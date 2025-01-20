Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na kırmızı kart! Kılıçdaroğlu fırsat kolluyor... Mansur Yavaş "Ben de varım" diyor

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Şu sıralar ihale vurgunları ve boğazına kadar yolsuzluğa bulaşan belediyeleri ile anılan Cumhuriyet Halk Partisi'nde iç çekişme ve kaos yeniden alevlendi.



Ekrem İmamoğlu tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP'nin ağır toplarından Erdoğan Toprak'a "Ben bir adım geri durayım, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere "pışık derim" diyerek rest çekti.

Özgür Özel'i kurbağaya benzeten Kılıçdaroğlu geri dönüş için fırsat kolluyor (Takvim.com.tr)



KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ VERDİ



Kemal Kılıçdaroğlu "Kurbağa ve Akrep" hikayesi anlatıp "Normalleşme" üzerinden Özgür Özel'e yüklendi. Özel'i kurbağaya benzeten Kılıçdaroğlu, "Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır. Kuruluştan ve kurtuluştan aldığımız güçle hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek" diyerek geri dönüş sinyali verdi.



Özgür Özel ʺKırmızı kartʺ fiyaskosunu unutturmak, parti tabanının gazını almak için 'seçim' çığırtkanlığı yapıyor (Takvim.com.tr)



"Kırmızı kart" fiyaskosuyla parti içinde alay konusu olan, Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın çıkışlarıyla koltuğu günden güne sallantıya giren Özgür Özel ise sert ve agresif bir üslup takınarak hem yargıya hem de milli iradeye hakaretler yağdırdı.



"Kırmızı kart" fiyaskosunu unutturmak, parti tabanının gazını almak için 'seçim' çığırtkanlığı yapan Özgür Özel, "Adaylarımız hazır, adayımız hazır" çıkışında bulundu. SARAÇHANE BÜLBÜLLERİ TEK AĞIZ: ADAY İMAMOĞLU



Özel'in "Adayımız hazır" çıkışı ve İsranbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu hakkında başlattığı soruşturmayı fırsat bilen Ekrem İmamoğlu'na yakın kalemler "Aday İmamoğlu" paylaşımları yapmaya başladı.



Halk TV yazarı İsmail Saymaz "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, hakkında soruşturma açarak, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı yürüyüşünü başlattı" dedi. Saraçhane Bülbülü lakaplı Şaban Sevinç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün açtığı soruşturmayla Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı kampanyasını başlattı" ifadelerini kullandı.