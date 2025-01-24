23 ilde FETÖ’ye kıskaç: 71 gözaltı!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir haftadır 23 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-36" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti ve bu süreçte 71 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

23 ilde FETÖ operasyonu, AA

Operasyonlarda 71 şüphelinin yakalandığının bilgisini veren Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi "Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak ve örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı."

ʺKıskaç-36ʺ operasyonlarında 71 şüpheli yakalandı, Takvim

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonların Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri'nce düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, "Adana, Adıyaman, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elâzığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Tokat'ta gerçekleştirilen operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi." dedi.

"FETÖCÜ HAİNLERE KARŞI MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Yerlikaya, milletin birlik ve beraberliğine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğüne, vatandaşların huzuruna ve refahına kasteden FETÖ'cü hainlere karşı mücadelelerini kararlılıkla devam ettirdiklerine vurgu yaparak "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.