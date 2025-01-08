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Donald Trump paylaştı ABD ayağa kalktı: "Irak ve Suriye'de savaşın sorumlusu O... çocuğu Netanyahu"

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Irak ve Suriye'deki savaşları organize ettiğini ilan eden bir video yayımladı. Trump, yaptığı paylaşımda ünlü ekonomist Profesör Jeffrey Sachs'ın görüşlerine yer verdi. Suriye ve Irak'taki savaştan Netanyahu'nun sorumlu olduğunu belirten Sachs, "O, bizi bitmeyen savaşlara sürüklediği için derin karanlık bir o.. çocuğu." diyerek Netanyahu'ya küfür etti. Sachs, Netanyahu'nun bugün bile ABD'yi İran'la savaşa sokmak için çalıştığını belirtti.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 15:16 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 15:31
Donald Trump paylaştı ABD ayağa kalktı: Irak ve Suriye’de savaşın sorumlusu O... çocuğu Netanyahu

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    ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, dün Florida'da bulunan yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında Suriye ve dış gündeme ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunduktan sonra sosyal medyadan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Irak ve Suriye'deki savaşları organize ettiğini ilan eden bir video yayımladı.

    Trump'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Trump'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    SURİYE VE IRAK'TAKİ SAVAŞIN SORUMLUSU NETANYAHU

    Trump, yaptığı paylaşımda ünlü ekonomist Profesör Jeffrey Sachs'ın görüşlerine yer verdi.

    "Irak ve Suriye'de savaşın sorumlusu O... çocuğu Netanyahu"

    Sachs, Suriye ve Irak'ta çıkan savaşlardan İsrail'in sorumlu olduğunu bildirdi ve ABD'yi ağır eleştirilere tuttu.

    Profesör Jeffrey Sachs (Ekran görüntüsü)Profesör Jeffrey Sachs (Ekran görüntüsü)



    MEDYA GERÇEKLERİ ÖRTBAS EDİYOR

    Sachs, Washington'un Netanyahu'ya nasıl hizmet ettiğini ve ABD merkezli medya kuruluşlarının bunu nasıl örtbas ettiğini anlattı.

    Profesör Jeffrey Sachs (Ekran görüntüsü)Profesör Jeffrey Sachs (Ekran görüntüsü)

    O... ÇOCUĞU NETANYAHU BİZİ SAVAŞA SOKMAYA ÇALIŞIYOR

    Netanyahu'nun 1995'ten itibaren Hamas ve Hizbullah'tan kurtulmanın tek yolunun onları destekleyen hükümetleri devirmek teorisini benimsediğini belirten Sachs, bu ülkelerin Irak, Suriye ve İran olduğunu ifade etti.

    ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu (AA)ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu (AA)

    İsrail Başbakanı'nın takıntılı olduğunu, bugün bile ABD'yi İran'la savaşmaya ikna etmeye çalıştığını öne sürün Sachs, "O, bizi bitmeyen savaşlara sürüklediği için derin karanlık bir o.. çocuğu." diyerek Netanyahu'ya küfür etti.

    CIA YÜZDE 100 AMERİKA'DA DA HÜKÜMETLERİ DEVİRİYOR

    ABD yönetiminin İsrail'in çıkarlarına hizmet etmekle suçlayan Sachs'ın konuşmasına yer veren Trump paylaşımında CIA'in yurt dışındaki hükümetleri devirdiğine vurgu yaparak, "Bunu %100 Amerika'da da yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

    ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump (AA)ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump (AA)

    TRUMP SURİYE'DE TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ VURGU YAPTI

    Dün yaptığı konuşmada önceki başkanlık döneminde savaşlardan kaçındığını hatırlatan Trump, Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekip çekmeyeceği ve ülkedeki süreçle ilgili açıklamalarında, Türkiye'nin önemine vurgu yaptı.

    İlk başkanlık döneminde Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı yendiğini ve ülkedeki askerlerinin büyük bölümünü geri çektiğini söyleyen Trump, güncel durumla ilgili sorular karşısında Ankara'nın önemine işaret etti.

    Başkan Erdoğan ve ABD'nin seçilmiş başkanı Trump (AA)Başkan Erdoğan ve ABD'nin seçilmiş başkanı Trump (AA)

    Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini geri çekip çekmeyeceği sorusuna, "Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum." yanıtını verdi.

    Suriye ile ilgili meselelerde Türkiye'nin önemine dikkati çeken Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

    Donald Trumptan Başkan Erdoğana övgüler: Erdoğana saygı duyuyorumDonald Trumptan Başkan Erdoğana övgüler: Erdoğana saygı duyuyorum
    Donald Trumptan Başkan Erdoğana övgüler: Erdoğana saygı duyuyorumDonald Trumptan Başkan Erdoğana övgüler: Erdoğana saygı duyuyorum
    Trumptan övgü dolu sözler: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biriTrumptan övgü dolu sözler: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri

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