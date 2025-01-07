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Öcalan'ı İmralı'ya gömdüler! Mustafa Karasu'nun "Apo" maskesi indi... DEM "Kandil'i dinlerim" dedi | "Eş başkan" kavgası

Öcalan'ın "Çağrı yapmaya hazırım" mesajı sonrası Kandil'deki çatlak sesler süreci tıkamak istedi. "Mücadele devam etsin gevşemeyin" diyen PKK elebaşı Mustafa Karasu DEM Parti'ye "Sadece sohbet etmeyin yasalar konusunda da istekte bulunun" talimatı verdi. İmralı'ya giden heyeti hedef alan Karasu "DEM eş başkanları neden İmralı'da değil?" şikayetinde bulundu. Oysa DEM eş başkanlarının İmralı'ya gelmesini Öcalan istemiyor... DEM'deki bir grup "Biz Öcalan'ı değil Kandil'i dinleriz" tutumu sergilerken "İrademiz" dediği Öcalan'ı yok sayan PKK'nın "Apo" maskesi bir kez daha indi.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:48 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:59
Öcalan’ı İmralı’ya gömdüler! Mustafa Karasu’nun Apo maskesi indi... DEM Kandil’i dinlerim dedi | Eş başkan kavgası

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    Başlıkların Devamı

    PKK ya silah bırakacak ya da silahlarıyla birlikte gömülecek. "Terörsüz Türkiye" süreci ilmek ilmek dokunurken İmralı'dan gelen "Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" mesajı geldi.

    Ancak beklenen "PKK silah bıraksın" çağrısının gelmemesi "pazarlık" kuşkularını artırdı.

    Kandil'deki terör baronları ise süreci çıkmaza sokacak provokatif eylem ve söylemler geliştirdi. Öcalan'ın mesajını bağlamından koparıp pazarlığa ve şart koşmaya niyetlendi.

    PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu (Takvim.com.tr)PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu (Takvim.com.tr)

    "AK PARTİ VE MHP'Yİ SIKIŞTIRIN" DEDİ DEM'E TALİMAT VERDİ: "İSTEKTE BULUNUN"

    Son olarak sahneye PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu çıktı.

    Karasu "Bir görüşmeyle tecrit kalktı, her şey yolunda gidiyor, iyiye gidiyor" şeklinde bir yaklaşım yetersiz olur. Hele Türk devlet gerçeği söz konusu olduğunda tabii temkinli yaklaşılır. Bu devletin politikaları belli. Kürtlere karşı politikaları belli. 26 yıldır Önderlik üzerinde uygulanan zulüm belli" diyerek sabotaja başladı.

    Muhalefet partilerine "AK Parti ve MHP'yi sıkıştırın" çağrısı yapan elebaşı Karasu, DEM Parti'ye ise Meclis'teki İmralı konu başlıklı görüşmelerde "Sadece sohbet etmeyin yasalar konusunda da istekte bulunun" diyerek talimat verdi.

    Büyükbaş terörist şu ifadeleri kullandı:

    AKP'nin, MHP'nin niyeti farklı olabilir. Kürtler'de de kuşku var. Biz de diyoruz, adımları görmemiz lazım. Bu ayrı bir şey. O zaman muhalefetin görevi nedir? Kürt sorununun çözümü konusunda sıkıştırmak, varsa farklı niyetler bunları açığa çıkarmaktır. Eğer Kürt sorununu araçsallaştırmak, Önderliği araçsallaştırmak istiyorsa o zaman ne yapacaksın? Sen de demokratikleşmeye Kürt sorununun çözümünü koyacaksın, onun yüzünü açığa çıkaracaksın. Böyle bir durumda yapılacak şey budur.

    DEM Parti gidiyor, partilerle görüşüyor, meclis devreye girecek. Ne diyecek? Ciddi tartışmaysa, partiler ile meclis devreye girecekse, yasalar konusunda, anayasa konusunda isteklerde bulunmak gibi şeyler konuşulur. Yoksa sadece sohbet mi olacak? Hangi yasaların ele alınacağı önemli. Bunun üzerinde durulması gerekiyor.

    PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu (Takvim.com.tr)PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu (Takvim.com.tr)


    PAZARLIK YAPMAYA KALKTI

    Elebaşı Karasu sözlerinin devamından pazarlık yapmaya niyetlendi.

    "Hala da tecridin devam ettiğini söylemek lazım, kırılmamıştır" ifadelerini kullanan Mustafa Karasu, "Önderliğin koşulları iyileştirilsin, eşit koşulları olsun deniyor ya; niyet iyiyse, gerçekten bir şeyler yapmaksa, o zaman niye Önderliğin koşulları değiştirilmiyor? Bunun değiştirilmesi lazım" sözleriyle şart koştu.

    İMRALI - KANDİL HATTINDA "EŞ BAŞKAN" KRİZİ

    Öte yandan Kandil'le İmralı arasındaki kaos Mustafa Karasu'nun "DEM eş başkanları neden İmralı'ya gitmedi?" sözleriyle ayyuka çıktı.

    ÖCALAN EŞ BAŞKANLARI İSTEMEDİ KARASU KÜPLERE BİNDİ

    Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın İmralı'ya gelmesini istemediği söyleniyor.

    Temel Strateji Araştırma Merkezi Başkanı Abdurrahim Semavi "DEM Parti genel başkanları İmralı'ya gitmek istemişlerdi fakat Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın gitmesine karar verildi. Aslında Öcalan DEM Parti eş başkanlarının ziyaretine gelmesini istemiyordu" diyerek konuya açıklık getirdi.

