CHP Buca’yı çöpe teslim etti: Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru fal ile meşgul!

CHP'nin yönetimindeki belediyelerde çöp krizi sürüyor. Özellikle İstanbul ve İzmir'in merkezi ilçelerinde, CHP'li idarecilerin sorumsuz yönetimi nedeniyle çöp yığınları sokaklarda birikirken yaşanan durum vatandaşları isyan ettirdi.

CHP Buca Belediyesinde çalışanlar greve gitti (Fotoğraf: AA)

CHP'li belediyelerdeki işçilerin greve gitmesiyle, bazı bölgelerde çöpler esnaf tarafından toplanmaya başlandı. Sokaklarda 90'lı yılları anımsatan çöp dağları görüntüsü oluşurken, bu sorunun ne zaman çözüleceği ise belirsizliğini koruyor.

CHP Buca Belediyesinde çalışanlar greve gitti (Fotoğraf: AA)

CHP'Lİ BUCA BELEDİYESİ'NDEN CHP'Lİ KARTAL BELEDİYESİ'NE NAZİRE

Son olarak İzmir'in Buca ilçesinde belediye işçilerinin greve gitmesiyle birlikte sokaklarda çöp yığınları birikti. Çöplerin toplanmaması sonucu cadde ve sokaklarda oluşan manzara, İstanbul'un Kartal ilçesindeki çöp dağlarını hatırlattı. İlçe sakinleri, oluşan çöp yığınlarına tepki gösterdi.

Buca'da toplanmayan çöpler halkı bezdirdi (Fotoğraf: AA)

BELEDİYE ÇALIŞANLARI GREVE GİTTİ

Buca Belediyesinde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması sonucu, sendika üyesi işçiler dün grev başlattı.

Grevdeki işçilerin belediye binası önündeki bekleyişi sürerken, hizmet binası ve şantiye girişlerine "Bu iş yerinde grev vardır" ibareli tabelalar asıldığı görüldü.

Grev nedeniyle ilçede çöpler toplanmazken, cadde ve sokaklarda çöp yığınları birikti. Biriken çöplerin kaldırımlara ve yola taştığı gözlemlendi.

Esnaf Ali Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grev nedeniyle son iki gündür çöplerin biriktiğini belirtti.

Esnaf dükkanını açamaz hale geldi (Fotoğraf: AA)

"DÜKKANIMIZI AÇAMAZ HALE GELDİK"

Duruma tepki gösteren Çalışkan, "Dükkanımızı açamaz hale geldik. Biriken çöpleri yola doğru ittirmek zorunda kaldık, insanlar yürüyemiyor. Burası kokuyor. İnsanlar rahatsız oluyor. Otobüs ve dolmuşlar geçemiyor. Güzel bir şey değil. Bu olmaması gereken bir şey. Biz vergimizi ödüyoruz. Yapılmaması gereken bir şey var burada. Yetkililere bir an önce düzeltilmesi gerektiğini iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaş çöp krizine isyan etti! (Fotoğraf: AA)

Motokurye Aytaç Öz ise grev nedeniyle Buca'nın birçok sokağında çöplerin toplanmadığını ifade etti. Çöplerin kötü kokuya yol açtığını belirten Öz, "Manzara ve durum ortada. Böyle olmaması gerek," şikayetinde bulundu.

Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru

BAŞKAN YARDIMCISI FALCI ÇIKTI

Buca'da temizlik görevlilerinin maaş taleplerinin karşılanmaması üzerine iş bırakma eylemi yapılırken, CHP'li yönetimin kadro dağıtımıyla ilgili eleştiriler de gündeme geldi.

Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru'nun sosyal medya hesabından tarot kartlarıyla fal baktığı ortaya çıktı.

Yurtkoru paylaştığı videoda "Bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek? Sorumuza ne cevap verecek? Tarot bir fal değildir, arkadaşlar. Bir bilinçaltı okuma yöntemidir. Bilgi almak isteyenler DM'den ulaşabilirler." ifadelerini kullandığı görüldü.

Ayrıca CHP'li Yurtkoru'nun fal bakarak maddi kazanç elde ettiği iddia edildi.