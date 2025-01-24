CHP’de olay öneri... Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan sonra bu kez Özgür Özel!

KRİTİK TOPLANTIDA OLAY ÇIKIŞ: İMAMOĞLU SESLERİNE KARŞI ADAY ÖZGÜR ÖZEL OLSUN Geçtiğimiz günlerde CHP 'li il başkanlarının İstanbul'da gerçekleştirdiği genişletilmiş örgüt toplantısı ise adaylık krizini daha da belirgin hale getirdi. Toplantıda İmamoğlu'nun adaylığı yönünde talepler gelirken, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un çıkışı dikkat çekti.

Özgür Özelden Ekrem İmamoğluna kırmızı kart! Kılıçdaroğlu fırsat kolluyor... Mansur Yavaş Ben de varım diyor

Ümit Erkol'un "Aday olarak Genel Başkanımız Özgür Özel de potansiyel aday olarak gösterilmeli. Genel başkan doğal adaydır" dediği ifade edildi.

Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Yunus Emre'den sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun cumhurbaşkanı adayı olarak ilanını isteyen isimler oldu.

" CHP 'li il başkanları önceki gün İstanbul'da genişletilmiş örgüt toplantısına katıldı. Otel yangınından sonra toplantı erken kapandı. İl başkanları toplantıya Özgür Özel'in ve Teşkilat Başkanı Ensar Aytekin'in başkanlığında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda devam etti.

Erkol, "Aday olarak Genel Başkanımız Özgür Özel de potansiyel aday olarak gösterilmeli. Genel başkan doğal adaydır" diyerek, Özel'in yarışta yer alması gerektiğini savundu.

KURULTAY RANDEVUSU MU?

İl başkanları toplantısındaki ikinci bomba ise bazı MYK üyelerinin 'mevcut delegeler tepemizdeki kılıç gibi duruyor' diye tanımladığı duruma yönelik...

CHP şubat ayında mahalle temsilcileri ile kurultay sürecini başlatmayı da bu toplantıda tartıştı. Teşkilat Başkanı Ensar Aytekin erken seçim ihtimaline karşı kurultay takvimine ihtiyaç olmayacağını belirtirken, Genel Başkan Özgür Özel il başkanlarına "Çok önemli kararlar almak üzere on gün sonra bir araya geleceğiz" diye yine önemli bir randevu verdi."

PARTİ İÇİNDEKİ FAY HATLARI DERİNLEŞİYOR

CHP'de liderlik mücadelesi ve adaylık yarışı, partiyi köklü bir krizle karşı karşıya bırakmış durumda. Özgür Özel'in adaylığını dillendiren ismin Mansur Yavaş'ın Belediye Başkanlığını yaptığı Ankara'nın il başkanı olmadı da dikkat çekti.

Parti içindeki güç odaklarının çekişmeleri, CHP'nin önündeki süreci daha da zorlu hale getirecek gibi görünüyor.