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İblis Fetullah Gülen öldü FETÖ karıştı! Koltuk savaşlarında son perde | Abdullah Aymaz ve avanelerinin yönetim savaşı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölmesinin ardından örgüt karıştı. İblisin yerine geçme yarışında olan üst yöneticiler arasında resmen bir savaş başladı. Söz konusu gerilimin ardından baş gösteren dağılmaları engellemek isteyen üst yönetim, örgütü 12 kişilik bir heyet olarak yönetmeye başladı ancak bir isim daha çok öne çıktı: Abdullah Aymaz. Önceden elebaşı Fetullah Gülen tarafından onaylanan kararlar şimdi heyetteki her bir isim tarafından sorgulanınca fikir ayrılıkları da gözle görülür hale geldi.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 11:21 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 11:30
İblis Fetullah Gülen öldü FETÖ karıştı! Koltuk savaşlarında son perde | Abdullah Aymaz ve avanelerinin yönetim savaşı

İÇİNDEKİLER

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    Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgütte sular durulmuyor.

    Elebaşının ölümü sonrası örgüt içinde oluşan gruplaşma ve güç savaşları, Gülen'in koltuğuna oturma ihtimali olan isimler arasında kavgaya dönüştü. Örgüt üst yönetiminde yaşanan bu gerginlik tabanda da etkisini gösterdi, dağılmalar artmaya başladı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    ÖRGÜTÜ KİM YÖNETTİĞİ BELLİ DEĞİL
    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, FETÖ'nün üst kademesindeki isimler, örgüt tabanındaki dağılmaları engellemek için yönetim şeklini hızlıca revize etti. Üst yönetiminde sular durulana kadar örgütün tek bir isim tarafından değil, 12 kişiden oluşan İcra Heyeti tarafından yönetilmesine karar verildi. 12 kişilik heyette Abdullah Aymaz, Naci Tosun, Şerif Ali Tekalan, Barbaros Kocakurt, Mehmet Vehbi Yavuzlar, Cevdet Türkyolu, İsmet Aksoy, Muhammed Çetin, Ekrem Dumanlı, Said Kaya, Adem Kalaç ve Talip Büyük yer aldı. Bu isimler arasında Gülen'in bıraktığı koltuğun tek hâkimi olmak isteyenler ve o isimleri ayrı ayrı destekleyenler var.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    İcra Heyeti ne kadar olumlu bir hava çizmeye çalışsa da yönetimdeki gruplaşmalar örgüt genelinde hissedilir bir hal aldı. Kararlar 12 kişilik heyet tarafından alınıyor gibi gözükse de heyette asıl etkiyi Abdullah Aymaz'ın başını çektiği Mehmet Vehbi Yavuzlar, İsmet Aksoy, Adem Kalaç, Muhammed Çetin ve Talip Büyük gösterir oldu.

    ÖRGÜT YÖNETİMİ KARAR ALAMIYOR
    Yönetimdeki çatlaklar karar alma aşamasında aksaklıkları gün yüzüne çıkardı. Elebaşı Gülen'in ölümünden önce heyet tarafından alınan kararlar son kertede Gülen tarafından onaylanıyordu. Ancak, şimdi alınan kararlar heyetteki her bir isim tarafından sorgulanır oldu. Bu da karar alma aşamasında aksaklıklara neden olmaya başladı.

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    İcra Heyeti içindeki sıkıntılar sadece alınacak yeni kararlarla da sınırlı değil. Ne kadar birlik mesajı verilse de örgüt tabanında heyete karşı oluşan güvensizlik, üst yönetimin maddi kaynak bulmasında problem haline geldi.

    FETÖ'cü Abdullah Aymaz (Takvim Foto Arşiv)FETÖ'cü Abdullah Aymaz (Takvim Foto Arşiv)

    Bu nedenle İcra Heyeti'nin güçlü gözüken kanadı yani Abdullah Aymaz ve ekibi "himmet" oranlarında artışa gidilmesini istedi.

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    HEYET İÇİNDE GÜLEN'İN VASİYETİNE AKSİ TUTUM
    Örgüt elebaşı Gülen ölmeden önce İcra Heyeti'nde değişikliğe gidilmesini söylemişti. Heyetin gençleştirilmesi, farklı milliyetlerden insanların heyette yer alması talimatını vermişti. Ancak, 12 kişilik heyetin tek ortak düşüncesi gücü elinden bırakmamak oldu. Gülen'in ölümünden sonraki sürecin "geçiş dönemi" olduğu bahanesi ile heyette değişiklik yapılmaması kararı alındı.

    FETÖ üst yöneticilerinden Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı (Takvim Foto Arşiv)FETÖ üst yöneticilerinden Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı (Takvim Foto Arşiv)

    DİKİŞ TUTUMUYOR
    Heyete en son dahil edilen isimlerden biri de kapatılan Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı oldu. Dumanlı'nın katılması ile örgüte katılımın artması bekleniyordu. Ancak, Dumanlı beklenen etkiyi yaratmadı. FETÖ'nün üst kademesindekiler Dumanlı'nın pasif bir profil çizdiği düşüncesinde. Dumanlı'nın tabandan itibar görmediği için heyette yer alabilecek seviyede olmadığı düşüncesi hâkim.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    FETÖ'nün üst düzey örgüt mensuplarından olan Mustafa Özcan ise 12 kişilik İcra Heyeti'ne bu sefer girmedi. Özcan, Abdullah Aymaz ve ekibinin etkili olduğu heyette ön planda olamayacağı düşüncesi ile yer almak istemedi.

    Ayrıca, örgüt içerisinde 2025 yılı için ülke sorumlularının ataması da tartışma konusu haline geldi. Ülke sorumlusu ve diğer yönetici atamalarının İcra Heyeti tarafından yapılacağı duyuruldu. Bununla birlikte İcra Heyeti'nde de Şubat 2025'te değişiklikler yapılması bekleniyor.

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    Halihazırdaki örgüt sorumluları arasında kendilerine yakın isimlerin atanmaları konusunda da bir çekişme var. Hatta çekişmenin boyutu toplantılarda gerginlik yaşanmasına bile neden olacak şekilde. İcra Heyeti'ndeki kimi isimler yerlerini garantiye almak için kendilerine yakın isimleri Avrupa alanında çalışma yapmaya bile gönderdi.

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