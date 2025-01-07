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Süleymaniye'yi PKK/YPG üssü yapan Bafel Talabani'ye yaptırım kıskacı! Ankara uçuş yasağını uzattı... KYB darboğazda

Kandil'deki terör baronları ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i "Kardeş" olarak gören Bafel Talabani idaresindeki Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlar sürüyor. Ankara, Süleymaniye Havalimanı'na yönelik uçuş yasağını 6 ay daha uzattı. Bilindiği üzere Süleymaniye Havalimanı'nda kurulan örgüt hastanesi Irak ve Suriye'de yaralanan PKK/YPG'li teröristlerin tedavisi için kullanıyor. Aynı havalimanından terör örgütüne lojistik ve askeri destek sağlanıyor. Talabani ise Suriye'deki yeni denklemde PYD ve YPG'yi destekliyor. Bu bağlamda Takvim.com.tr, Talabani - PKK ittifakını mercek altına aldı.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 17:10 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 17:25
Süleymaniye’yi PKK/YPG üssü yapan Bafel Talabani’ye yaptırım kıskacı! Ankara uçuş yasağını uzattı... KYB darboğazda

İÇİNDEKİLER

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    Terör örgütü PKK, KYB şemsiyesi altında Süleymaniye'de kümelendi. Bafel Talabani, PKK/YPG'ye askeri ve lojistik destek verip barınma imkanı sağladı.

    Durum öyle bir vaziyet aldı ki Irak ve Suriye'de yaralanan PKK/YPG'li teröristler Süleymaniye Havalimanı'nda kurulan örgüt hastanesinde tedavi edilir oldu.
    Talabani ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin yanak yanağa (Takvim.com.tr / Arşiv)Talabani ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin yanak yanağa (Takvim.com.tr / Arşiv)


    PKK/YPG/PYD'Yİ "KARDEŞ" OLARAK GÖRÜYOR

    Talabaniler Ankara'ın tüm uyarı ve ikazlarına rağmen PKK/YPG'ye müzahir tutumlarından vazgeçmedi. KYB Başkanı Bafel Talabani, PKK ile birlik olmayı "beka" olarak görüyor. Talabani, "PYD ile ortak çalışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" demekten geri durmuyor.

    Kandil'deki elebaşları ve YPG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin'e "Kardeşlerim" diyecek kadar hezeyana kapılan Talabani, Suriye'deki yeni denklemde terör örgütlerini destekliyor.
    DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet Erbil'de Talabani ile bir araya geldi (Takvim.com.tr)DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet Erbil'de Talabani ile bir araya geldi (Takvim.com.tr)

    YPG ELEBAŞI ŞAHİN'E DESTEK VERİYOR

    Son olarak DEM Parti heyeti ile Erbil'de bir araya gelen Bafel Talabani, YPG'yi ve elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i övüp "Mazlum Abdi'nin bu hassas süreçteki çabalarını, bölgenin istikrarına yönelik girişimlerini kıymetli buluyoruz ve bütün Kürt taraflarının da meseleye aynı hassasiyetle yaklaşmasını umuyoruz" açıklamasında bulundu.
    Süleymaniye Havalimanı (Takvim.com.tr)Süleymaniye Havalimanı (Takvim.com.tr)

    SÜLEYMANİYE'YE 'HAVA' YAPTIRIMI... 6 AY DAHA UÇUŞ YASAK

    Öte yandan Ankara'nın Süleymaniye'ye yönelik somut yaptırımları hız kazandı. Bu bağlamda Süleymaniye Havalimanı'na yönelik uçuş yasağı 6 ay daha uzatıldı.

    6 Ocak 2025 tarihinden yürürlüğe giren yasak 7 Temmuz 2025'e kadar geçerli olacak. Rudaw'a konuşan Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Müdürü Handren Hiwa Mufti "Yasağın uzatılma sebebi, önceki gerekçelerle aynı" dedi.

    Ankara, Süleymaniye'de artan PKK faaliyetleri ve Talabanilerin terör örgütlerine kucak açmasından kaynaklı hava sahasını kapattı.

    EKONOMİK OLARAK DARBOĞAZDA

    Türkiye'nin sert yaptırımları ile sıkışan Bafel Talabani ve Süleymaniye yönetimi hava sahasının kapalı olmasından kaynaklı ekonomik olarak darboğazdan geçiyor.

    Bu durum hem parti içinde hem de Süleymaniye'de huzursuzluğa yol açıyor, Talabanilerin meşruiyeti sorgulanır hale geliyor.
    Bafel Talabani YPG ve PYD elebaşlarıyla dirsek temasında (Takvim.com.tr)Bafel Talabani YPG ve PYD elebaşlarıyla dirsek temasında (Takvim.com.tr)

    TAKVİM SATIR SATIR YAZDI

    Takvim.com.tr, Bafel Talabani - PKK/YPG ittifakını satır satır manşet manşet yazdı.

    Talabani'nin PKK'ya askeri ve lojistik destek verip barınma imkanı sağladığını, örgüt mensuplarının tedavisi için Süleymaniye Havalimanı'na kurulan PKK hastanesini okurlarına aktardı.

    ABD'nin KYB ile PKK arasında köprü kurduğunu, Aralık 2022'de Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluştuğunu anlattık.

    KYB'nin PKK'ya sadece Irak'ta değil Suriye'de de destek olduğunu, Talabani ile YPG/SDG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin'in gelişen dostluğunu mercek altına aldık.

    Mart 2023'de Irak'ın kuzeyinde düşen ve Talabani'nin verdiği söylenen PKK helikopterinin, Süleymaniye ile Kamışlı arasında personel ve malzeme taşıdığının ortaya çıkması bu durumun en somut örneği.

    İşte Takvim.com.tr'nin Talabani - PKK ittifakını irdeleyen manşetleri:

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    19 OCAK 2024 - YENİ KANDİL SÜLEYMANİYE

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