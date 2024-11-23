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CHP'nin adaylık savaşı tam gaz! Vahap Seçer, Özgür Özel'e yüklendi: "2 forvetim var" sözü doğru değil!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2028 cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları şimdiden kızışıyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında süren savaşa Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de dahil oldu. Vahap Seçer, Genel Başkan Özgür Özel'in "İki forvetim var" açıklamasına karşı çıkarak parti içindeki güç mücadelesine yeni bir cephe açtı. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Vahap Seçer, "Başarı oy oranıysa biz de varız" ifaderiyle adaylık yarışının yalnızca iki isimle sınırlandırılmaması gerektiğini söyledi.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 10:32 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 10:32
CHP’nin adaylık savaşı tam gaz! Vahap Seçer, Özgür Özel’e yüklendi: 2 forvetim var sözü doğru değil!

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Cumhuriyet Halk Partisi içindeki cumhurbaşkanlığı adaylığı savaşına bir isim daha katıldı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN SAVAŞI SÜRÜYOR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu parti içinde kendisine rakip gördüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ön almak için her fırsatta aday olduğunu vurgulayan çıkışlar yaparak medyadaki kalemleri üzerinden "İmamoğlu"nun adaylığı açıklansın baskısı kuruyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise anketlerde önde olduğunu savunarak "Parti aday gösterirse aday olacağını" vurguluyor.

İmamoğlu ve Yavaş Tüzük Kurultayında birbirlerini yüklenmiş Özel ise ortamı yatıştırmak için araya girmişti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İmamoğlu ve Yavaş Tüzük Kurultayında birbirlerini yüklenmiş Özel ise ortamı yatıştırmak için araya girmişti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu'nun erkenden adaylığı söz konusu değil", "İki forvetim var" sözleriyle savaşta denge kurmaya çalışsa da kavgada cepheler genişliyor.

VAHAP SEÇER DE DALDI: BU SÖYLEM DOĞRU DEĞİL
CHP'deki adaylık savaşına dahil olan son isim eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu.

Vahap Seçer ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Vahap Seçer ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Seçer katıldığı YouTube yayınında Özgür Özel'in "İki forvetim var" söyleminin doğru olmadığını savunarak aday olabileceğinin sinyalini verdi.

Vahap Seçer katıldığı YouTube yayınında CHP'deki adaylık kavgasına dahil oldu (Ekran görüntüsü/ Takvim.com.tr)Vahap Seçer katıldığı YouTube yayınında CHP'deki adaylık kavgasına dahil oldu (Ekran görüntüsü/ Takvim.com.tr)

Seçer şunları söyledi:

"Genel Başkanımızın görüşlerine saygı duyarız ama katılmayabiliriz. Böyle bir söylem doğru değil. Şimdiden bu tartışmaları başlatmak partinin hayrına bir durum değil. Zaten bu forvetlerden birisi bunu kabul etmedi. 'Forvet vs. olmaz' dedi. Genel Başkan herkesi kucaklayacak. Partide çok başlılık, dağınıklık bu görüntüleri ortadan kaldıracak olan sayın Genel Başkandır. Vekilleri, belediye başkanlarını birbirinden ayırmadan kucaklayacak partiyi bu şekilde idare edecek ve bu görüntü ortadan kalkacak."

Herkesin kendine göre hizmetler yaptını söyleyen seçer birini görüp bir diğerini görmemenin iyi birşey olmadığını söyledi.

2 forvetin dışında alternatifler olabileceğinin sinyalini veren Seçer, "3. yol 4. yol 5. yol herkes bir makama niyet edebilir. Sınırlamamak lazım. CHP'li belediye başkanları arasında en fazla oyunu artıran belediye başkanı olmuşuz. Nokta. Bizim başarı ölçümüz sandıktan çıkan oy oranıdır. Söylemler anketler birilerinin değerlendirmeleri falan değil. Sandıktan ne çıkıyorsa hanenize o yazılır." dedi.

Vahap SeçerVahap Seçer

"KRİTER OY ORANIYSA BİZ DE VARIZ"
Seçer sözlerini şöyle sürdürdü:
"Belediyede başarılı olmak aday gösterilmenin kriteri ise biz de başarılıyız. Mesele oy oranıysa Türkiye'nin en yüksek oy oranını alan 2 belediye başkanınından bir tanesi Mersin belediye başkanı. Bunun üzerine söylenecek başka laf var mı."

Özel'e gönderme yapan Seçer, "Başarılı olmak istiyorsanız başarılı siyasetçilerle yürüyeceksiniz lobisi kuvvetli siyasetçilerle değil parti içerisindeki güç odaklarının isteği üzerine bir yere aday yapılan siyasetçilerle yürürseniz farklı sonuç elde edersiniz." ifadelerini kullandı.

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