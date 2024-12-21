17/25 Aralık sürecinde neler yaşandı? FETÖ ile mücadele eden savcılar konuştu: Bildiğimiz yoldan dönmedik

Bu örnekler adalet terazisini en doğru kullanması gereken yargı mensuplarını bile nasıl bir saplantı içinde olduğunu göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Bunlar münferit örnekler değildir. O tarihlerde böyle saplantı içinde binlerce yargı mensubu ve kamu görevlisi vardı." ifadelerini kullandı.

Dönemin Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir ise örgütün niyetini ilk fark eden isimlerden biri olduğunu dile getirdi: "FETÖ'nün darbe girişimi olduğunu açıkça belirten ilk yargı mensubu bendim. Verilen gözaltı kararlarının hukukla bağdaşmadığını anladım ve bir bildiri yayınladım. Bunun bir darbe girişimi olduğunu anlatan yazıyı adalet.orgsitesine yükledikten sonra o dönem adliyede görev yapan Turkuvaz Medya'dan Nazif Karaman'a bilgi verdim. Açıklamalarım gündem oldu. Bu bildiri sebebiyle örgüt mensubu hâkim-savcılar beni dışladıkları gibi, FETÖ'cü olmayanlar da yanıma gelmekten çekiniyordu. Çünkü o dönem yargıda FETÖ hâkimdi. Süreç devam ettikçe bizim haklılığımız anlaşıldı. 15 Temmuz'da da en çirkin yüzleri deşifre oldu. Bu süreçte Turkuvaz Medya yayın organları bizim sesimiz oldu.

"BİLDİĞİMİZ YOLDAN DÖNMEDİK" Turkuvaz medyanın mücadelenin önderliğini yaptığını belirten dönemin İstanbul Cumhuriyet savcılarından ve 17-25 Aralık kumpasına karşı operasyon ve soruşturma yürüten isimlerden biri olan Yargıtay üyesi Fuzuli Aydoğdu "17-25 Aralık sürecinde FETÖ yargı ve emniyet eliyle önceden kurgulanmış, üzerinde çalışılmış dosyalar vasıtasıyla bir darbe girişiminde bulundu. Bu darbe girişimini soruşturmak üzere görevlendirilen 3-4 savcıdan bir tanesi ben oldum. FETÖ'ye yönelik ana soruşturmayı yapmak üzere de görevlendirildim. Birçok tanık ifadesine başvurdum. Örgüt hakkında bilgi vermek isteyen ilk insanları dinledim. Şahit oldum ki insanlar bu örgüt eliyle çok mağdur edilmiş.

FETÖ elebaşı ve terör örgütünü eleştirenlere dahil kumpas soruşturmalarla işlem yapılarak cezaevlerini atılmıştı. 17-25 Aralık kumpas dosyasına atanmamız sebebiyle adliyedeki Fetullahçılar bize açık tavır koydu. Fetullahçı olmasalar da onlardan korkan bazı hâkim ve savcılar da bizimle karşılaşmama ya da yan yana görünmemeye özen gösteriyorlardı. Koridorlarda yolunu değiştirenler, selam vermeyenler oluyordu. Fakat biz bu örgütün ne kadar tehlikeli olduğuna inandığımız için bildiğimiz yoldan geri dönmedik." dedi.