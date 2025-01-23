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Kılıçdaroğlu'ndan "imzalı mektup" hamlesi! Bu kez kırmızı kartı Özgür Özel'e çektiler: 80 vekille limoni... 42'si ne var ne yok saydı

CHP'deki koltuk kavgası boyut kazanarak büyüyor. Sürekli geri dönüş sinyalleri veren, Genel Merkez'e kurultay sopası gösteren Kemal Kılıçdaroğlu bu kez 'sadık' vekilleri üzerinden 'uyarı mektubu' hazırlıklarına girişti. İmzaya açılan mektuba katılımın yüksek olduğu söylenirken Özgür Özel'in 80 vekille ters düştüğü bu isimlerin üzerini çizdiği söyleniyor. Toplantılardaki sistematik fire ise dikkat çekiyor. Vekiller toplantılara iştirak etmiyor gelenler de Özel'e ne var ne yoksa saydırıyor. 42 vekilin Genel Başkanlarını sert sözlerle eleştirdiği konuşuluyor.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 11:43 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 11:48
Kılıçdaroğlu’ndan imzalı mektup hamlesi! Bu kez kırmızı kartı Özgür Özel’e çektiler: 80 vekille limoni... 42’si ne var ne yok saydı

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    CHP yine koltuk tartışması ve iç çekişmelerle gündemde.

    Koltuğu kaybettikten sonra ofis açarak parti içine yönelik çalışmalar sürdüren, "CHP'de bana sadık 50 vekil var" deyip "Kaygılıyız" bildirisinin yayımlanmasına ön ayak olan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e karşı harekete geçiyor.

    Özgür Özel'i kurbağaya benzeten Kılıçdaroğlu geri dönüş için fırsat kolluyor (Takvim.com.tr)Özgür Özel'i kurbağaya benzeten Kılıçdaroğlu geri dönüş için fırsat kolluyor (Takvim.com.tr)


    ÖZGÜR ÖZEL'E "KURBAĞA" DEDİ GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ VERDİ

    Geride bıraktığımız günlerde "Kurbağa ve Akrep" hikayesi anlatıp Özel'i kurbağaya benzeten Kılıçdaroğlu, "Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır. Kuruluştan ve kurtuluştan aldığımız güçle hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek" diyerek geri dönüş sinyali verdi.

    ÖZGÜR ÖZEL'İN 80 CHP'Lİ VEKİLLE ARASI BOZUK: 42'İ VEKİL NE VAR NE YOK SAYDIRDI

    Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir grup milletvekilinin de "uyarı mektubu" hazırladığı öne sürüldü. Bu bağlamda Takvim.com.tr CHP kulislerinin nabzını tuttu.

    Özel'in 80 CHP'li vekille arasının iyi olmadığı konuşuluyor (Takvim.com.tr)Özel'in 80 CHP'li vekille arasının iyi olmadığı konuşuluyor (Takvim.com.tr)

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 80 CHP'li vekille arasının iyi olmadığı, toplantılara 100 kişinin katılmadığı öne sürüldü.

    Hürriyet Gazetesi'nden Yalçın Bayer de kapalı grup toplantısında 55 kişiden 42'sinin ağır eleştirilerde bulunduğu yazdı. "Özgür Özel'le 80 vekilin arası iyi değil... CHP'de bir şeyler oluyor" diyen Bayer, "Özel'in de kafasından çıkardığı en az 80 milletvekili var. Kılıçdaroğlu mektubun Özel'e verilmesine karşı değil ama milletvekillerinin siyaset yapma hakkına saygıdan dolayı 'imza atın' çalışması yapmadı" dedi.

    Kılıçdaroğlu'na sadık vekillerin Özgür Özel'e uyarı mahiyeti taşıyan mektubu imzaya açtığı söyleniyor (Takvim.com.tr)Kılıçdaroğlu'na sadık vekillerin Özgür Özel'e uyarı mahiyeti taşıyan mektubu imzaya açtığı söyleniyor (Takvim.com.tr)


    KILIÇDAROĞLU'NUN SADIK VEKİLLERİ İMZAYA AÇTI.... UYARI MEKTUBUNUN ARKASINDA KAÇ VEKİL VAR?

    Öte yandan Kılıçdaroğlu'na sadık vekillerin Özgür Özel'e uyarı mahiyeti taşıyan mektubu imzaya açtığı, katılımın yüksek olduğu söyleniyor.

    Toplantılardaki sistematik fire ve Özgür Özel'e yöneltilen ağır eleştiriler dikkate alındığında uyarı mektubunun arkasında en az 80 milletvekilinin olduğu düşünülüyor.

    Özel'in kendi partisinden kırmızı kart yediği görüldü (Takvim.com.tr)Özel'in kendi partisinden kırmızı kart yediği görüldü (Takvim.com.tr)


    KIRMIZI KARTI KENDİ PARTİSİNDEN YEDİ


    "Kırmızı kart" fiyaskosuyla parti içinde alay konusu olan, Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın çıkışlarıyla koltuğu günden güne sallantıya giren Özgür Özel ise sert ve agresif bir üslup takınarak hem yargıya hem de milli iradeye hakaretler yağdırdı.

    "Kırmızı kart" fiyaskosunu unutturmak, parti tabanının gazını almak için 'seçim' çığırtkanlığı yaptı.

    Ancak gelinen bu noktada Özgür Özel'in kendi partisinden kırmızı kart yediği gözlemlendi.


    Özgür Özelden Ekrem İmamoğluna kırmızı kart! Kılıçdaroğlu fırsat kolluyor... Mansur Yavaş Ben de varım diyorÖzgür Özelden Ekrem İmamoğluna kırmızı kart! Kılıçdaroğlu fırsat kolluyor... Mansur Yavaş Ben de varım diyor




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