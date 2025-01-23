Kılıçdaroğlu'ndan "imzalı mektup" hamlesi! Bu kez kırmızı kartı Özgür Özel'e çektiler: 80 vekille limoni... 42'si ne var ne yok saydı

CHP yine koltuk tartışması ve iç çekişmelerle gündemde. Koltuğu kaybettikten sonra ofis açarak parti içine yönelik çalışmalar sürdüren, "CHP'de bana sadık 50 vekil var" deyip "Kaygılıyız" bildirisinin yayımlanmasına ön ayak olan Kemal Kılıçdaroğlu , Özgür Özel 'e karşı harekete geçiyor.

Özgür Özel'i kurbağaya benzeten Kılıçdaroğlu geri dönüş için fırsat kolluyor (Takvim.com.tr)





ÖZGÜR ÖZEL'E "KURBAĞA" DEDİ GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ VERDİ



Geride bıraktığımız günlerde "Kurbağa ve Akrep" hikayesi anlatıp Özel'i kurbağaya benzeten Kılıçdaroğlu, "Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır. Kuruluştan ve kurtuluştan aldığımız güçle hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek" diyerek geri dönüş sinyali verdi.

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Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir grup milletvekilinin de "uyarı mektubu" hazırladığı öne sürüldü. Bu bağlamda Takvim.com.tr CHP kulislerinin nabzını tuttu.