Teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan sonra Selahattin Demirtaş... DEM Parti heyeti Adalet Bakanlığına başvurdu

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DEM - Devlet Bahçeli görüşmesinde neler yaşandı? Ahmet Türk anlattı... Silah bırakma çağrısı ne zaman gelecek? MHP VE AK PARTİ'DEN SONRA CHPYE GİTTİLER

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un arından sırasıyla MHP lideri Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Baskanvekili Efkan Ala ve Partsi Sözcüsü Ömer Çelik ile görüşen heyet daha sonra Saddet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüştü.