İBB, Özel Halk Otobüsü esnafını da mağdur etti: 3 milyar 600 milyon TL’lik borç birikti!

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ESNAFININ 3 MİLYAR 600 MİLYON TL ALACAĞI VAR O anlaşmadan bu yana yolculardan elde edilen gelirin tümünün İBB 'ye aktarıldığı ve Özel Halk Otobüsü esnafının 3 milyar 600 milyon TL alacağının biriktiği öğrenildi.

Özel Halk Otobüsü esnafı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kendi sözleriyle tepki gösterdi

Özel halk otobüslerinin yakıt ve tamir giderini, personel gideri, araç gideri ve benzeri giderlerinin kendileri tarafından karşılandığını söyleyen Ovacık, kendilerinin karşıladıkları giderin ve kestikleri faturanın, İBB'den aldıkları paydan daha az olduğunu ve bundan dolayı zarara girdiklerini ve alacaklı olduklarını ifade etti.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık (Fotoğraf: İHA)

"1 MİLYON 500 BİN TL ARAÇ BAŞI ALACAK VAR"

İstanbul çapında taşıma hizmeti veren, esnaf odası bünyesinde 3 bin 41 özel halk otobüsünün ve yaklaşık 4 bin esnafın olduğunu belirten Ovacık, esnaf başına 1 milyon 200 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında olmak üzere, toplamda yaklaşık 3 milyar 600 milyon TL alacaklarının olduğunu iddia etti.