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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan sonra Selahattin Demirtaş... DEM Parti heyeti Adalet Bakanlığına başvurdu

DEM Parti heyetinin İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası TBMM’de başlattığı tur sona erdi. DEM heyeti şimdi HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’la bir araya gelmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlığın onay vermesi halinde DEM heyeti 11 Ocak günü Selahattin Demirtaş’la görüşme yapacak.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 17:03 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 17:17
Teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan sonra Selahattin Demirtaş... DEM Parti heyeti Adalet Bakanlığına başvurdu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    DEM Parti heyetinin İmralı Adası'nda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından TBMM'de başlayan görüşme trafiği sona erdi.

    DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek!

    DEM HEYETİ KİMLERLE GÖRÜŞTÜ
    28 Aralık'ta İmralı'ya giden DEM'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile birlikte Ahmet Türk TBMM'deki partileri ziyaret etti.

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    MHP VE AK PARTİ'DEN SONRA CHPYE GİTTİLER
    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un arından sırasıyla MHP lideri Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Baskanvekili Efkan Ala ve Partsi Sözcüsü Ömer Çelik ile görüşen heyet daha sonra Saddet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüştü.

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    Görüşmelerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile devam eden DEM heyeti heyet son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek temaslarını tamamladı.

    DEM heyeti Silivri'ye giderek Selahattin Demirtaş ile görüşmek için Adalet Bakanlığına başvuru yaptıDEM heyeti Silivri'ye giderek Selahattin Demirtaş ile görüşmek için Adalet Bakanlığına başvuru yaptı

    SİLİVRİ'YE GİDECEKLER
    DEM heyeti şimdi HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la bir araya gelmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

    Adalet Bakanlığının izin vermesi halinde görüşmenin 11 Ocak Cumartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.

    Selahattin Demirtaş (Takvim.com.tr Arşiv)Selahattin Demirtaş (Takvim.com.tr Arşiv)

    SONRA YİNE İMRALI!
    DEM Parti heyeti bu görüşmenin ardından kapsamlı bir açıklama yapacak. Heyetin daha sonra bir kez daha İmralı'ya giderek teröristbaşı Öcalan'la görüşmesi bekleniyor.

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