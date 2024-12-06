CHP'de "kurultay" kavgası... Özgür Özel'den rest! Ekrem İmamoğlu ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi Mansur Yavaş'a koştu...

Genel Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından liderliği sorgulanan Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun "partiye etkin olabilme" savaşı sürüyor. Krizin bir diğer ayağında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş adaylık üzerinden savaşıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ) bir kez daha parti içi krizlerle gündemde...

ÖZGÜR ÖZEL'E KARŞI "KAYGILIYIZ" BİLDİRİSİ Bu iddia ile eş zamanlı olarak Kemal Kılıçdaroğlu 'na yakın bir grup CHP 'li akademisyen, gazeteci ve sanatçılar Özgür Özel 'e karşı harekete geçip imza toplamaya başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'na yakınlığıyla bilinen Ertuğrul Özkök, "CHP'nin bayağı önde gelen bir ismiyle" görüşme yaptığını belirterek , "Bana ciddi ciddi 'Özgür Özel'i indirip 1 yıllığına tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Başkan yapmayı' planladıklarını söyledi." iddiasında bulundu.

Ana mottosu "Normalleşmeme" üzerine dizayn edinilen söz konusu bildiri, siyaset kulislerinde "Kılıçdaroğlu'na alan açma operasyonu" olarak yorumlandı.

GENEL MERKEZ REST ÇEKTİ: GÜCÜ YETEN İMZA TOPLAR

Bu çıkışa Genel Merkez'den sert bir yanıt geldi. Daha önce, "Kimse benden kurultay dilenmesin. Gücü olan gitsin kurultaya ki yok öyle bir güç." diyerek yanıt veren Özgür Özel ve ekibi bu kez "Gücü yeten imza toplar" diyerek rest çekti.

CHP TBMM kapalı grup toplantısı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı (Fotoğraf: AA)

CHP yandaşı Cumhuriyet'in iddiasına göre Özgür Özel yönetimi milletvekilleri ile yaptığı son toplantıda, "Tabanın kurultay talebi yok. İçeriden dışarıya tartışma malzemesi partiye zarar veriyor. Parti içi çıkışlar kişisel beklentilerle yapılıyor. Gücü yeten imzayı toplar" görüşünü yineledi.