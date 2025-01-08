"BAHİS REKLAMI KESİNLİKLE YAPMADIM" "Sahneye çıktığımda arkamda bulunan ledde sahnemi yaptığım sırada bahis reklamı dönmüş. Bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim. Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bahis reklamı kesinlikle yapmadım."

Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. (AA)

SAHNE GELİRİ DUDAK UÇUKLATTI

"Menajerimin eğlence mekanında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne aldım. Bağlantıları o kurmuştur kendisinin de bahis reklamlarından haberdar olmadığını düşünüyorum. Zaten haberi olmuş olsa beni o mekana asla yollamazdı. Ben de sahne almazdım zaten. Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem VLOG çekmek hem de anlaşmış olduğum mekanda sahne almak için gitmiştim. Çıktığım sahne karşılığında 10 bin Euro tutarında kazanç sağladım. Bununla alakalı olarak firmam üzerinden faturamı kestim. İfademin ekine kesmiş olduğum faturayı da sunmak istiyorum."

AYLIK GELİRİNİ DE AÇIKLADI

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Kerimcan Durmaz'ın Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu da ortaya çıktı. Durmaz, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirtti.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ: MORALİ İYİ

Kararın ardından basın açıklamasında bulunan Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan, "Morali iyi. Sevenlerine selamı var" diyerek itirazda bulunacaklarını belirtti.

Hakimliğin tutuklama kararında ise konserdeki led ekranlarda yasa dışı bahis sitesinin reklamı yapıldığı sırada şüpheli Kerimcan Durmaz'ın, "hani casinolar bi şeyler" şeklinde söylemlerde bulunduğunu belirtti.