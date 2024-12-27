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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT araçları kaza ve arızalarla gündemden düşmüyor. Söz konusu araçlarla ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. İETT'DE ÇALIŞAN MOTOR USTASINDAN OLAY İDDİALAR!

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan ve 4 yıl boyunca Sarıgazi İETT Garajı'nda motor mekanik ustası olarak çalışan Cihan Demirel, İETT Genel Müdürlüğü ve bağlı firmalar hakkında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İETT garajına çalışan usta skandalları ifşa etti (Fotoğraf: İHA) RUHSAT VE MOTOR NUMARALARI UYMUYOR: SIFIR YERİNE İKİNCİ EL!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, İETT filosundaki otobüslerin ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığı, otobüslere sıfır gibi gösterilen ikinci el parçaların takıldığı belirtildi. Muayene süreçlerinde usulsüzlük yapıldığının kaydedildiği dilekçede, İstanbul'da otobüs kazalarının bu nedenlerle meydana geldiği vurgulandı.