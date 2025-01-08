İstikamet Kobani! Ankara'nın "harekat" uyarısı sonrası SMO'dan kapsamlı yığınak | İsrail'den PKK/YPG'ye uluslararası şemsiye

Suriye'de PKK/YPG işgali altında olan topraklarda hareketli saatler yaşanıyor.
Ankara destekli Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekat Bölgesi olan Rasulayn ve Tel Abyad'dan YPG işgali altındaki Ayn-el Arab, Ayn İsa (Rakka), Tel Temir'deki (Haseke) cephe hattına ağır silah ve mühimmatlarla yığınak yaptı.
SMO Müşterek Kuvvetler Rasulayn Komutanı Ebu Abdullah Muhammed, tüm cephe hatlarına sevkiyat yaparak askeri hazırlıkları alarm seviyesine yükselttiklerini duyurdu.
SMO, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki cephe hatlarına tank ve araç sevkiyatı yaptı (AA)
Bilindiği üzere Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrası PKK/YPG terör koridoru oluşturmak istemiş, SMO Özgürlük Şafağı operasyonları ile terör örgütüne sahayı dar etmişti.
Sürece müteakip Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor PKK/YPG'nin elinden alınmıştı.
'TERÖRİSTAN'A MÜSAMAHA YOK! ŞAM ANKARA İLE AYNI ÇİZGİDE
Türkiye, güney sınırlarında ve Suriye topraklarında bir terör oluşumunun barınmasına kesin surette müsaade etmeyecek.
SMO, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki cephe hatlarına tank ve araç sevkiyatı yaptı (AA)
Ankara muhataplarına defaatle "YPG ya silah bırakır ya da yok olur" mesajı verdi. Şam'daki yeni yönetim de aynı çizgide ilerledi... Ahmet El Şara, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
Şara'nın ekibinde yer alan Suriye Askeri Operasyonlar Odası üyesi Ahmed Dalati, YPG'nin "Bağımsız Kürt devleti" ve "Federalizm" planları yaptığını buna müsaade etmeyeceklerini söyledi.
YPG ile Kürtleri birbirinden ayırdıklarını dile getiren Dalati, "Federalizme izin vermeyiz, kırmızı çizgimiz" diyerek rest çekti.