.

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