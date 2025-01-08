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İstikamet Kobani! Ankara'nın "harekat" uyarısı sonrası SMO'dan kapsamlı yığınak | İsrail'den PKK/YPG'ye uluslararası şemsiye

Suriye'de PKK/YPG için kaçınılmaz son yaklaşıyor. Ankara'nın "Sorun sürerse askeri harekat yaparız" uyarısı sonrası SMO harekete geçti. Ayn-el Arab(Kobani), Ayn İsa (Rakka), Tel Temir'deki (Haseke) cephe hattına ağır silah ve mühimmatlarla takviye yapıldı. Gelinen bu noktada Suriye'de PKK/YPG ya silah bırakacak ya da silahlarıyla gömülecek. Fransa ve İsrail ise YPG'yi gazlamayı sürdürüyor. Macron "Sizi bırakmayacağız" diyerek örgüte teminat verdi. İsrail Dışişleri Bakanı Saar PYD elebaşlarıyla görüştü. Tel Aviv "Türkiye'yi durdurun" diye çağrı yaptı.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 09:32 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 09:47
İstikamet Kobani! Ankara’nın harekat uyarısı sonrası SMO’dan kapsamlı yığınak | İsrail’den PKK/YPG’ye uluslararası şemsiye

İÇİNDEKİLER

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    Suriye'de PKK/YPG işgali altında olan topraklarda hareketli saatler yaşanıyor.

    Ankara destekli Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekat Bölgesi olan Rasulayn ve Tel Abyad'dan YPG işgali altındaki Ayn-el Arab, Ayn İsa (Rakka), Tel Temir'deki (Haseke) cephe hattına ağır silah ve mühimmatlarla yığınak yaptı.

    SMO Müşterek Kuvvetler Rasulayn Komutanı Ebu Abdullah Muhammed, tüm cephe hatlarına sevkiyat yaparak askeri hazırlıkları alarm seviyesine yükselttiklerini duyurdu.

    SMO, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki cephe hatlarına tank ve araç sevkiyatı yaptı (AA)SMO, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki cephe hatlarına tank ve araç sevkiyatı yaptı (AA)

    Bilindiği üzere Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrası PKK/YPG terör koridoru oluşturmak istemiş, SMO Özgürlük Şafağı operasyonları ile terör örgütüne sahayı dar etmişti.

    Sürece müteakip Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor PKK/YPG'nin elinden alınmıştı.

    'TERÖRİSTAN'A MÜSAMAHA YOK! ŞAM ANKARA İLE AYNI ÇİZGİDE

    Türkiye, güney sınırlarında ve Suriye topraklarında bir terör oluşumunun barınmasına kesin surette müsaade etmeyecek.

    SMO, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki cephe hatlarına tank ve araç sevkiyatı yaptı (AA)SMO, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki cephe hatlarına tank ve araç sevkiyatı yaptı (AA)


    Ankara muhataplarına defaatle "YPG ya silah bırakır ya da yok olur" mesajı verdi. Şam'daki yeni yönetim de aynı çizgide ilerledi... Ahmet El Şara, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

    Şara'nın ekibinde yer alan Suriye Askeri Operasyonlar Odası üyesi Ahmed Dalati, YPG'nin "Bağımsız Kürt devleti" ve "Federalizm" planları yaptığını buna müsaade etmeyeceklerini söyledi.

    YPG ile Kürtleri birbirinden ayırdıklarını dile getiren Dalati, "Federalizme izin vermeyiz, kırmızı çizgimiz" diyerek rest çekti.

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    PKK/YPG YA SİLAH BIRAKACAK YA DA SİLAHLARIYLA BERABER GÖMÜLECEK

    Gelinen bu noktada Suriye'de PKK/YPG ya silah bırakacak ya da silahlarıyla gömülecek. Terör örgütü için üçüncü bir seçenek yok. Ankara yaptığı uyarılarla hem terör örgütüne hem de terör örgütüne bel bağlayanlara çelik yumruğunu gösterdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Silahları teslim etmek, terörü terk etmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor" dedi.

    "ASKERİ HAREKAT YAPARIZ"

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "PKK/YPG sorunu sürerse askeri harekat yaparız" uyarısında bulundu.

    Terör örgütü PKK İsrail'in kapsını çaldı (Takvim.com.tr / Arşiv)Terör örgütü PKK İsrail'in kapsını çaldı (Takvim.com.tr / Arşiv)

    İSRAİL PKK/YPG'YE ŞEMSİYE OLDU

    Bu süreçte PKK/YPG'nin İsrail'le olan flörtünün ivmelenmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Son olarak İsrail Dışişleri Bakanlığı "Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyinde durdurun" çağrısı yapıp YPG'ye kalkan oldu. İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Eden Bar Tal "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere (YPG/PYD) yönelik saldırıları durdurulsun. Kürtler (YPG/PYD) uluslararası toplum tarafından korunmalı" dedi.

    İsrail basınından Jerusalem Post, PKK/YPG'nin İsrail'den yardım talebinde bulunduğunu yazdı.

    İsrail Dışişleri Bakanı Saar, "Dün Münbiç'te gördüğümüz gibi Kürtlere yönelik saldırılar durdurulmalı! Bunu ABD yönetimindeki dostlarımızla ve diğer ülkelerle görüşüyoruz. Suriyeli isyancıları Kürtlere saldırmamaları konusunda uyarıyoruz. Suriye'de Kürtlere saldırı olması halinde İsrail, Kürtleri savunmak için müdahale edebilir" diyerek YPG'ye arka çıktı.

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    SALİH MÜSLİM YALVARDI İLHAM AHMED TELEFONA SARILDI

    PKK/PYD elebaşı Salih Müslim "Hiç şüphesiz haklarımızı savunan her güç memnuniyetle karşılanır. İsrail'in pozisyonu uluslararası politikayı, özellikle Avrupa'nın yaklaşımını etkileyebilir. Bu konuda hareket etme kapasitelerinin daha belirgin hale gelmesini umuyorum. Sözlü desteğin ötesinde, pratik önlemler bekliyoruz" diyerek İsrail'e yalvardı.

    PKK/PYD'li İlham Ahmed ile İsrail Dışişleri Bakanı Saar görüştü.

    İsrail medyası ise söz konusu skandalı "Düşmanımın düşmanı: İsrail Türkiye'ye karşı Kürtleri desteklemeli mi?" başlığıyla paylaştı.

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