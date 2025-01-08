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İzmir'de maaş krizi büyüyor: Otobüs şoförleri iş bıraktı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi personelin maaşını ödeyemedi şehirde kaos baş gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı otobüs şoförlerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 11:59 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 11:59
İzmir’de maaş krizi büyüyor: Otobüs şoförleri iş bıraktı

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    Yandaşlara çekilen ihale kıyaklarına, konsere, heykele para bulan Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediyesi personele maaş ödeyemedi.

    İŞÇİLER EYLEM YAPTI
    Belediye iştiraki şirketlerde çalışanların, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün başlattıkları iş bırakma eylemi bu sabah da sürdü.

    CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde maaş krizi: Personel iş bıraktıCHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde maaş krizi: Personel iş bıraktı

    ŞOFÖRLER SEFERE ÇIKMADI
    Otobüs şoförleri, sabah 06.00-07.00 saatlerinde sefere çıkmadı. Otobüs duraklarında kalabalık oluşurken bazı vatandaşların otobüs yerine kendi araçlarını kullanmaları nedeniyle trafikte de yoğunluk gözlendi.

    İzmir'de şoförler iş bıraktı trafikte yoğunluk yaşandı (Fotoğraf: AA)İzmir'de şoförler iş bıraktı trafikte yoğunluk yaşandı (Fotoğraf: AA)

    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, senato kararıyla bugün yapılması planlanan dönem sonu sınavlarının, ESHOT seferlerinin yapılamayacak olması nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

    İzmir'de sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı (Fotoğraf: AA)İzmir'de sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı (Fotoğraf: AA)

    METRO SEFERLERİ DE AKSADI
    Kentte sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı. Fahrettin Altay-Evka 3 güzergahında arıza gerekçesiyle yaşanan aksamalar istasyonlarda yoğunluğa yol açtı. Bazı yolcular, aksama nedeniyle güvenlik personeline tepki gösterdi.

    İzmir'de sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı (Fotoğraf: AA)İzmir'de sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı (Fotoğraf: AA)

    Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü belirtildi.

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