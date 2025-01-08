Ankara'nın Hakikat Ekseni! Şii alim Tufeyli'den "Suriye'de PKK/YPG yılanının başını kesin" çıkışı: Dürzi lider Canbolat'tan Erdoğan'a övgü

Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr)
DÜRZİ LİDER CANBOLAT'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ
Geride bıraktığımız gün Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat da Ankara'nın Suriye üzerindeki kilit rolüne dikkat çekti.
"Türkiye'nin bugünkü rolünden korkmuyorum" diyen Canbolat, "Bugün Türkiye, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın Türkiye'sidir ve Türkiye'yi farklı kılan şey büyük çeşitliliğidir. Türkiye, Suriye halkını kucaklamıştır" diye konuştu.
"İSRAİL'İN ETKİSİNİ KIRMAK İÇİN TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAMIZ ÖNEMLİ"
Dürzi lider Canbolat, "En önemlisi İsrail'in bölgedeki etkisini ve yayılmasını sınırlayabilecek ülkelerle iş birliği yapmamızdır ve Türkiye de bu ülkelerden biri." ifadesini kullandı.
Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat (Takvim.com.tr)
LÜBNAN'DAKİ DÜRZİ TOPLUMUNUN ÖNDE GELEN LİDERİ
Velid Canbolat'ın babası, İlerlemeci Sosyalist Partisinin kurucusu Kemal Canbolat, Lübnan'da iç savaşın patlak vermesinden 2 yıl sonra 1977'de suikast sonucu öldürüldü.
Babasının öldürülmesinin ardından partinin başına geçen Velid Canbolat, bu görevi 46 yıl sürdürdü.
Velid Canbolat'ın Haziran 2023'te istifa etmesinin ardından oğlu Teymur Canbolat partinin yeni başkanı oldu.
Canbolat, Lübnan'daki Dürzi toplumunun da en önemli lideri konumunda bulunuyor.
Velid Canbolat, 2015'te Birleşmiş Milletler Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nde verdiği ifadede, babasının suikastının arkasında Suriye rejiminin olduğunu söylemişti.