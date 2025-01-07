DEM Parti heyeti CHP’yi ziyaret etti

DEM HEYETİ TBMM'Yİ TURLUYOR Bu kapsamda 28 Aralık'ta İmralı'ya giden DEM'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile birlikte Ahmet Türk TBMM'deki partileri ziyaret ediyor.

Süreç Adalet Bakanlığının izniyle DEM'in İmralı'da terörsistbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesine kadar uzadı.

MHP VE AK PARTİ'DEN SONRA CHPYE GİTTİLER

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un arından sırasıyla MHP lideri Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Baskanvekili Efkan Ala ve Partsi Sözcüsü Ömer Çelik ile görüşen heyet daha sonra Saddet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüştü.

DEM heyeti son olarak CHP'yi ziyaret etti.

DEM heyeti CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti