İzmir’de maaş krizi büyüyor: Otobüs şoförleri iş bıraktı

Yandaşlara çekilen ihale kıyaklarına, konsere, heykele para bulan Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediyesi personele maaş ödeyemedi.
İŞÇİLER EYLEM YAPTI
Belediye iştiraki şirketlerde çalışanların, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün başlattıkları iş bırakma eylemi bu sabah da sürdü.
ŞOFÖRLER SEFERE ÇIKMADI
Otobüs şoförleri, sabah 06.00-07.00 saatlerinde sefere çıkmadı. Otobüs duraklarında kalabalık oluşurken bazı vatandaşların otobüs yerine kendi araçlarını kullanmaları nedeniyle trafikte de yoğunluk gözlendi.
İzmir'de şoförler iş bıraktı trafikte yoğunluk yaşandı (Fotoğraf: AA)
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, senato kararıyla bugün yapılması planlanan dönem sonu sınavlarının, ESHOT seferlerinin yapılamayacak olması nedeniyle ertelendiği duyuruldu.
İzmir'de sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı (Fotoğraf: AA)
METRO SEFERLERİ DE AKSADI
Kentte sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı. Fahrettin Altay-Evka 3 güzergahında arıza gerekçesiyle yaşanan aksamalar istasyonlarda yoğunluğa yol açtı. Bazı yolcular, aksama nedeniyle güvenlik personeline tepki gösterdi.