SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

DEM Parti heyeti CHP'yi ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP lideri Bahçeli'nin "terörsüz Türkiye" çıkışlarının ardından İmralı ile temas kuran DEM heyeti TBMM'deki ziyaretlerini sürdürüyor. Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM heyeti bu kapsamda son olarak CHP'yi ziyaret etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 11:43 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 11:44
DEM Parti heyeti CHP’yi ziyaret etti

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye terör tezgahını dağıtmak atına tarihi adımlar attı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi güçlendirelim" çağrısının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM'e el uzatmasıyla başlayan yeni dönem "PKK lağvedilsin" çıkışıyla devam etti.

    Süreç Adalet Bakanlığının izniyle DEM'in İmralı'da terörsistbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesine kadar uzadı.

    DEM Parti heyeti - CHP görüşmesi başladı!

    DEM HEYETİ TBMM'Yİ TURLUYOR
    Bu kapsamda 28 Aralık'ta İmralı'ya giden DEM'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile birlikte Ahmet Türk TBMM'deki partileri ziyaret ediyor.

    DEM - Devlet Bahçeli görüşmesinde neler yaşandı? Ahmet Türk anlattı... Silah bırakma çağrısı ne zaman gelecek?DEM - Devlet Bahçeli görüşmesinde neler yaşandı? Ahmet Türk anlattı... Silah bırakma çağrısı ne zaman gelecek?

    MHP VE AK PARTİ'DEN SONRA CHPYE GİTTİLER
    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un arından sırasıyla MHP lideri Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Baskanvekili Efkan Ala ve Partsi Sözcüsü Ömer Çelik ile görüşen heyet daha sonra Saddet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüştü.

    AK Parti TBMMde DEM Parti heyetini kabul ettiAK Parti TBMMde DEM Parti heyetini kabul etti

    DEM heyeti son olarak CHP'yi ziyaret etti.

    DEM heyeti CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti DEM heyeti CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti

    ÖZGÜR ÖZEL KAPIDA KARŞILADI
    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetini TBMM'deki makamında kapıda karşıladı.

    Taraflar daha sonra görüşmeye geçti.