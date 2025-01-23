Kılıçdaroğlu'ndan "imzalı mektup" hamlesi! Bu kez kırmızı kartı Özgür Özel'e çektiler: 80 vekille limoni... 42'si ne var ne yok saydı

CHP yine koltuk tartışması ve iç çekişmelerle gündemde.
Koltuğu kaybettikten sonra ofis açarak parti içine yönelik çalışmalar sürdüren, "CHP'de bana sadık 50 vekil var" deyip "Kaygılıyız" bildirisinin yayımlanmasına ön ayak olan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e karşı harekete geçiyor.
Özgür Özel'i kurbağaya benzeten Kılıçdaroğlu geri dönüş için fırsat kolluyor (Takvim.com.tr)
ÖZGÜR ÖZEL'E "KURBAĞA" DEDİ GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ VERDİ
Geride bıraktığımız günlerde "Kurbağa ve Akrep" hikayesi anlatıp Özel'i kurbağaya benzeten Kılıçdaroğlu, "Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır. Kuruluştan ve kurtuluştan aldığımız güçle hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek" diyerek geri dönüş sinyali verdi.
ÖZGÜR ÖZEL'İN 80 CHP'Lİ VEKİLLE ARASI BOZUK: 42'İ VEKİL NE VAR NE YOK SAYDIRDI
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir grup milletvekilinin de "uyarı mektubu" hazırladığı öne sürüldü. Bu bağlamda Takvim.com.tr CHP kulislerinin nabzını tuttu.
Özel'in 80 CHP'li vekille arasının iyi olmadığı konuşuluyor (Takvim.com.tr)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 80 CHP'li vekille arasının iyi olmadığı, toplantılara 100 kişinin katılmadığı öne sürüldü.
Hürriyet Gazetesi'nden Yalçın Bayer de kapalı grup toplantısında 55 kişiden 42'sinin ağır eleştirilerde bulunduğu yazdı. "Özgür Özel'le 80 vekilin arası iyi değil... CHP'de bir şeyler oluyor" diyen Bayer, "Özel'in de kafasından çıkardığı en az 80 milletvekili var. Kılıçdaroğlu mektubun Özel'e verilmesine karşı değil ama milletvekillerinin siyaset yapma hakkına saygıdan dolayı 'imza atın' çalışması yapmadı" dedi.