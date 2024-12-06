PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de "kurultay" kavgası... Özgür Özel'den rest! Ekrem İmamoğlu ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi Mansur Yavaş'a koştu...

Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü kurultay tartışmalarından çıkamadı... CHP kulislerinde "Özgür Özel'i indirip yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yapma" planı konuşuluyor... Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler bu plan doğrultusunda Özel'i hedef alarak "Kaygılıyız" bildirisi yazdı. Genel Merkez'den "Gücü yeten imza toplar" resti geldi. CHP içindeki kavganın bir diğer aktörü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Partiyi sanki olağanüstü kurultay ihtiyacı varmış gibi göstermek asla kabul edilemez" derken Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yanında mevzilendi. Takvim.com.tr CHP'deki kavganın detaylarını yazdı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 10:31 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 10:53
CHP’de kurultay kavgası... Özgür Özel’den rest! Ekrem İmamoğlu ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi Mansur Yavaş’a koştu...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bir kez daha parti içi krizlerle gündemde...

Genel Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından liderliği sorgulanan Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "partiye etkin olabilme" savaşı sürüyor. Krizin bir diğer ayağında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş adaylık üzerinden savaşıyor.

"ÖZGÜR ÖZEL'İ İNDİRİP KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU GETİRECEKLER"
Takvim.com.tr'nin manşet manşet gündeme getirdiği bu iç karışıklığa ilişkin somut gelişmeler baş gösterdi.

Ertuğrul Özkök o görüşmeyi anlatıp itiraf etti: Özgür Özel’i indirip Kemal Kılıçdaroğlunu getirmeyi planlıyorlarErtuğrul Özkök o görüşmeyi anlatıp itiraf etti: Özgür Özel’i indirip Kemal Kılıçdaroğlunu getirmeyi planlıyorlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ertuğrul Özkök, "CHP'nin bayağı önde gelen bir ismiyle" görüşme yaptığını belirterek, "Bana ciddi ciddi 'Özgür Özel'i indirip 1 yıllığına tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Başkan yapmayı' planladıklarını söyledi." iddiasında bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'E KARŞI "KAYGILIYIZ" BİLDİRİSİ
Bu iddia ile eş zamanlı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir grup CHP'li akademisyen, gazeteci ve sanatçılar Özgür Özel'e karşı harekete geçip imza toplamaya başladı.

CHPde Özgür Özele karşı ayaklanma! Kaygılıyız bildirisinin mimarı Kılıçdaroğlu mu? İsim isim ikinci zoom cuntasına imza atanlarCHPde Özgür Özele karşı ayaklanma! Kaygılıyız bildirisinin mimarı Kılıçdaroğlu mu? İsim isim ikinci zoom cuntasına imza atanlar


"Kaygılıyız" bildirisi yayımlayan grup, "İktidarla mücadeleye, milletle normalleşmeye evet. Normalleşmeyen herkesi bu sese ortak olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ana mottosu "Normalleşmeme" üzerine dizayn edinilen söz konusu bildiri, siyaset kulislerinde "Kılıçdaroğlu'na alan açma operasyonu" olarak yorumlandı.

GENEL MERKEZ REST ÇEKTİ: GÜCÜ YETEN İMZA TOPLAR
Bu çıkışa Genel Merkez'den sert bir yanıt geldi. Daha önce, "Kimse benden kurultay dilenmesin. Gücü olan gitsin kurultaya ki yok öyle bir güç." diyerek yanıt veren Özgür Özel ve ekibi bu kez "Gücü yeten imza toplar" diyerek rest çekti.

CHP TBMM kapalı grup toplantısı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı (Fotoğraf: AA)CHP TBMM kapalı grup toplantısı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı (Fotoğraf: AA)

CHP yandaşı Cumhuriyet'in iddiasına göre Özgür Özel yönetimi milletvekilleri ile yaptığı son toplantıda, "Tabanın kurultay talebi yok. İçeriden dışarıya tartışma malzemesi partiye zarar veriyor. Parti içi çıkışlar kişisel beklentilerle yapılıyor. Gücü yeten imzayı toplar" görüşünü yineledi.

Özel'in milletvekillerine sert bir uyarıda bulunarak "Partide üyesinden yönetimine herkesin ortak şikayeti parti içi eleştirilerin televizyon ve sosyal medyada yapılması. Dışarıdan partiyi karıştırmak isteyenlere malzeme veriliyor" dediği iddia edildi.

Özgür Özel (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Özgür Özel (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Bazı vekillerin ise "Belediye başkanları parti içi dinamikleri çok etkiliyor." dediği öne sürüldü.

CHP'li bazı vekillerin işaret ettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamalar ve temaslar da savaşın cephelerine ışık tutuyor...

EKREM İMAMOĞLU'NDAN "KURULTAY" ÇIKIŞI
Adaylığının ilan edilmesi için her fırsatta Genel Merkez'e baskı yapan ancak Özgür Özel tarafından, "Mansur Yavaş gerçeği var" çıkışlarıyla frenlenen İmamoğlu'nun bu durumdan rahatsız olduğu biliniyor...

