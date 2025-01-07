Öcalan'ı İmralı'ya gömdüler! Mustafa Karasu'nun "Apo" maskesi indi... DEM "Kandil'i dinlerim" dedi | "Eş başkan" kavgası

"MÜCADELE DEVAM ETSİN GEVŞEMEYİN" "Mücadele devam etsin gevşemeyin" diyen Karasu, "Ortada hala bir şey yok. Mücadeleyi gevşetmemizi gerektirecek hiçbir şey yok. Bu bakımdan Önderliğin özgürlüğü için yürütülen kampanyayı da halkımızın her alanda mücadelesini gevşetmeden sürdürmesi gerekir" diyerek süreci baltalamak istedi.

Eş başkanlara çıkan İmralı vetosu Kandil 'le Öcalan'ı karşı karşıya getirdi. KARASU İMRALI HEYETİNİ HEDEF ALDI: "NİYE EŞ BAŞKAN YOK?" PKK elebaşlarından Mustafa Karasu , "Heyette DEM'in eşbaşkanı niye yok? Gerçekten niye yok? İmralı'ya DEM gidecekse, DEM'in yönetimi var. Bildiğim kadarıyla Sırrı Süreyya Önder yönetimde değil şu anda. Pervin Buldan HDP eşbaşkanı. Ahmet Türk de belediye başkanıydı" sözleriyle İmralı heyetini hedef aldı. Karasu şu ifadeleri kullandı:

PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu (Takvim.com.tr)



"SURİYE'NİN BU NOKTAYA GELMESİNDE TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ ROLÜ VAR"



PKK elebaşı Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve YPG'nin çıkmaza girmesiyle ilgili ise "Suriye'nin bu noktaya gelmesinde Türkiye'nin çok önemli rolü var. Türkiye, Suriye'nin hemen düşmesini, İhvan-ı Müslim'in ve kendisinin kontrolüne girmesini istedi. Onun için bu kadar kışkırttı. Yine Kürtler yararlanmasın diye Suriye iktidarının devrilmesinin hızlanmasını istedi" dedi.



DEM'deki Kandil'e yakın kliğin ve terör baronlarından çıkan çatlak seslere de dikkat çekmekte fayda var:

DİRENİŞ ÇAĞRISI YAPTI



PKK elebaşı Bese Hozat, "Bizdeki algı, düşünce, değerlendirme, tüm bunların bir özel savaş oyunu olduğu noktasındadır. Bu iktidarın, bu devletin bir çözüm iradesi ortaya çıkmış değildir. Ortada bir samimiyet yoktur. Özel savaş olma olasılığı çok çok yüksektir" diyerek "direniş" çağrısı yaptı.

SABRİ OK ÖNCE PAZARLIĞA KALKTI SONRA DA "SİLAH BIRAKMAYIZ" DEDİ



"Ne kadar mücadele edersek, ne kadar örgütlü olursak o kadar sonuç alırız" diyerek pazarlık masası kurmaya kalkan Sabri Ok şu sözlerle silah bırakmayacaklarını ilan etti:



"Türk devleti nasıl yaklaşacak, ne kadar sorumlu hareket edecek onu bilmiyoruz. Hâlâ hareketi nasıl tasfiye ederiz, nasıl darbe vururuz, nasıl sonuç alırız planları yapıyor. Eğer böyle bir akılla devam ederlerse bir kez daha söylüyorum; hiçbir zaman PKK'nın ve Kürt halkının iradesini kıramayacaklardır, sonuç alamayacaklardır"