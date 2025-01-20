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Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na kırmızı kart! Kılıçdaroğlu fırsat kolluyor... Mansur Yavaş "Ben de varım" diyor

CHP'de 4 başlık adaylık kavgası yeniden baş gösterdi. "Kurbağa ve Akrep" hikayesi anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, geri dönüş sinyalleri verdi. "Kırmızı kart" fiyaskosuyla alay konusu olan Özgür Özel 'seçim' çığırtkanlığı yapıp "Adayımız hazır" diyerek tabanın gazını aldı. Durumu fırsat bilen Saraçhane Bülbülleri ise "Aday İmamoğlu" dayatmasına başladı. Daha sonra Özgür Özel, "Aday bir kişinin, bir kurumun karar vereceği bir durum değil" diyerek İmamoğlu'nun gözünün içine baka baka İmamoğlu'nun adaylığına set çekti. Mansur Yavaş'ın verdiği mesaj ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 17:04 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 17:10
Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na kırmızı kart! Kılıçdaroğlu fırsat kolluyor... Mansur Yavaş Ben de varım diyor

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    Şu sıralar ihale vurgunları ve boğazına kadar yolsuzluğa bulaşan belediyeleri ile anılan Cumhuriyet Halk Partisi'nde iç çekişme ve kaos yeniden alevlendi.

    Ekrem İmamoğlu tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP'nin ağır toplarından Erdoğan Toprak'a "Ben bir adım geri durayım, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere "pışık derim" diyerek rest çekti.

    Özgür Özel'i kurbağaya benzeten Kılıçdaroğlu geri dönüş için fırsat kolluyor (Takvim.com.tr)Özgür Özel'i kurbağaya benzeten Kılıçdaroğlu geri dönüş için fırsat kolluyor (Takvim.com.tr)

    KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ VERDİ

    Kemal Kılıçdaroğlu "Kurbağa ve Akrep" hikayesi anlatıp "Normalleşme" üzerinden Özgür Özel'e yüklendi. Özel'i kurbağaya benzeten Kılıçdaroğlu, "Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır. Kuruluştan ve kurtuluştan aldığımız güçle hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek" diyerek geri dönüş sinyali verdi.

    Özgür Özel ʺKırmızı kartʺ fiyaskosunu unutturmak, parti tabanının gazını almak için 'seçim' çığırtkanlığı yapıyor (Takvim.com.tr)Özgür Özel ʺKırmızı kartʺ fiyaskosunu unutturmak, parti tabanının gazını almak için 'seçim' çığırtkanlığı yapıyor (Takvim.com.tr)

    "Kırmızı kart" fiyaskosuyla parti içinde alay konusu olan, Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın çıkışlarıyla koltuğu günden güne sallantıya giren Özgür Özel ise sert ve agresif bir üslup takınarak hem yargıya hem de milli iradeye hakaretler yağdırdı.

    "Kırmızı kart" fiyaskosunu unutturmak, parti tabanının gazını almak için 'seçim' çığırtkanlığı yapan Özgür Özel, "Adaylarımız hazır, adayımız hazır" çıkışında bulundu.

    SARAÇHANE BÜLBÜLLERİ TEK AĞIZ: ADAY İMAMOĞLU

    Özel'in "Adayımız hazır" çıkışı ve İsranbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu hakkında başlattığı soruşturmayı fırsat bilen Ekrem İmamoğlu'na yakın kalemler "Aday İmamoğlu" paylaşımları yapmaya başladı.

    Halk TV yazarı İsmail Saymaz "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, hakkında soruşturma açarak, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı yürüyüşünü başlattı" dedi.

    Saraçhane Bülbülü lakaplı Şaban Sevinç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün açtığı soruşturmayla Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı kampanyasını başlattı" ifadelerini kullandı.

    Özel, İmamoğlu'nun gözünün içine baka baka ʺAday bir kişinin, bir kurumun karar vereceği bir durum değilʺ dedi (Takvim.com.tr)Özel, İmamoğlu'nun gözünün içine baka baka ʺAday bir kişinin, bir kurumun karar vereceği bir durum değilʺ dedi (Takvim.com.tr)


    ÖZGÜR ÖZEL YİNE "PENALTIYI BEN ATTIRIRIM" DEDİ: ADAY BİR KİŞİNİN VERECEĞİ KARAR DEĞİL

    Saraçhane Bülbülleri'nin adaylık dayatmasına hem Özgür Özel hem de Mansur Yavaş cephesinden tepki geldi.

    Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli sonrası kameralar karşısına geçen Özel, İmamoğlu'nun gözünün içine baka baka "Aday bir kişinin, bir kurumun karar vereceği bir durum değil" dedi. İmamoğlu'nun adaylığı önüne bir kez daha set çekti.

    Özel şu ifadeleri kullandı:

    "Bizim adayı belirleme irademiz kesindir. Ama aday bir kişinin, bir kurumun karar vereceği bir durum değildir. Aday belli, kimdir, genel başkan veya bir kurulla dar bir yerde belirleyecek olsa onlardan bir farkımız kalmaz. Normal bir olaya tepki verecek olursanız bir eylemlilik planına ihtiyacınız olabilir.

    ʺMansur Yavaş 2025ʺ hesabından yapılan paylaşım (Takvim.com.tr)ʺMansur Yavaş 2025ʺ hesabından yapılan paylaşım (Takvim.com.tr)


    MANSUR YAVAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE: "YARIŞTA BEN DE VARIM" MESAJI

    Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'na açılan soruşturmayla ilgili "Mansur Yavaş 2025" isimli hesaptan açıklama yapması dikkatlerden kaçmadı.
    Bilindiği üzere bu hesap seçim döneminde Mansur Yavaş'ın kampanyalarını duyurmak için açıldı. Buna ek olarak Yavaş'ın adaylık çalışmaları kapsamında hazırda tutuluyor.

    ABB Başkanı dolasıyla "Adaylık yarışında ben de varım" mesajı vermekten geri durmuyor.


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