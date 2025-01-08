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DEM turlarının arka planı... Hangi mesajı getirdiler, teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak? Ankara'nın kırmızı çizgisi

DEM heyetinin İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası TBMM’de başlattığı tur sona erdi. Ancak görüşmelere ilişkin, "Olumlu ve umutluyuz" mesajları dışında bilgi verilmedi. Görüşmelerin içeriği merak edilirken Ankara'nın tavrı net: "PKK silah bırakmadan hiçbir adım atılmayacak." Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP lideri Bahçeli’nin kararlı mesajları, bu sürecin kırmızı çizgilerini ortaya koyuyor. Peki teröristbaşı Öcalan’ın çağrısı ne zaman gelecek? DEM heyetinin taşıdığı mesajlar, ne vadediyor? İşte o temasların arka planı...

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 10:49 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 11:12
DEM turlarının arka planı... Hangi mesajı getirdiler, teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak? Ankara’nın kırmızı çizgisi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye terör tezgahını dağıtmak adına tarihi adımlar attı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi güçlendirelim" mesajlarının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de DEM'e el uzatmasıyla başlayan yeni dönem "PKK lağvedilsin" çıkışıyla devam etti.

    Süreç Adalet Bakanlığının izniyle DEM heyetinin İmralı'da terörsistbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesine kadar uzadı.

    DEM HEYETİ TBMM'Yİ TURLADI
    Bu kapsamda 28 Aralık'ta İmralı'ya giden DEM'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile birlikte Ahmet Türk TBMM'deki partileri ziyaret etti.

    DEM - Devlet Bahçeli görüşmesinde neler yaşandı? Ahmet Türk anlattı... Silah bırakma çağrısı ne zaman gelecek?DEM - Devlet Bahçeli görüşmesinde neler yaşandı? Ahmet Türk anlattı... Silah bırakma çağrısı ne zaman gelecek?

    MHP VE AK PARTİ'DEN SONRA CHPYE GİTTİLER
    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un arından sırasıyla MHP lideri Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Baskanvekili Efkan Ala ve Partsi Sözcüsü Ömer Çelik ile görüşen heyet daha sonra Saddet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüştü.

    AK Parti TBMMde DEM Parti heyetini kabul ettiAK Parti TBMMde DEM Parti heyetini kabul etti

    Görüşmelerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile devam eden DEM heyeti heyet son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek temaslarını tamamladı.

    TEMASLARDAN ÇIKAN MESAJLAR: UMUTLUYUZ OLUMLU GÖRÜŞMELER OLDU
    Temasların ardından parti temsilcileri kısa açıklamalar yaparak görüşmelere ilişkin bilgi verdi. TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüşmenin ardından "Umutluyuz" mesajı verildi.

    Bahçeli ile temasın ardından konuşan DEM'li Ahmet Türk, Bahçeli'nin samimi ve iyi bir tutum içinde olduğunu söyleyerek, "Gerçekten sayın Bahçeli'nin tutumunu görünce insan şok oluyor, samimi olduğunu da insan fark ediyor. Artık Kürtlerle Türklerin oturup kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi zamanıdır." dedi. Bir pazarlık olmadığını söyleyen Türk, "Bu seferki hem gelişmeler Kürtler ve Türklerin bir arada olmasını zorlayan bir süreç, zorunlu kılan bir süreç başka şansımız yok." ifadelerini kullandı.

    AK Parti heyeti, DEM Parti heyeti ile görüştü (Fotoğraf: AA)AK Parti heyeti, DEM Parti heyeti ile görüştü (Fotoğraf: AA)

    DEM- AK Parti görüşmesi sonrası AK Parti Grup Başkanı Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, düşüncelerimizi paylaştık, kendilerini yolcu ettik.." dedi.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle görüştü (Fotoğraf:AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle görüştü (Fotoğraf:AA)

    KATKI SAĞLARIZ
    CHP-DEM temasının ardından ise CHP Genel Başkanı Özel, "Türkiye'nin 50 yıldır süren bir sorununu ortadan kaldırmak, annelerin gözünün yaşını dindirmek, yeni şehitlerimizle sarsılmamak, daha fazla kayıplar vermemek adına atılacak her türlü adıma CHP olarak katkı sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik." dedi.

    DEM Parti heyeti CHPyi ziyaret etti: Katkı sağlarızDEM Parti heyeti CHPyi ziyaret etti: Katkı sağlarız

    DEM HANGİ MESAJLARI GETİRİYOR, ÖCALAN NE ZAMAN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPACAK?
    Peki İmralı ile kurulan temas sonrası teröristbaşı Öcalan'ın, "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.... Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım..." mesajını duyuran DEM temas kurduğu partilere hangi mesajları iletiyor, PKK elebaşı Öcalan ne zaman çağrı yapacak? Ankara'nın kırmızı çizgisi ne?

    "İKİ VEYA ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞMEDE ÇAĞRI GELEBİLİR"
    PKK elebaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ne zaman geleceğine ilişkin DEM'li Ahmet Türk'ten açıklama gelmişti. Türk CHP yandaşı Aytunç Erkin'e yaptığı açıklamada, "Ben İmralı'ya giden heyette değildim. Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle. Bütün siyasi partilerle görüşüp, heyetin tekrar İmralı'ya gitmesi ve ona göre de değerlendirme yapılacağı anlaşılıyor." demişti.

    Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi de DEM'in temaslarının arka planına ve Öcalan'ın yapacağı çağrıya ilişkin kulisleri aktardı.

    Selvi şunları yazdı:

    DEM HEYETİ HANGİ MESAJLARI GETİRİYOR
    İmralı'ya giden DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile Ahmet Türk, siyasi partileri ziyaret ediyor. Öcalan'ın verdiği mesajları ve yeni sürece ilişkin görüşlerini açıklıyor, partilerin bu konudaki değerlendirmelerini not ediyorlar.

    ÖCALAN'LA İLGİLİ TALEP

    Peki DEM heyeti hangi mesajlarını veriyor? Öcalan'la ilgili bir talepte bulunuyorlar mı?

    1- Öcalan'ın yeni Ortadoğu ve yeni Suriye'ye ilişkin değerlendirmesini aktarıyorlar. Terörün bitmesi gerektiğini söylüyorlar.

    2- Öcalan'la ilgili şahsi bir talepte bulunmuyorlar. Öcalan'ın bir talebini iletmiyorlar.

    3- DEM heyeti yeni süreci daha önceki çözüm sürecinden ayırıyor. Bu süreci daha sahici ve daha gerçekçi buluyorlar.

    Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder 28 Aralık 2024'te PKK elebaşı Öcalan ile görüştü (Fotoğraf: 2014, Takvim.com.tr Arşiv)Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder 28 Aralık 2024'te PKK elebaşı Öcalan ile görüştü (Fotoğraf: 2014, Takvim.com.tr Arşiv)

    KONFEDERASYON-FEDERASYON

    4- Suriye'deki PKK-YPG varlığına yönelik bir talepte bulunmuyorlar. Suriye'nin kuzeyinde bir konfederasyon, federasyon ya da özerk bir yönetim talebini gündeme getirmiyorlar. Bu yapının muhatap alınmasını istiyorlar. Suriye'de demokratik temsiline fırsat tanınmasını istiyorlar.

    5- Terörün sona ermesi ve meşru alanda siyaset yapma mesajını veriyor.

    ÖCALAN ÇAĞRI YAPACAK
    6- Siyasi partilerle görüşmenin ardından İmralı'yı tekrar ziyaret edeceklerini bildiriyorlar. Öcalan'ın bu kez silahların bırakılması konusunda güçlü bir çağrı yapacağını söylüyorlar.

    7- Öcalan'ın çağrısının Kandil ve DEM Parti üzerinde etkili olacağına inanıyorlar.

    ANKARA'NIN KIRMIZI ÇİZGİSİ
    İmralı ile yapılacak olan ikinci görüşme öncesinde Ankara'nın tavrına gelince, tek bir cümle ile özetleyebilirim.

    PKK silah bırakmadan hiçbir adım atılmayacak. PKK'nın silah bırakması Ankara'nın kırmızı çizgisi..."

    YA SİLAHLAR YA SİLAH TUTANLAR GÖMÜLECEK
    Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konudaki tutumu net olarak çizdi.

    Geçtiğimiz hafta sonu AK Parti Samsun İl Kogresi'nde "Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Bölücü caniler ya silah gömecekler ya da silahlarıyla birlikte gömülecekler. PKK terör örgütü için üçüncü bir yol yoktur." mesajını veren Erdoğan Kabine sonrası da benzer bir mesaj vererek Türkiye'nin duruşunu ortaya koydu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuştu (6 Ocak, Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuştu (6 Ocak, Takvim.com.tr Arşiv)

    "KADİFE ELDİVENE SARILI DEMİR YUMRUĞU DA KULLANIRIZ"
    Kabine sonrası yaptığı açıklamada bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için çemberin daraldığına dikkati çeken Erdoğan, "Dün ve önceki gün de söyledim, biz, iktidar ve ittifak olarak 'terörsüz Türkiye' hedefimizi öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu konudaki hüsnüniyetimizi ve güçlü irademizi kamuoyumuzla paylaştık. Elbette biz bunun suhulet ve sükunetle olmasını temenni ederiz. Ama bu yol tıkanır veya dinamitlenirse, işte o zaman devletimizin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu kullanmaktan da çekinmeyiz. Sonuçta kardeşliğin kazanacağına, birliğin, beraberliğin ve huzurun kazanacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

    MHP lideri Bahçeli ise yeni yıl mesajında, "Yeni şartlarda, dönüşen konjonktürde, değişen güç dengelerinde, oyun kurucu Türkiye'nin karşısında PKK/YPG terör örgütünün Irak'ın kuzeyiyle birlikte Fırat'ın batısı veya doğusunda tutunması hayaldir ve tasfiyesi kaçınılmazdır. Mücavir topraklardan kaynaklanan terörist emel ve eylemlerinin harekat ve manevra sahası kalmamıştır. Silahlar ya gömülecek ya da silah tutanlar gömülecektir. Yurt içinde ve yurt dışında elinde silahla gezen hiçbir caniye ve terör örgütüne müsamaha yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

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