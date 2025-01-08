İzmir’de maaş krizi büyüyor: Otobüs şoförleri iş bıraktı

Yandaşlara çekilen ihale kıyaklarına, konsere, heykele para bulan Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediyesi personele maaş ödeyemedi.

İŞÇİLER EYLEM YAPTI

Belediye iştiraki şirketlerde çalışanların, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün başlattıkları iş bırakma eylemi bu sabah da sürdü.

ŞOFÖRLER SEFERE ÇIKMADI

Otobüs şoförleri, sabah 06.00-07.00 saatlerinde sefere çıkmadı. Otobüs duraklarında kalabalık oluşurken bazı vatandaşların otobüs yerine kendi araçlarını kullanmaları nedeniyle trafikte de yoğunluk gözlendi.