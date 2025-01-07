İblis Fetullah Gülen öldü FETÖ karıştı! Koltuk savaşlarında son perde | Abdullah Aymaz ve avanelerinin yönetim savaşı

Elebaşının ölümü sonrası örgüt içinde oluşan gruplaşma ve güç savaşları, Gülen'in koltuğuna oturma ihtimali olan isimler arasında kavgaya dönüştü. Örgüt üst yönetiminde yaşanan bu gerginlik tabanda da etkisini gösterdi, dağılmalar artmaya başladı.

ÖRGÜTÜ KİM YÖNETTİĞİ BELLİ DEĞİL Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, FETÖ'nün üst kademesindeki isimler, örgüt tabanındaki dağılmaları engellemek için yönetim şeklini hızlıca revize etti. Üst yönetiminde sular durulana kadar örgütün tek bir isim tarafından değil, 12 kişiden oluşan İcra Heyeti tarafından yönetilmesine karar verildi. 12 kişilik heyette Abdullah Aymaz , Naci Tosun , Şerif Ali Tekalan, Barbaros Kocakurt, Mehmet Vehbi Yavuzlar , Cevdet Türkyolu, İsmet Aksoy, Muhammed Çetin, Ekrem Dumanlı , Said Kaya, Adem Kalaç ve Talip Büyük yer aldı. Bu isimler arasında Gülen'in bıraktığı koltuğun tek hâkimi olmak isteyenler ve o isimleri ayrı ayrı destekleyenler var.

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İcra Heyeti ne kadar olumlu bir hava çizmeye çalışsa da yönetimdeki gruplaşmalar örgüt genelinde hissedilir bir hal aldı. Kararlar 12 kişilik heyet tarafından alınıyor gibi gözükse de heyette asıl etkiyi Abdullah Aymaz'ın başını çektiği Mehmet Vehbi Yavuzlar, İsmet Aksoy, Adem Kalaç, Muhammed Çetin ve Talip Büyük gösterir oldu.

ÖRGÜT YÖNETİMİ KARAR ALAMIYOR

Yönetimdeki çatlaklar karar alma aşamasında aksaklıkları gün yüzüne çıkardı. Elebaşı Gülen'in ölümünden önce heyet tarafından alınan kararlar son kertede Gülen tarafından onaylanıyordu. Ancak, şimdi alınan kararlar heyetteki her bir isim tarafından sorgulanır oldu. Bu da karar alma aşamasında aksaklıklara neden olmaya başladı.