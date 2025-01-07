DEM Parti heyeti CHP’yi ziyaret etti

Türkiye terör tezgahını dağıtmak atına tarihi adımlar attı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi güçlendirelim" çağrısının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM'e el uzatmasıyla başlayan yeni dönem "PKK lağvedilsin" çıkışıyla devam etti.
Süreç Adalet Bakanlığının izniyle DEM'in İmralı'da terörsistbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesine kadar uzadı.
DEM HEYETİ TBMM'Yİ TURLUYOR
Bu kapsamda 28 Aralık'ta İmralı'ya giden DEM'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile birlikte Ahmet Türk TBMM'deki partileri ziyaret ediyor.
MHP VE AK PARTİ'DEN SONRA CHPYE GİTTİLER
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un arından sırasıyla MHP lideri Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Baskanvekili Efkan Ala ve Partsi Sözcüsü Ömer Çelik ile görüşen heyet daha sonra Saddet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüştü.
DEM heyeti son olarak CHP'yi ziyaret etti.
DEM heyeti CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti
ÖZGÜR ÖZEL KAPIDA KARŞILADI
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetini TBMM'deki makamında kapıda karşıladı.
Taraflar daha sonra görüşmeye geçti.