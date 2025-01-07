Süleymaniye’yi PKK/YPG üssü yapan Bafel Talabani’ye yaptırım kıskacı! Ankara uçuş yasağını uzattı... KYB darboğazda

Bafel Talabani YPG ve PYD elebaşlarıyla dirsek temasında (Takvim.com.tr)

Takvim.com.tr, Bafel Talabani - PKK/ YPG ittifakını satır satır manşet manşet yazdı.Talabani'nin PKK'ya askeri ve lojistik destek verip barınma imkanı sağladığını, örgüt mensuplarının tedavisi için Süleymaniye Havalimanı'na kurulan PKK hastanesini okurlarına aktardı.

ABD'nin KYB ile PKK arasında köprü kurduğunu, Aralık 2022'de Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluştuğunu anlattık.



KYB'nin PKK'ya sadece Irak'ta değil Suriye'de de destek olduğunu, Talabani ile YPG/SDG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin'in gelişen dostluğunu mercek altına aldık.

Mart 2023'de Irak'ın kuzeyinde düşen ve Talabani'nin verdiği söylenen PKK helikopterinin, Süleymaniye ile Kamışlı arasında personel ve malzeme taşıdığının ortaya çıkması bu durumun en somut örneği.

İşte Takvim.com.tr'nin Talabani - PKK ittifakını irdeleyen manşetleri:

19 OCAK 2024 - YENİ KANDİL SÜLEYMANİYE



05 MAYIS 2024 - TALABANİ TUTUŞTU



24 TEMMUZ 2024 - ANKARA BASKIYI ARTIRDI



18 EYLÜL 2024 | TALABANİ - ABD - PKK ORTAKLIĞI TERÖRİST İTİRAFINDA: SÜLEYMANİYE HAVALİMANI'NDA ÖRGÜT HASTANESİ





23 EYLÜL 2024 - TALABANİ ATEŞLE OYNUYOR