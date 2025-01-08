İstikamet Kobani! Ankara'nın "harekat" uyarısı sonrası SMO'dan kapsamlı yığınak | İsrail'den PKK/YPG'ye uluslararası şemsiye



PKK/YPG YA SİLAH BIRAKACAK YA DA SİLAHLARIYLA BERABER GÖMÜLECEK



Gelinen bu noktada Suriye'de PKK/YPG ya silah bırakacak ya da silahlarıyla gömülecek. Terör örgütü için üçüncü bir seçenek yok. Ankara yaptığı uyarılarla hem terör örgütüne hem de terör örgütüne bel bağlayanlara çelik yumruğunu gösterdi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Silahları teslim etmek, terörü terk etmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor" dedi.



"ASKERİ HAREKAT YAPARIZ"



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "PKK/YPG sorunu sürerse askeri harekat yaparız" uyarısında bulundu.