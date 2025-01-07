Süleymaniye’yi PKK/YPG üssü yapan Bafel Talabani’ye yaptırım kıskacı! Ankara uçuş yasağını uzattı... KYB darboğazda

Süleymaniye Havalimanı (Takvim.com.tr) SÜLEYMANİYE'YE 'HAVA' YAPTIRIMI... 6 AY DAHA UÇUŞ YASAK
Öte yandan Ankara'nın Süleymaniye'ye yönelik somut yaptırımları hız kazandı. Bu bağlamda Süleymaniye Havalimanı'na yönelik uçuş yasağı 6 ay daha uzatıldı.
6 Ocak 2025 tarihinden yürürlüğe giren yasak 7 Temmuz 2025'e kadar geçerli olacak. Rudaw'a konuşan Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Müdürü Handren Hiwa Mufti "Yasağın uzatılma sebebi, önceki gerekçelerle aynı"
dedi.
Ankara, Süleymaniye'de artan PKK faaliyetleri ve Talabanilerin terör örgütlerine kucak açmasından kaynaklı hava sahasını kapattı. EKONOMİK OLARAK DARBOĞAZDA
Türkiye'nin sert yaptırımları ile sıkışan Bafel Talabani
ve Süleymaniye yönetimi hava sahasının kapalı olmasından kaynaklı ekonomik olarak darboğazdan geçiyor.
Bu durum hem parti içinde hem de Süleymaniye'de huzursuzluğa yol açıyor, Talabanilerin meşruiyeti sorgulanır hale geliyor.
Bafel Talabani YPG ve PYD elebaşlarıyla dirsek temasında (Takvim.com.tr) TAKVİM SATIR SATIR YAZDI
Takvim.com.tr, Bafel Talabani
- PKK/YPG
ittifakını satır satır manşet manşet yazdı.
Talabani'nin PKK'ya askeri ve lojistik destek verip barınma imkanı sağladığını, örgüt mensuplarının tedavisi için Süleymaniye Havalimanı'na kurulan PKK hastanesini okurlarına aktardı.
ABD'nin KYB ile PKK arasında köprü kurduğunu, Aralık 2022'de Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluştuğunu anlattık.
KYB'nin PKK'ya sadece Irak'ta değil Suriye'de de destek olduğunu, Talabani ile YPG/SDG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin'in gelişen dostluğunu mercek altına aldık.
Mart 2023'de Irak'ın kuzeyinde düşen ve Talabani'nin verdiği söylenen PKK helikopterinin, Süleymaniye ile Kamışlı arasında personel ve malzeme taşıdığının ortaya çıkması bu durumun en somut örneği.
İşte Takvim.com.tr'nin Talabani - PKK ittifakını irdeleyen manşetleri:
19 OCAK 2024 - YENİ KANDİL SÜLEYMANİYE
05 MAYIS 2024 - TALABANİ TUTUŞTU
24 TEMMUZ 2024 - ANKARA BASKIYI ARTIRDI
18 EYLÜL 2024 | TALABANİ - ABD - PKK ORTAKLIĞI TERÖRİST İTİRAFINDA: SÜLEYMANİYE HAVALİMANI'NDA ÖRGÜT HASTANESİ
23 EYLÜL 2024 - TALABANİ ATEŞLE OYNUYOR