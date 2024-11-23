"Genel Başkanımızın görüşlerine saygı duyarız ama katılmayabiliriz. Böyle bir söylem doğru değil. Şimdiden bu tartışmaları başlatmak partinin hayrına bir durum değil. Zaten bu forvetlerden birisi bunu kabul etmedi. 'Forvet vs. olmaz' dedi. Genel Başkan herkesi kucaklayacak. Partide çok başlılık, dağınıklık bu görüntüleri ortadan kaldıracak olan sayın Genel Başkandır. Vekilleri, belediye başkanlarını birbirinden ayırmadan kucaklayacak partiyi bu şekilde idare edecek ve bu görüntü ortadan kalkacak."

Herkesin kendine göre hizmetler yaptını söyleyen seçer birini görüp bir diğerini görmemenin iyi birşey olmadığını söyledi.

2 forvetin dışında alternatifler olabileceğinin sinyalini veren Seçer, "3. yol 4. yol 5. yol herkes bir makama niyet edebilir. Sınırlamamak lazım. CHP'li belediye başkanları arasında en fazla oyunu artıran belediye başkanı olmuşuz. Nokta. Bizim başarı ölçümüz sandıktan çıkan oy oranıdır. Söylemler anketler birilerinin değerlendirmeleri falan değil. Sandıktan ne çıkıyorsa hanenize o yazılır." dedi.

Vahap Seçer

"KRİTER OY ORANIYSA BİZ DE VARIZ"

Seçer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyede başarılı olmak aday gösterilmenin kriteri ise biz de başarılıyız. Mesele oy oranıysa Türkiye'nin en yüksek oy oranını alan 2 belediye başkanınından bir tanesi Mersin belediye başkanı. Bunun üzerine söylenecek başka laf var mı."

Özel'e gönderme yapan Seçer, "Başarılı olmak istiyorsanız başarılı siyasetçilerle yürüyeceksiniz lobisi kuvvetli siyasetçilerle değil parti içerisindeki güç odaklarının isteği üzerine bir yere aday yapılan siyasetçilerle yürürseniz farklı sonuç elde edersiniz." ifadelerini kullandı.