CHPde düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu tam gaz! Kurultay tamtamları... İmamoğlu ve Kılıçdaroğlunun Özel hedefiCHPde düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu tam gaz! Kurultay tamtamları... İmamoğlu ve Kılıçdaroğlunun Özel hedefi
CHP'de "düşmanımın düşmanı dostumdur" oyunu tam gaz! Kurultay tamtamları... İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun 'Özel' hedefi

Özel'in bu çıkışları sonrası kendisine yakın Gökhan Günaydın'ın "Kurultay için imza toplayan hain değildir" sözleriyle zemin yoklayan İmamoğlu bu kez direksiyonu yine Özel'e doğru kırdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf:AA)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf:AA)

DİREKSİYON KIRDI: ASLA KABUL EDİLEMEZ
Olağanüstü kurultay tartışmaları üzerine konuşan İmamoğlu CHP'nin oyunu kalıcı şekilde yukarı taşıdığı öne sürerek, "Partiyi sanki olağanüstü kurultay ihtiyacı varmış gibi göstermek asla kabul edilemez." açıklamasını yaptı.

İmamoğlu'nun bu çıkışının arkasında "kanlı bıçaklı" Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş ile yakınlaşmasının olduğu konuşuluyor...

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Adliyesinde talimat duruşmasına katıldı. Özgür Özel ve Mansur Yavaş desteğe gelirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Almanya'ya gitti (22 Kasım /Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Adliyesinde talimat duruşmasına katıldı. Özgür Özel ve Mansur Yavaş desteğe gelirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Almanya'ya gitti (22 Kasım /Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

BAY KEMALİSTLER MANSUR YAVAŞ'A KOŞTU
CHP içindeki bu karmaşa ile birlikte savaşın diğer aktörü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephesinde de önemli gelişmeler yaşandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilleri Mansur Yavaş’ı ziyaret etti (X)Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilleri Mansur Yavaş’ı ziyaret etti (X)

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın CHP milletvekilleri Barış Bektaş Hasan Öztürkmen, Ali Öztunç, Nermin Yıldırım Kara, Mustafa Adıgüzel ve Ali Karaoba Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Öğrenilene göre görüşme talebi vekillerden geldi ve Kılıçdaroğlu da bilgilendirildi.

TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
Takvim.com.tr CHP içide yaşanan dört kollu savaşı defalarca kez gündeme getirdi. CHP'de 50 vekilin "Özgür Özel'le işler iyi gitmiyor" diyerek kurultay için imza toplamaya başladığı da konuşulanlar arasında. Kılıçdaroğlu da bu durumu işaret ederek geçtiğimiz aylarda "Siyaseti bırakmadı. CHP içerisinde bana sadık 50 vekil var" diyerek hem Özel'e hem de İmamoğlu'na ültimatom çekmişti.

CHP'NİN GELECEĞİ KARMAŞA!
Parti tabanının önemli bir kısmı bu tartışmaların CHP'nin zayıflığını daha da arttırdığı görüşünü savunuyor. Olağanüstü kurultayın yapılıp yapılmayacağının ve bu tartışmaların ne yönde sonuçlanacağının partinin geleceğini şekillendireceği ifade ediliyor. CHP'de koltuk savaşlarının ne zaman sonra ereceği işe şimdilik belirsiz.

CHPde Kurultay çatlağı! Oğuz Kaan Salıcı fitili ateşledi ortalık karıştı... Kemal Kılıçdaroğlunun vekilleri Özgür Özele yükleniyor!CHPde Kurultay çatlağı! Oğuz Kaan Salıcı fitili ateşledi ortalık karıştı... Kemal Kılıçdaroğlunun vekilleri Özgür Özele yükleniyor!

Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı... Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında kavga var!Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı... Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında kavga var!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Önce Hama sonra Şam! Muhalifler adım adım ilerliyor: Suriye’de zafer kutlaması! Rejim kritik köprüyü hedef aldı
CHP’de kurultay kavgası... Özgür Özel’den rest! Ekrem İmamoğlu ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi Mansur Yavaş’a koştu...
Resmi Gazete’de yayımlandı! Okullarda kıyafet serbestliği kaldırıldı: Sade ve kullanışlı olacak
Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL
Macron da istifa edecek mi? Fransa Cumhurbaşkanı beklenen konuşmayı yaptı: Michel Barnier dönemi kapandı
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayımlandı
Bebek katillerinin sicili kabarık çıktı! İşte 7 kişinin tutuklanma gerekçeleri
Anlaşmalar tamam! Fenerbahçe’den 3 imza birden
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA REFAH PAYI HESABI | Ocak zammına 6 formül! SSK ve Bağ-Kur’lunun aylıkları ne kadar olacak?
Ana gündem Suriye! Başkan Erdoğan Antonio Guterres ile görüştü
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de: Selami Yıldız İstanbul Emniyet Müdürü oldu
Deniz Akkaya için gözaltı kararı! Tepki geldi! Firarı olarak aranıyor
Victor Nelsson’a sürpriz talip! Championship ekibi Galatasaray’ın yıldızı için harekete geçti
Kral III. Charles’tan Katar Emiri El Sani’ye Arapça selam! Kur’an’dan ayet okudu gündeme damga vurdu
ABD 7 büyüklüğünde depremle sallandı! Bölgede tsunami uyarısı
SON DAKİKA