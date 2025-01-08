İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve bazı internet fenomenleri mercek altına alınmıştı.
Bu listeye sapkın Kerimcan Durmaz ve oyuncu Atakan Yılmaz da eklendi.
Yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılıp bu suça teşvik edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Durmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet ettiği öne sürülen şüpheli, sabah saatlerinde Fatih'teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheli, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Burada Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca ifadesi alınan Durmaz, üzerine atılı suçtan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, adliyeye sevk edildi. (DHA)
TUTUKLANDI
Kerimcan Durmaz, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Adliyeye sevk edilen Kerimcan Durmaz'ın ifadesine ulaşıldı.
Kerimcan Durmaz ifadesinde bir sahneden ne kadar kazandığını da açıkladı. Kerimcan Durmaz "Çıktığım sahne karşılığında 10 bin Euro kazanç sağladım" dedi.
Durmaz'ın, sulh ceza hakimliğinde alınan ifadesi ortaya çıktı.
Yasa dışı bahis soruşturmasına gerekçe gösterilen o kare (DHA)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Durmaz, sulh ceza hakimliğinde alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.
Kerimcan Durmaz, suç işleme kastı olmadığını, bilerek ve isteyerek suç işlemediğini savundu.
Malta'da konser verdiği sırada arkasına yansıtılan led ekranlardaki reklamlarla ilgisinin bulunmadığını iddia eden Durmaz, "Konserin ilk 40 dakikasında arkamda ismimin olduğu logo vardı. Son 20 dakikasında ise benden habersiz söz konusu sitelerin reklamı yapılmıştır. Konser esnasında fark etmedim. Fark ettikten sonra da sosyal medya hesaplarımdan herhangi bir paylaşım yapmadım." ifadesini kullandı.