İBB, Özel Halk Otobüsü esnafını da mağdur etti: 3 milyar 600 milyon TL’lik borç birikti!

İstanbul'da toplu taşıma hizmeti veren Özel Halk Otobüsü esnafı, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşma sonrası İBB'ye bağlı olarak hizmet vermeye başladı.
İstanbul'da toplu taşıma hizmeti veren Özel Halk Otobüsü esnafı, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşma sonrası İBB'ye bağlı olarak hizmet vermeye başladı.
ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ESNAFININ 3 MİLYAR 600 MİLYON TL ALACAĞI VAR
O anlaşmadan bu yana yolculardan elde edilen gelirin tümünün İBB'ye aktarıldığı ve Özel Halk Otobüsü esnafının 3 milyar 600 milyon TL alacağının biriktiği öğrenildi.
'ALDIĞIMIZ PARA KESTİĞİMİZ FATURANIN ÇOK ALTINDA'
İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık yaptığı açıklamada, alacaklarını acilen talep ettiklerini kaydetti.
Özel halk otobüslerinin yakıt ve tamir giderini, personel gideri, araç gideri ve benzeri giderlerinin kendileri tarafından karşılandığını söyleyen Ovacık, kendilerinin karşıladıkları giderin ve kestikleri faturanın, İBB'den aldıkları paydan daha az olduğunu ve bundan dolayı zarara girdiklerini ve alacaklı olduklarını ifade etti.
"1 MİLYON 500 BİN TL ARAÇ BAŞI ALACAK VAR"
İstanbul çapında taşıma hizmeti veren, esnaf odası bünyesinde 3 bin 41 özel halk otobüsünün ve yaklaşık 4 bin esnafın olduğunu belirten Ovacık, esnaf başına 1 milyon 200 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında olmak üzere, toplamda yaklaşık 3 milyar 600 milyon TL alacaklarının olduğunu iddia etti.
İBB'NİN ÖNÜNE GİTTİK AMA TALEBİMİZ KARŞILANMADI
İBB önünde yapılan eylemlere rağmen net bir çözüm olmadığını aktaran Ovacık şunları söyledi:
"Biz İstanbul'da 3 bin 41 araçla beraber günde 2 milyon yolcu taşıyan, İETT denetiminde çalışan Özel Halk Otobüsleri'yiz. Bizim taşıdığımız yolculardan toplanan tüm paraları İBB alıyor. Biz de performansa dayalı ve kilometre başına bir sistemde para alıyoruz. Bu sistem ilk başladığımızda iyi gitti. Ama daha sonra git gide makas açıldı. Haliyle her ay kestiğimiz faturanın düşüğünü ala ala şu anda esnafın hemen hemen 1 milyon 200 ile 1 milyon 500 bin lira arasında alacağı oluştu. Biz bunu şiddetle talep ediyoruz. Bizim esnafımız zaten kıt kanaat geçinen bir esnaf. Aracını tamir ettirecek, aracını değiştirecek, borçları harçları var, kredi kartları var, bunları ödemesi lazım. Haliyle daha sağlıklı şekilde toplu taşıma yapmamız için bunların mutlaka bir an önce ödenmesini talep ediyoruz. Zaman zaman esnafımız İBB'nin önüne de gidiyor, taleplerini iletiyor. Ama şimdiye kadar net bir çözüm olmadı"
"ARAÇLARIMIZI DÜZGÜN ÇALIŞTIRAMIYORUZ"
İstanbulluya daha sağlıklı ve güvenli toplu taşıma hizmeti sunmak istediklerini belirten Ovacık, "Biz hak edişlerimizi alamazsak biz de haliyle bu araçları düzgün çalıştıramıyoruz ve yolcular mağdur oluyor." ifadelerini kullandı.