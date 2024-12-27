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İETT'de katakulli! İETT garajında çalışan usta ifşa etti

İstanbul'da ulaşım çile haline dönüşürken İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları da her gün kaza ve arızalarla gündeme geliyor. İETT Garajı'nda motor mekanik ustası olarak çalışan Cihan Demirel arızalanan araçlarla ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Demirel, İETT filosundaki otobüslerin ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığını, otobüslere sıfır gibi gösterilen ikinci el parçaların takıldığını, muayene süreçlerinde usulsüzlük yapıldığını ve otobüs kazalarının bu nedenlerle meydana geldiğini öne sürerek yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 13:56 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 14:11
İETT’de katakulli! İETT garajında çalışan usta ifşa etti

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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT araçları kaza ve arızalarla gündemden düşmüyor. Söz konusu araçlarla ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

    İETT'DE ÇALIŞAN MOTOR USTASINDAN OLAY İDDİALAR!
    İstanbul Sancaktepe'de yaşayan ve 4 yıl boyunca Sarıgazi İETT Garajı'nda motor mekanik ustası olarak çalışan Cihan Demirel, İETT Genel Müdürlüğü ve bağlı firmalar hakkında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    İETT garajına çalışan usta skandalları ifşa etti (Fotoğraf: İHA)İETT garajına çalışan usta skandalları ifşa etti (Fotoğraf: İHA)

    RUHSAT VE MOTOR NUMARALARI UYMUYOR: SIFIR YERİNE İKİNCİ EL!
    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, İETT filosundaki otobüslerin ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığı, otobüslere sıfır gibi gösterilen ikinci el parçaların takıldığı belirtildi. Muayene süreçlerinde usulsüzlük yapıldığının kaydedildiği dilekçede, İstanbul'da otobüs kazalarının bu nedenlerle meydana geldiği vurgulandı.

    Cihan Demirel (Fotoğraf: İHA)Cihan Demirel (Fotoğraf: İHA)

    "SADECE İŞİNDEN OLMAZSIN, PATRONUN UYARISI SERT OLUR"
    Konuya ilişkin açıklama yapan Cihan Demirel, "Sarıgazi İETT Garajı'nda 4 senedir çalışıyorum. Devlet resmi kamu araçlarında yapılan usulsüzlükler, kamu araçlarına bilinçli olarak verilen zararları tespit ettim. Bunun üzerine adli makamlara, İstanbul Valiliği'ne, CİMER'e, fotoğraflı belgeli şikayetlerde bulundum. Şikayetler üzerine 'sadece işinden olmazsın, patronun uyarısı sert olur' şeklinde tehditlerde bulundular" iddiasında bulundu.



    SIFIR TAKILDI DİYEREK PARA ALIYORLAR
    İstanbul'da otobüslere takılan parçaların hepsinin tamirli parça olduğunu belirten Demirel, "'Bunların hepsi sıfır takıldı' diyerek devletten parası alınıyor. İstanbul'da otobüslerin kaza yapmasının sebebi tamir edilen parçaların takılması, İETT amirlerinin bunlara müdahale etmemesi" şeklinde konuştu.

    "RUHSAT VE MOTOR NUMARALARI UYUŞMUYOR"
    Demirel, "İETT otobüslerinin motor numarasıyla, ruhsattaki motor numaraları birbiriyle uyuşmuyor. Bu arabalar bu şekilde muayene istasyonlarından geçiyor. Muayene istasyonundaki personeller 'motor numarası okunmadı, görünmedi' diyor. Bunları muayeneden usulsüz şekilde geçiriyorlar. Arabalara usulsüz şu şekilde sigorta yaptırıyorlar. Sigorta firması arabanın motor numarasıyla uyuşmadığını bilmiyor. Ama İETT Genel Müdürlüğü, firma, İBB Başkanlığı bunların bilgisini vermeden, bu arabanın ruhsatlarını alarak, işlem yaparak bunlara sigorta yaptırıyor" dedi.



    "KASITLI OLARAK DEVLETİN MALINA ZARAR VEREMEZSİN"
    Tazminatsız şekilde işten çıkarıldığı öne süren Demirel, "Sosyal medya hesabımda paylaştım. İETT Genel Müdürlüğü, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı benim paylaşımımı gördükten sonra müdürlerine talimat veriyor, 'bu personelle anlaşın, uzlaşın' şeklinde. Bu artık kamu davasına dönüyor. Sen burada kasıtlı olarak devletin malına zarar veremezsin" şeklinde konuştu.

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