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DEVA'da bir istifa daha: Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın bıraktı! "DEVA farklı bir yola giriyor"

Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, kurucuları arasında yer aldığı DEVA Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu. Dalgın, yaptığı yazılı açıklamada partiyle yollarını ayırma gerekçelerini sıraladı.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 16:39 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 16:42
DEVA’da bir istifa daha: Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın bıraktı! DEVA farklı bir yola giriyor

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    Milletvekilliği seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi'nde kritik bir istifa yaşandı.

    DEVA Partisi'nin işleyişine ilişkin eleştirilerini ve önerilerini uzun süredir dile getirdiğini ancak parti yönetiminin değişim taleplerine karşılık veremediğini belirten Dalgın, özellikle 2023 ve 2024 seçim sonuçlarının ardından ortaya çıkan mesajın doğru okunamadığına dikkat çekti.

    Balıkesir Milletvekili Burak DalgınBalıkesir Milletvekili Burak Dalgın

    "DEVA FARKLI BİR YOLA GİRİYOR"
    Dalgın sosyal medya üzerinden şu ifadelerle istifasını duyurdu:

    "DEVA Partisi bir çatı bünyesinde farklı bir yola giriyor. Böylece, programına emek verdiğim, kurucularından olduğum, sayesinde çok kıymetli insanlarla tanıştığım ve dostlar kazandığım partim ile yollarımız ayrılıyor. Sayın Ali Babacan başta, son beş yılda reel/ sanal dünyada bir araya geldiğimiz, birlikte yol yürüdüğümüz, ülkemizin dört yanından tüm arkadaşlarımıza saygı ve selamlarımı iletiyorum. DEVA Partisi işleyişi konusunda tespit, ikaz ve önerilerimi, uzunca bir süredir, sözlü ve yazılı olarak, dar ve toplu ortamlarda dile getirdim.

    Ali Babacan ve Burak DalgınAli Babacan ve Burak Dalgın

    "AYNI ŞEYLERİ YAPARAK FARKLI SONUÇLAR BEKLEYEMEYİZ"
    Milletimizin önce anketlerde beyanlarıyla, sonra 2023 ve 2024 seçimlerinde oylarıyla işaret ve talep ettiği köklü değişim maalesef gerçekleşmedi. Halbuki, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz.

    Ekim ayındaki büyük kongrede parti yönetiminde görev almadım. Son süreçte de, karmaşık mekanizmaların siyaset mühendisliği olarak algılanma, kimlik erozyonunu hızlandırma ve geniş kitlelere erişimi zorlaştırma gibi risklerini vurguladım. Deva'nın programını yazarken ve partiyi kurarken amaçladığımız (1) vatandaşlarımızın ortak meselelerine somut çözümler sunmak; (2) Türkiye'yi yönetme iddiasını/ ekibini ortaya koymak; ve (3) bunları yeni bir siyaset üslubuyla yapmak hedeflerinin bugün de arkasındayım.

    Türkiyemizin vasatlığı yenmesi, fırsat pencerelerini değerlendirmesi ve dünyayla her alanda yarışabilmesi için çalışmayı artan bir şevkle sürdüreceğim. Asırlara ilham veren büyük Yunus Emre'nin dediği gibi: "Her dem yeniden doğarız/ Bizden kim usanası"

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