CHP’li başkanların koltuk sevdası hizmeti unutturdu! İşçiler isyan etti! Toplu grev var

C umhuriyet Halk Partisi'nin halktan uzak siyasetine karşı 'değişim' diyerek umut olmak için hareket başlatanlar bir önceki başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla aynı çukura düştü.

Millet İttifakı'na adaylık dayatması yaptığı için rafa kaldırılan Kılıçdaroğlu gibi koltuk sevdasına düşen yeni CHP aktörlerinin koltuk kavgası kızıştı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr / Arşiv)

İmamoğlu'nun Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde yaptığı konuşma, kendisine siyasi alan açmanın ötesinde partisinin genel başkanına da 'Sen çekil, ben başa geçeceğim' mesajıydı.

İŞÇİLER GREVDE ÇÖPLER DAĞ OLDU

İmamoğlu'nun siyasi rant için boş naralar attığı saatlerde CHP'li Kartal Belediyesi işçilerinin ücret anlaşmazlığı yüzünden greve başlaması manidardı. Kartal'da hizmetsizlik yüzünden biriken çöp dağları vatandaşı bezdirdi.

Grevdeki işçiler isyan etti. İşçiler, "Sanat etkinlikleri için büyük bütçeler ayıran belediyemiz, sıra bizim maaş ve mesailerimize gelince bütçe yok diyor. Belediyeler bizim emeğimizi görmezden geliyor. Kartal Belediyesi'nde CHP İlçe Kongresi'nde delegelerin Ekrem İmamoğlu'na yakın ilçe başkanı adayına oy vermeleri karşılığında her delegenin 2 yakınını belediyede işe alma vaadi verdi. Bu şekilde 250'ye yakın işçi işe alındığı" dedi.

İşçiler, seçim döneminde işe alınanlarla Kartal Belediyesi'nin işçilere hak ettikleri ücreti veremez hale getirildiği kaydetti.

Çöp dağlarının yükseldiği bir diğer ilçe olan Maltepe Belediyesi'ndeki işçilerin grevi de çöplerin birikmesine neden oldu. İlçenin birçok noktasında toplanmayan çöpler dağ gibi yükseldi. CHP'nin yönettiği Bayrampaşa Belediyesi'nde de dün grev başlatılırken Maltepe, Kadıköy, Ataşehir'de de önümüzdeki günlerde belediye çalışanları iş bırakacak.