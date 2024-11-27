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İzmir'de çöp dağları! CHP'li Bayraklı Belediyesi işçilerin hakkını vermedi grev başladı

CHP'li belediyeler vatandaşı hizmetsizliğe işçisini yoksulluğa mahkum etti. İzmir'in Bayraklı ilçesinde işçilerin greve çıkması nedeniyle çöpler toplanmadı, cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınlarına ilçe sakinleri tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 15:29 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 15:30
İzmir’de çöp dağları! CHP’li Bayraklı Belediyesi işçilerin hakkını vermedi grev başladı

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CHP'li belediyeler vatandaşı hizmetsizliğe işçisini yoksulluğa mahkum etti.

İzmir Bayraklı'da grev! Çöpler toplanmıyor! İlçe halkı mağdur!



İŞÇİLER GREV KARARI ALDI
İzmir'in Bayraklı ilçesinde işçilerin greve çıkması nedeniyle çöpler toplanmadı, cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınlarına ilçe sakinleri tepki gösterdi. Bayraklı Belediyesinde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler 26 Kasım'da grev kararı aldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde işçilerin greve çıkması nedeniyle çöpler toplanmadı, cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınlarına ilçe sakinleri tepki gösterdi. Çöp kutularında biriken çöplerin kaldırımlara ve yola taştığı görüldü. (AA)İzmir'in Bayraklı ilçesinde işçilerin greve çıkması nedeniyle çöpler toplanmadı, cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınlarına ilçe sakinleri tepki gösterdi. Çöp kutularında biriken çöplerin kaldırımlara ve yola taştığı görüldü. (AA)

CADDE VE SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU
Belediye binasına "Bu iş yerinde grev var" asılı pankart asan işçilerin bekleyişi sürerken, ilçedeki cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Çöp kutularında biriken çöplerin kaldırımlara ve yola taştığı görüldü.

Adalet Mahallesi'nde berberlik yapan Mustafa Kocaman, AA muhabirine açıklamada bulundu. (AA)Adalet Mahallesi'nde berberlik yapan Mustafa Kocaman, AA muhabirine açıklamada bulundu. (AA)

Adalet Mahallesi'nde berberlik yapan Mustafa Kocaman, yaptığı açıklamada, çöpler nedeniyle oluşan kötü kokunun herkesi rahatsız ettiğini söyledi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde işçilerin greve çıkması nedeniyle çöpler toplanmadı, cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınlarına ilçe sakinleri tepki gösterdi. Çöp kutularında biriken çöplerin kaldırımlara ve yola taştığı görüldü. (AA)İzmir'in Bayraklı ilçesinde işçilerin greve çıkması nedeniyle çöpler toplanmadı, cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınlarına ilçe sakinleri tepki gösterdi. Çöp kutularında biriken çöplerin kaldırımlara ve yola taştığı görüldü. (AA)

Müşterilerinin de duruma tepki gösterdiğini aktaran Kocaman, "Burada 2 gündür grev olduğu için çöplerimiz maalesef bu haldeler. Bir an önce anlaşıp bu durumu çözsünler. Kimse mağduriyet yaşamasın. Buradaki insanlar da sağlık sorunları yaşamasınlar. Burası 2 günde bu hale geldi, 1 hafta daha sürerse ne olacağını tahmin edemiyoruz." diye konuştu.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde işçilerin greve çıkması nedeniyle çöpler toplanmadı, cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınlarına ilçe sakinleri tepki gösterdi. Çöp kutularında biriken çöplerin kaldırımlara ve yola taştığı görüldü. (AA)İzmir'in Bayraklı ilçesinde işçilerin greve çıkması nedeniyle çöpler toplanmadı, cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınlarına ilçe sakinleri tepki gösterdi. Çöp kutularında biriken çöplerin kaldırımlara ve yola taştığı görüldü. (AA)

Manavkuyu Mahallesi'nde yaşayan İsmail Teber de yaklaşık 1 haftadır çöp sorununun yaşandığını belirterek, "Ne bakan ne sokağı süpüren var. Öylece bekliyoruz. Bunun üzerine ne söylenir, diyecek bir şey bulamıyorum. Herkes işini yapsa ama kimse yapmıyor. Vaatler veriliyor, vaatlerin hiçbirisi yerine getirilmiyor. " dedi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde işçilerin greve çıkması nedeniyle çöpler toplanmadı, cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınlarına ilçe sakinleri tepki gösterdi. Çöp kutularında biriken çöplerin kaldırımlara ve yola taştığı görüldü. (AA)İzmir'in Bayraklı ilçesinde işçilerin greve çıkması nedeniyle çöpler toplanmadı, cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınlarına ilçe sakinleri tepki gösterdi. Çöp kutularında biriken çöplerin kaldırımlara ve yola taştığı görüldü. (AA)

Bayraklı Belediyesinde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi 1400 işçi, 26 Kasım gecesi grev başlatmıştı.

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