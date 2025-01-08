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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde uçak düştü! Valilikten ilk açıklama

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde küçük bir eğitim uçağı kaza kırıma uğradı, pilot hafif şekilde yaralandı. Valilik kazayla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 14:22 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 14:51
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde uçak düştü! Valilikten ilk açıklama

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    Bursa'nın Yenişehir Havalimanı'nda saat 12.45'te özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, taksi yaparken pistten çıktı. Uçağın burnu toprak zemine saplanırken, pilot hafif yaralandı.

    Bursa'da pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı. (AA)Bursa'da pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı. (AA)

    Bursa Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

    "İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanında 08.01.2025 günü saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır."

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