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Kerimcan Durmaz isimli sapkına 'yasa dışı bahis' tutuklaması! İfadesi ortaya çıktı... Sahne fiyatı dudak uçuklattı! Ünlü oyuncu da cezaevine gönderildi

Kerimcan Durmaz ve oyuncu Atakan Yılmaz 'yasadışı bahse teşvik' soruşturmasında tutuklandı. İkili ifadelerinin ardından cezaevine gönderildi. Sosyal medyada LGBT'yi meşrulaştıran sapkın Durmaz, ifadesinde suçlamaları reddetti. Durmaz, sahneden bir gecede 10 bin Euro aldığını söyledi. Aylık geliri ise şoke etti.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 09:28 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 09:17
Kerimcan Durmaz isimli sapkına ’yasa dışı bahis’ tutuklaması! İfadesi ortaya çıktı... Sahne fiyatı dudak uçuklattı! Ünlü oyuncu da cezaevine gönderildi

İÇİNDEKİLER

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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve bazı internet fenomenleri mercek altına alınmıştı.

    Bu listeye sapkın Kerimcan Durmaz ve oyuncu Atakan Yılmaz da eklendi.

    Kerimcan Durmaz tutuklandı!

    Yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılıp bu suça teşvik edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Durmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet ettiği öne sürülen şüpheli, sabah saatlerinde Fatih'teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

    Şüpheli, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

    Burada Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca ifadesi alınan Durmaz, üzerine atılı suçtan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

    Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, adliyeye sevk edildi. (DHA)Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, adliyeye sevk edildi. (DHA)

    TUTUKLANDI
    Kerimcan Durmaz, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Kerimcan Durmaz tutuklandı!

    İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
    Adliyeye sevk edilen Kerimcan Durmaz'ın ifadesine ulaşıldı.

    Kerimcan Durmaz ifadesinde bir sahneden ne kadar kazandığını da açıkladı. Kerimcan Durmaz "Çıktığım sahne karşılığında 10 bin Euro kazanç sağladım" dedi.

    Durmaz'ın, sulh ceza hakimliğinde alınan ifadesi ortaya çıktı.

    Yasa dışı bahis soruşturmasına gerekçe gösterilen o kare (DHA)Yasa dışı bahis soruşturmasına gerekçe gösterilen o kare (DHA)

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Durmaz, sulh ceza hakimliğinde alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

    Kerimcan Durmaz, suç işleme kastı olmadığını, bilerek ve isteyerek suç işlemediğini savundu.

    Kerimcan Durmaz'a bahis gözaltısı! İşte o konser!

    Malta'da konser verdiği sırada arkasına yansıtılan led ekranlardaki reklamlarla ilgisinin bulunmadığını iddia eden Durmaz, "Konserin ilk 40 dakikasında arkamda ismimin olduğu logo vardı. Son 20 dakikasında ise benden habersiz söz konusu sitelerin reklamı yapılmıştır. Konser esnasında fark etmedim. Fark ettikten sonra da sosyal medya hesaplarımdan herhangi bir paylaşım yapmadım." ifadesini kullandı.

    Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz (DHA)Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz (DHA)

    Durmaz ifadesinde şunları söyledi:

    "BAHİS REKLAMI KESİNLİKLE YAPMADIM"

    "Sahneye çıktığımda arkamda bulunan ledde sahnemi yaptığım sırada bahis reklamı dönmüş. Bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim. Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bahis reklamı kesinlikle yapmadım."

    Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. (AA)Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. (AA)

    SAHNE GELİRİ DUDAK UÇUKLATTI
    "Menajerimin eğlence mekanında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne aldım. Bağlantıları o kurmuştur kendisinin de bahis reklamlarından haberdar olmadığını düşünüyorum. Zaten haberi olmuş olsa beni o mekana asla yollamazdı. Ben de sahne almazdım zaten. Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem VLOG çekmek hem de anlaşmış olduğum mekanda sahne almak için gitmiştim. Çıktığım sahne karşılığında 10 bin Euro tutarında kazanç sağladım. Bununla alakalı olarak firmam üzerinden faturamı kestim. İfademin ekine kesmiş olduğum faturayı da sunmak istiyorum."

    AYLIK GELİRİNİ DE AÇIKLADI
    Tutuklanarak cezaevine gönderilen Kerimcan Durmaz'ın Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu da ortaya çıktı. Durmaz, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirtti.

    AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ: MORALİ İYİ
    Kararın ardından basın açıklamasında bulunan Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan, "Morali iyi. Sevenlerine selamı var" diyerek itirazda bulunacaklarını belirtti.

    Kerimcan Durmaz'ın ifadesinden şoke eden rakam: Tek sahne 10 Bin Euro!

    Hakimliğin tutuklama kararında ise konserdeki led ekranlarda yasa dışı bahis sitesinin reklamı yapıldığı sırada şüpheli Kerimcan Durmaz'ın, "hani casinolar bi şeyler" şeklinde söylemlerde bulunduğunu belirtti.

    Oyuncu Atakan Yılmaz. Oyuncu Atakan Yılmaz.

    Kararda, Durmaz'ın kaçma ve saklanma şüphesinin yüksek olduğu, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilerek tutuklama kararı verildiği kaydedildi.

    OYUNCU ATAKAN YILMAZ DA TUTUKLANDI
    Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz da tutuklandı.

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