Teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan sonra Selahattin Demirtaş... DEM Parti heyeti Adalet Bakanlığına başvurdu

DEM Parti heyetinin İmralı Adası'nda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından TBMM'de başlayan görüşme trafiği sona erdi.
DEM HEYETİ KİMLERLE GÖRÜŞTÜ
28 Aralık'ta İmralı'ya giden DEM'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile birlikte Ahmet Türk TBMM'deki partileri ziyaret etti.
MHP VE AK PARTİ'DEN SONRA CHPYE GİTTİLER
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un arından sırasıyla MHP lideri Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Baskanvekili Efkan Ala ve Partsi Sözcüsü Ömer Çelik ile görüşen heyet daha sonra Saddet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüştü.
Görüşmelerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile devam eden DEM heyeti heyet son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek temaslarını tamamladı.
DEM heyeti Silivri'ye giderek Selahattin Demirtaş ile görüşmek için Adalet Bakanlığına başvuru yaptı
SİLİVRİ'YE GİDECEKLER
DEM heyeti şimdi HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la bir araya gelmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.