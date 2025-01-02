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Almanya'daki FETÖ'cülerin 'kapı dışı ediliriz' korkusu! Erken seçim panikletti... Büyükbaş firari "Avrupa Abdullah" da aralarında

Almanya'daki erken seçim kararı Fetullahçı Terör Örgütü’ne kabus oldu. Bilindiği üzere Türkiye'den firar eden FETÖ'cülerin dörtte biri Almanya'da ikamet ediyor. Elebaşı Gülen'in gebermesi sonrası örgütte çıkan taht kavgasında adı geçen Abdullah Aymaz da burada saklanıyor. FETÖ’cüler Almanya’da yapılacak seçimler sonrasında aşırı sağın yükselmesi ile göçmenlere karşı olumsuz bir tutum takınılmasından endişe ediyor. Özellikle firari FETÖ’cü asker ve kamu görevlileri vatandaşlık işlemlerini hızlandırma telaşına girdi.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 13:52 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 13:57
Almanya’daki FETÖ’cülerin ’kapı dışı ediliriz’ korkusu! Erken seçim panikletti... Büyükbaş firari Avrupa Abdullah da aralarında

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    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybetti. Ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Federal Meclisi feshederek 23 Şubat 2025'te erken seçime gidileceğini duyurdu.

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün Almanya yapılanmasının kâbusu erken seçim kararı ile başladı.

    FETÖ'cüler Almanya'da yapılacak seçimler sonrasında aşırı sağın yükselmesi ile göçmenlere karşı olumsuz bir tutum takınılmasından endişe ediyor.

    FETÖ'nün Avrupa'daki sözde sorumlusu Abdullah Aymaz (AA)FETÖ'nün Avrupa'daki sözde sorumlusu Abdullah Aymaz (AA)

    FETÖ'CÜLERİN ALMANYA TUTKUSU

    Almanya, 15 Temmuz başarısız darbe girişimi öncesi ve sonrasında FETÖ için en güvenli ülkelerden biri konumunda yer alıyor. FETÖ'nün 1990'ların başlarından itibaren Almanya'da önemli örgütsel yatırımları bulunuyor.

    Örgütün, elebaşı Fetullah Gülen'den sonra en önemli yöneticilerinden olan Avrupa kıtasındaki örgüt yapısının sözde sorumlusu Abdullah Aymaz da Almanya'da yaşıyor. Aymaz, örgüt ile ilgili tüm faaliyetlerini yine Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'dan yürütüyor.

    FETÖ'nün en önemli isimlerinden Aymaz gibi birçok FETÖ'cü de yine Almanya'da ikamet ediyor. Türkiye'den firar eden FETÖ mensuplarının yaklaşık dörtte biri de yaşamak için Almanya'yı seçiyor.

    Almanya'nın FETÖ'cülere kucak açmasının altında işgücünün yanı sıra politik nedenler de bulunuyor. 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin planlayıcılarından Adil Öksüz'ün de Türkiye'den kaçtığı ve son görüldüğü yerin Almanya olduğu biliniyor.

    FETÖ'nün Avrupa'daki sözde sorumlusu Abdullah Aymaz (AA)FETÖ'nün Avrupa'daki sözde sorumlusu Abdullah Aymaz (AA)


    FETÖ "MAHREM" TAKTİĞİNE ALMANYA'DA DA DEVAM EDİYOR

    Başarısız darbe girişimi sonrasında Türkiye'den firar eden FETÖ'cü askerlerin birçoğu Almanya'ya kaçtı. Ayrıca, NATO görevindeyken Türkiye'ye çağrılmalarına rağmen firar edip Almanya'da yaşamaya başlayan FETÖ'cü askerlerin sayısı da oldukça fazla.

    Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkelerinin başında yer alan Almanya, FETÖ'nün mahrem yapılanmalarının en canlı olduğu ülkelerden biri. Örgüt, Türkiye'de kurduğu çarkı Almanya'da da aynı şekilde sürdürüyor. Burada kontrolü ellerinde tutmaya çalışan "mahrem abiler", özellikle firari askerler üzerinde etkilerine devam ediyor. Firari askerler diğer FETÖ'cüler ile görüştürülmüyor. İş, ev ve ailelerinin ihtiyaçları da örgüt tarafından karşılanıyor.

    Örgüt, Almanya'daki FETÖ mensuplarından, özellikle de Türkiye'de ihraç edilen asker ve polislerden vatandaşlık almalarını çok önemsiyor. Örgüt, FETÖ'cü ihraç asker ve polislerin Almanya'da topluma entegre olmalarını ve Almanya'da kamu kurumlarında kendi iş kollarındaki kadrolara sızmalarını istiyor.

    Örgütün son beş senedir bu konuda ciddi bir planlama içinde olduğu, program ve yatırım yaptığı, bu sayede kademeli olarak Almanya kurumlarına sızarak gücünü Almanya bürokrasisinde de sürdürmeyi hedeflediği biliniyor.

    15 Temmuz başarısız darbe girişiminin planlayıcılarından Adil Öksüz en son Almanya'da görülmüştü (AA)15 Temmuz başarısız darbe girişiminin planlayıcılarından Adil Öksüz en son Almanya'da görülmüştü (AA)

    FETÖ'NÜN ALMANYA KALESİ SARSINTIDA

    Almanya'nın Magdeburg kentinde 21 Aralık'ta Noel Pazarı'nda gerçekleşen saldırı, ülkede yaşayan tüm göçmenler için tehlike çanlarının çalmasına neden oldu.

    Saldırının failinin uzun süredir Almanya'da yaşayan Suudi Arabistan kökenli bir göçmen olması nedeni ile ülke genelinde göçmenlere karşı protestolar başladı.

    Göçmenlere karşı başlamış bu protestolar ise en çok FETÖ'cüleri etkiledi. Örgütün yatırım yaptığı Almanya planı bozulamaya başladı. Şubat 2025'te yapılacak seçimlerde aşırı sağın güçlenmesi ile göçmen karşıtlığı yönündeki seçmen baskısının, vatandaşlık işlemlerinin engellemesinden endişe duyuluyor.

    Bu nedenle özellikle firari FETÖ'cü asker ve kamu görevlileri vatandaşlık işlemlerini hızlandırma telaşına girdi. FETÖ'cülerin bir diğer endişesi de Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrasında Avrupa ülkelerinin Suriyeli göçmenleri ülkelerine geri göndermek için yollar araması oldu. Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi ile sıranın kendilerine gelecek olması telaşı FETÖ'cüleri derinden sarstı.


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