    Sırrı Süreyya Önderden Tülay Hatimoğullarına Gazze ayarı! Öcalandan DEM eş başkanlarına İmralı vetosu: GelmesinlerSırrı Süreyya Önderden Tülay Hatimoğullarına Gazze ayarı! Öcalandan DEM eş başkanlarına İmralı vetosu: Gelmesinler



    Eş başkanlara çıkan İmralı vetosu Kandil'le Öcalan'ı karşı karşıya getirdi.

    KARASU İMRALI HEYETİNİ HEDEF ALDI: "NİYE EŞ BAŞKAN YOK?"

    PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, "Heyette DEM'in eşbaşkanı niye yok? Gerçekten niye yok? İmralı'ya DEM gidecekse, DEM'in yönetimi var. Bildiğim kadarıyla Sırrı Süreyya Önder yönetimde değil şu anda. Pervin Buldan HDP eşbaşkanı. Ahmet Türk de belediye başkanıydı" sözleriyle İmralı heyetini hedef aldı.

    Karasu şu ifadeleri kullandı:

    Heyet konusunda şunu söyleyeyim. Mevcut heyet önceden de Önderlikle görüşmüştü. Sırrı Süreyya da, Pervin Buldan da, Ahmet Türk de ilk İmralı'ya giden heyetlerdeydi. Onlar da katılabilir. Ama Devlet Bahçeli bir çağrı yaptı. İmralı'ya DEM Parti gitsin dedi. Heyette DEM'in eş başkanı niye yok? Gerçekten niye yok? İmralı'ya DEM gidecekse, DEM'in yönetimi var. Bildiğim kadarıyla Sırrı Süreyya Önder yönetimde değil şu anda. Pervin Buldan HDP eşbaşkanı. Ahmet Türk de belediye başkanıydı. Şunu demek istiyorum DEM Parti'ye bir çağrı oldu. DEM, İmralı'ya dendi. DEM Parti eş başkanları niye içinde yok? En azından birinin olması lazım. Gerçekten en azından o heyette, nezaketen diyebiliriz eş başkanlardan biri de olsun.


    "MÜCADELE DEVAM ETSİN GEVŞEMEYİN"

    "Mücadele devam etsin gevşemeyin" diyen Karasu, "Ortada hala bir şey yok. Mücadeleyi gevşetmemizi gerektirecek hiçbir şey yok. Bu bakımdan Önderliğin özgürlüğü için yürütülen kampanyayı da halkımızın her alanda mücadelesini gevşetmeden sürdürmesi gerekir" diyerek süreci baltalamak istedi.

    PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu (Takvim.com.tr)PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu (Takvim.com.tr)

    "SURİYE'NİN BU NOKTAYA GELMESİNDE TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ ROLÜ VAR"

    PKK elebaşı Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve YPG'nin çıkmaza girmesiyle ilgili ise "Suriye'nin bu noktaya gelmesinde Türkiye'nin çok önemli rolü var. Türkiye, Suriye'nin hemen düşmesini, İhvan-ı Müslim'in ve kendisinin kontrolüne girmesini istedi. Onun için bu kadar kışkırttı. Yine Kürtler yararlanmasın diye Suriye iktidarının devrilmesinin hızlanmasını istedi" dedi.

    DEM'deki Kandil'e yakın kliğin ve terör baronlarından çıkan çatlak seslere de dikkat çekmekte fayda var:

    Kandil Öcalanı pazarlık malzemesi yaptı! Elebaşı Bese Hozat YPGyi koz olarak kullanıp şart koşmaya kalktı | Bir de bölücü tehditKandil Öcalanı pazarlık malzemesi yaptı! Elebaşı Bese Hozat YPGyi koz olarak kullanıp şart koşmaya kalktı | Bir de bölücü tehdit

    DİRENİŞ ÇAĞRISI YAPTI

    PKK elebaşı Bese Hozat, "Bizdeki algı, düşünce, değerlendirme, tüm bunların bir özel savaş oyunu olduğu noktasındadır. Bu iktidarın, bu devletin bir çözüm iradesi ortaya çıkmış değildir. Ortada bir samimiyet yoktur. Özel savaş olma olasılığı çok çok yüksektir" diyerek "direniş" çağrısı yaptı.

    SABRİ OK ÖNCE PAZARLIĞA KALKTI SONRA DA "SİLAH BIRAKMAYIZ" DEDİ

    "Ne kadar mücadele edersek, ne kadar örgütlü olursak o kadar sonuç alırız"     diyerek pazarlık masası kurmaya kalkan Sabri Ok şu sözlerle silah bırakmayacaklarını ilan etti:

    "Türk devleti nasıl yaklaşacak, ne kadar sorumlu hareket edecek onu bilmiyoruz. Hâlâ hareketi nasıl tasfiye ederiz, nasıl darbe vururuz, nasıl sonuç alırız planları yapıyor. Eğer böyle bir akılla devam ederlerse bir kez daha söylüyorum; hiçbir zaman PKK'nın ve Kürt halkının iradesini kıramayacaklardır, sonuç alamayacaklardır"

    DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları küstah tehditler savurdu (Takvim.com.tr)DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları küstah tehditler savurdu (Takvim.com.tr)

    DEM EŞ BAŞKANI'NDAN KÜSTAH TEHDİT: HER YER GAZZE OLUR

    DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise Diyarbakır'da "Ya barış olacak ya da her yer Gazze olacak" diyerek küstah tehditler savurdu.


    Son olarak Mustafa Karasu'nun süreci tıkayan sözleri ve İmralı heyetini hedef alıp Öcalan'la karşı karşı gelmesi PKK'nın "Apo" maskesini bir kez daha indirdi.

    DEM eş başkanları "Biz Öcalan'ı değil Kandil'i dinleriz" tutumu sergilerken PKK elebaşları "İrademiz" dediği Öcalan'ı yok saydı.

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