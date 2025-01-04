FETÖ'cü Cevheri Güven'e bilgi sızdıran köstebekler için istenen ceza belli oldu! Serkan Dinçer'in "mail" düzeneği ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, "zahir çamlıca" kullanıcı adlı X hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve bu birimlerde çalışan emniyet personeline yönelik provokatif paylaşımlar yapıldığı ve FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Cevheri Güven'in X hesabındaki paylaşımlarının ilgili hesaptan yeninden yayınlandığı tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Dinçer'in 2014-2017 yılları arasında İstihbarat Başkanlığı'nda çalıştığı aktarılan iddianamede, FETÖ 'cü Güven tarafından yayınlanan video içeriklerinde yer alan konuların da genel olarak Dinçer'in emniyette çalıştığı birimlere ilişkin görev tanımı ile uyumlu konular olduğu aktarıldı.

TELEFONUNDAKİ BELGELER FETÖ'CÜ GÜVEN'İN BELGELERİYLE AYNI ÇIKTI Söz konusu hesabı Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Serkan Dinçer 'in kullandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemede e-posta adresinde, mesajlarında, dosyalarında ve fotoğraflarında ele geçirilen belgelerin, Güven'in YouTube kanalındaki içeriklerdeki belge ve bilgilerle birebir aynı olduğuna işaret edildi.

Şüphelinin FETÖ üyeliğinden işlem görmüş, örgüt iltisakları nedeniyle kamu görevinden ihraç edilmiş ve ByLock kullanıcısı olan kişilerle irtibatı olduğu belirtilen iddianamede, Dinçer'in telefonunda suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmaya ait 151 sayfa evrakın taranmış halinin Dinçer'in kullandığı "cevheriyeulas@gmail.com" adlı e-posta adresinde kayıtlı olduğu vurgulandı.

Serkan Dinçer'in Güven'e bilgi aktarım yöntemi olarak ilgili bilgi, belge ve dokümanları aynı zamanda kendisinin de kullandığı mail adresinin "gönderilen" kutusuna kendi mail adresine mail göndererek kaydettiği, Cevheri Güven'in de bu şekilde Dinçer'in mailine girerek gönderilen mail içeriklerine ulaştığı aktarıldı.

FETÖ'cü Güven'e bilgi sızdıran köstebek Serkan Dinçer

15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Dinçer'in örgüt tarafından belirlenen gizlilik ve güvenlik kurallarına uygun hareket ettiği, örgütün yapı ve niteliğinden haberdar olmasına karşın örgüte olan örgütsel bağlılığını devam ettirdiği bu bağlamda FETÖ firarisi Cevheri Güven'in devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak, kurumların çalışmalarını provoke etmek ve terör örgütü mensuplarının örgüte bağlılıklarını canlı tutmak için çekmiş olduğu videolarına bilgi ve belge göndererek katkı sağladığı vurgulandı.

Şüpheli Dinçer'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

"FETÖ'YE YARAR SAĞLAMAK AMACIYLA HAREKET ETTİLER"

İddianamede, şüpheliler eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki evrakları aleniyet kazanmadan başkaca kişilerle paylaşılarak gizlilik kararlarını ihlal ettikleri belirtildi.