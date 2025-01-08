SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ankara'nın Hakikat Ekseni! Şii alim Tufeyli'den "Suriye'de PKK/YPG yılanının başını kesin" çıkışı: Dürzi lider Canbolat'tan Erdoğan'a övgü

İran Suriye'deki son gelişmeler sonrası Türkiye karşıtı politikalar geliştirirken Şii camiasından farklı ve dikkat çeken bir çıkış geldi. Lübnan Hizbullahı’nın ilk genel sekreteri Subhi Tufeyli "Suriye'de PKK/YPG yılanının başını kesin. Onlar siyonizm ve ABD'nin maşası. Kürtler aparat olmasın" değerlendirmesini yaptı. Tufeyli'den sonra Dürzi camiasından da hem Türkiye'ye hem de Başkan Erdoğan'a destek geldi. Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat "Bugün Türkiye Erdoğan'ın Türkiye'sidir. İsrail'in etkisini kırmak için Türkiye ile iş birliği yapmamız önemli" dedi.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 11:21 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 11:47
Ankara’nın Hakikat Ekseni! Şii alim Tufeyli’den Suriye’de PKK/YPG yılanının başını kesin çıkışı: Dürzi lider Canbolat’tan Erdoğan’a övgü

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de Esad sonrası tesis edilen yeni süreçte PKK/YPG için kaçınılmaz son yaklaşıyor.

    Terör örgütü ya silah bırakacak ya da silahlarıyla birlikte gömülecek. Ankara yaptığı uyarılarla hem terör örgütüne hem de terör örgütüne bel bağlayanlara çelik yumruğunu gösterdi.

    "ASKERİ HAREKAT YAPARIZ"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Silahları teslim etmek, terörü terk etmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "PKK/YPG sorunu sürerse askeri harekat yaparız" uyarısında bulundu. Şam'daki yeni yönetim de Suriye üzerinden PKK/YPG gölgesinin kalkması için Ankara ile aynı çizgide yol alıyor.

    Lübnan Hizbullahı’nın ilk genel sekreteri Subhi Tufeyli (Takvim.com.tr)Lübnan Hizbullahı’nın ilk genel sekreteri Subhi Tufeyli (Takvim.com.tr)



    Öte yandan İran'ın Suriye'deki gelişmeler sonrası Türkiye karşıtı bir tutum sergilediği bilinirken Şii camiasından önemli ve ses getirecek bir çıkış geldi.

    TUFEYLİ: SURİYE'DE PKK/YPG YILANININ BAŞINI KESİN

    Lübnan Hizbullahı'nın ilk genel sekreteri Subhi Tufeyli "Suriye'de PKK/YPG'nin yılanın başı kesin" açıklamasında bulundu.

    3 Ocak 2025'te YouTube kanalında bir konuşma yayımlayan Tufeyli, PKK/YPG'yi işaret ederek "Suriye'ye sesleniyorum: Yılanının başını kesin. Bu yapılırsa Suriye'deki her şey bitecek, Süveyda ve diğer bölgelerdeki aykırı sesler de kesilecek" değerlendirmesini yaptı.

    "PKK/YPG SİYONİZM VE ABD'NİN MAŞASI, KÜRTLER APARAT OLMASIN"

    YPG'nin siyonizm ve Amerikan maşası olduğunu dilen getiren Lübnanlı Şii kaan önderi, "Kürtlerin bir kısmı (PKK/YPG) Suriye devletinin kuruluşuna karşı çıkarak Irak ve Lübnan benzeri federal sistem talep etmeye teşvik ediliyor. Bu Suriye'nin yıkımı demektir. Suriye'deki Kürtler Siyonizm ve Amerika'nın maşası olmamalı" dedi.

    Lübnan Hizbullahı’nın ilk genel sekreteri Subhi Tufeyli (Takvim.com.tr)Lübnan Hizbullahı’nın ilk genel sekreteri Subhi Tufeyli (Takvim.com.tr)

    KİM BU TUFEYLİ? TAKVİM.COM.TR MERCEK ALTINA ALDI

    Subhi Tufeyli daha önce de Türkiye'nin Suriye, Karabağ ve Libya politikalarına destek vermişti.

    Mart 2020'de İran'ı eleştiren Esad'a katil diyen Tufeyli, "Türkiye İdlib'den çıksaydı sorunları kendi topraklarına çekmiş olacaktı" dedi.

    "LİBYA'DA DA AZERBAYCAN'DA DA ERDOĞAN'IN YANINDAYIM"

    Tufeyli, Kasım 2020'de "Evet, Fransızları Libya'dan kovarken Erdoğan'ın yanındaydım. Azerbaycan konusunda da Erdoğan'ın yanındayım. Bu yaptığı nedeniyle de onu tebrik ediyorum. Hepimizin böyle davranması gerek" diyerek Başkan Erdoğan'ın politikalarını övmüştü. Libya'da üstlendiği olumlu rolden dolayı Türkiye'ye teşekkür edip diğer Müslüman ülkelere de bunu benimsemeleri çağrısında bulunmuştu.

    Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik kısıtlama adımlarına da tepki gösteren Tufeyli "Türkiye Müslüman bir halktan oluşuyor. Sizler Müslümanlara kapattığınız kapıları Yahudilere açıyorsunuz, bu çok kirli bir imajdır. Arap olsun veya olmasın dünyadaki tüm Müslümanları, Türkiye, Mısır, İran, Suudi Arabistan veya Pakistan gibi İslam ülkelerinin ürettiklerini tüketmeye davet ediyorum. Daha düşük kalitede olsa bile her Müslümanı, Türkiye veya diğer Müslüman ülkelerinin ürünlerini almaya çağırıyorum" demişti.

    Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr)Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr)



    DÜRZİ LİDER CANBOLAT'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

    Geride bıraktığımız gün Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat da Ankara'nın Suriye üzerindeki kilit rolüne dikkat çekti.

    "Türkiye'nin bugünkü rolünden korkmuyorum" diyen Canbolat, "Bugün Türkiye, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın Türkiye'sidir ve Türkiye'yi farklı kılan şey büyük çeşitliliğidir. Türkiye, Suriye halkını kucaklamıştır" diye konuştu.

    "İSRAİL'İN ETKİSİNİ KIRMAK İÇİN TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAMIZ ÖNEMLİ"

    Dürzi lider Canbolat, "En önemlisi İsrail'in bölgedeki etkisini ve yayılmasını sınırlayabilecek ülkelerle iş birliği yapmamızdır ve Türkiye de bu ülkelerden biri." ifadesini kullandı.

    Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat (Takvim.com.tr)Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat (Takvim.com.tr)

    LÜBNAN'DAKİ DÜRZİ TOPLUMUNUN ÖNDE GELEN LİDERİ

    Velid Canbolat'ın babası, İlerlemeci Sosyalist Partisinin kurucusu Kemal Canbolat, Lübnan'da iç savaşın patlak vermesinden 2 yıl sonra 1977'de suikast sonucu öldürüldü.

    Babasının öldürülmesinin ardından partinin başına geçen Velid Canbolat, bu görevi 46 yıl sürdürdü.

    Velid Canbolat'ın Haziran 2023'te istifa etmesinin ardından oğlu Teymur Canbolat partinin yeni başkanı oldu.

    Canbolat, Lübnan'daki Dürzi toplumunun da en önemli lideri konumunda bulunuyor.

    Velid Canbolat, 2015'te Birleşmiş Milletler Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nde verdiği ifadede, babasının suikastının arkasında Suriye rejiminin olduğunu söylemişti.

    Başkan Erdoğan Lübnandaki Dürzi Lider Velid Canbolatı kabul etti!Başkan Erdoğan Lübnandaki Dürzi Lider Velid Canbolatı kabul etti!
    Başkan Erdoğan Lübnan'daki Dürzi Lider Velid Canbolat'ı kabul etti!

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ankara’nın Hakikat Ekseni! Şii alim Tufeyli’den Suriye’de PKK/YPG yılanının başını kesin çıkışı: Dürzi lider Canbolat’tan Erdoğan’a övgü
    İstikamet Kobani! Ankara’nın harekat uyarısı sonrası SMO’dan kapsamlı yığınak | İsrail’den PKK/YPG’ye uluslararası şemsiye
    DEM turlarının arka planı... Hangi mesajı getirdiler, teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak? Ankara’nın kırmızı çizgisi
    Okan Buruk’tan dev rotasyon! Başakşehir maçında o isimler sahada
    Trump Grönland’ı neden istiyor? Çin ve Rusya ile sessiz savaş
    EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi
    Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri
    İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...
    Ferdi Tayfur’un serveti dudak uçuklattı! Bilinmeyen mülkleri de çıktı
    Başkan Erdoğan imzaladı Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
    Fenerbahçe’den sürpriz transfer: Talisca’dan önce o gelecek! İşte bonservisi
    Kerimcan Durmaz mahkemeye sevk edildi! İfadesi ortaya çıktı! Sahne fiyatı dudak uçuklattı
    Barzani görüşmesinin perde arkası aralandı: PKK’ya Ya silah bırak ya yok ol mesajı | SMO güçleri Fırat’ın doğusuna geçti
    CHP’li belediyede skandal! Muhabiri önce taciz etti sonra işten kovdurdu
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan canlı yayında flaş Suriye açıklaması: Askeri harekat yapılabilir