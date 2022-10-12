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    • Güncel
    • 12.10.2022 16:21
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    • 12.10.2022 16:37
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    SON DAKİKA: Adalet Bakanlığı Almanya'dan FETÖ'cü Cevheri Güven'in iadesini talep etti

    Son dakika haberleri...Adalet Bakanlığı Almanya'dan FETÖ'cü Cevheri Güven'in iadesini talep etti. Cevheri Güven, FETÖ'nün 'operasyon çocuğu' olarak biliniyor. Ayrıca Deniz Baykal'a kaset kumpasının da baş mimarlarından. Güven, kaçtığı Almanya'dan Türkiye'ye karşı karalama kampanyasına devam ediyordu.

    Almanya’dan FETÖ’cü Cevheri istendi

    15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün önce "tankın eli kulağında" paylaşımı yapan, Deniz Baykal'a kaset kumpasının baş mimarlarından Fetullahçı Terör Örgütünün operasyon maşası sözde gazeteci Cevheri Güven, asılsız ve belgesiz iddialarla yasadışı kaçtığı Almanya'dan Türkiye'ye yönelik karalama kampanyasına devam ediyor. Güven, çektiği ilk kara propaganda videosunu 2019 yılında yayınladı.

    250'DEN FAZLA VİDEO ÇEKTİ
    O günden bu yana tam 250'den fazla video çeken Güven'in videoları, firari FETÖ'cüler ve örgütün haber siteleri tarafından algı operasyonunda kullanıldı. Örgüt üyesi Cevheri Güven hakkında firar ettiği tarihten bu yana ne Kırmızı Bülten çıkartıldı, ve de Adalet Bakanlığı aracılığıyla iadesi istendi.

    ALMANYA ADLİ MAKAMLARDAN İADE İSTENDİ
    FETÖ'cü Cevheri Güven hakkında önemli bir gelişmeye yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı İstihbarat birimleri ile MİT'in ortak çalışmasından firari Güven hakkında Adalet Bakanlığına rapor gönderdi. Adalet Bakanlığına ulaşan rapor 'da firari Güven'in Almanya'da yaşadığını yer verilerek adresi tespiti yer aldı. Adalet Bakanlığı harekete geçerek Ankara 14. Ceza Mahkemesinin almış olduğu tutuklama kararı ile birlikte geçtiğimiz Ağustos ayında Almanya Yetkili Adli Makamlarından FETÖ'cü Cevheri Güven'in Türkiye'ye iadesini talep etti. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklamaya yönelik yakalama kararında Cevheri Güven ile ilgili önemli tespitler yer aldı. Firari Güven'in Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olduğu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Cevheri Güven'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının birbirleri ile haberleşmekte kullandıkları kriptolu haberleşme programı olan Bylock ve Tango programlarını kullandığı mahkeme kararında yer aldı. Güven'in örgüt yapılanması içerisinde "Bahadır" kod ismini kullandığı ortaya çıktı.

    BYLOCK'TA "BUZADAM" RUMUZUNU KULLANMIŞ
    Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Cevheri Güven ile ilgili yaptığı çalışmalarda bütün gerçekler bir kez daha ortaya döküldü. Güven'in, Fetullah Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya'da bulunan banka hesabına 2013-2014 yılları arasında 54 bin 654 lira para yatırdığı ortaya çıktı. Örgütü yöneticilerinden Ziya Demirel ile 2013 yılında toplam 4 kez telefon irtibatında bulunduğu belirlendi. Cevheri Güven'in Bylock isimli haberleşme programını kullanması ile ilgili olarak yapılan analizlerde, kullanıcı adının "buzadam", son online tarihinin 2016 olduğu ve yazışma ile mail durumunun aktif olduğu tespiti yer aldı.

    KOD ADI "BAHADIR"
    Cevheri Güven'in Bylock programında kimi bylock kullanıcıları tarafından "bahad, aaabaho, baho, m-2-bahadir, bahabi, medya bahadir, t.bahadir, BAHA, BAHADIR DM, BAHADIR MEDYA, buzadam Bahadır, Bahadır Med, bsn.bhdr, Bahadır bey, baha medya" gibi isimlerle kaydedildiği ortaya çıktı.

    FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven'in kara propaganda yuvası haline getirdiği Almanya'daki adresi görüntülendi.


    Sosyal medya ve Youtube kanalı üzerinden devletin üst düzey bürokratları ve siyasetçilerine yönelik kara propaganda ve dezenformasyon içerikli videolarıyla tanınan Güven'in, FETÖ'nün sık izlediği bir rotayı izleyerek yasadışı yollarla Yunanistan'ın Selanik kentine, oradan da Almanya'ya kaçtığı biliniyordu. Ancak Güven'in tam olarak nerede olduğu sır gibi saklanıyordu.

    FETÖ'nün kritik isminin izi bulundu!

        FETÖ'NÜN KRİTİK İSMİ OBJEKTİFLERE YAKALANDI
        Güven'in Almanya'nın Hessen Eyaleti'nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine yaklaşık üç ay önce saha çalışmalarına başlandı. Sabah'ta yer alan habere göre, Güven'in Hessen'in Babenhausen bölgesindeki bir adreste olduğunu belirlendi. Bu tespitin ardından, Güven'in kumpas merkezine dönüştürdüğü evin bulunduğu bölgeye gidildi.

        Firari FETÖ'cü Güven, ailesiyle birlikte lüks içinde yaşadığı dubleks bir daireden çıktıktan sonra objektiflere yakalandı.



        PROPAGANDA MERKEZİ
        Güven, ailesiyle birlikte yaşadığı evi, siyasetçilere ve üst düzey kamu kamu görevlilerine yönelik iftira ve kara propaganda faaliyetlerini yürüttüğü yayın üssü gibi kullanıyor. Edinilen bilgilere göre Güven, 3 yıl oturmaya başladığı dairede çektiği ilk kara propaganda videosunu 23 Ekim 2019'da yayınladı. O günden bu yana tam 253 video çeken Güven'in videoları, firari FETÖ'cüler ve örgütün haber siteleri tarafından algı operasyonunda kullanılıyor.


        GAZETECİLİK KİSVESİ ALTINDA TETİKÇİLİK
        Gazeteciliğe Star gazetesinde stajyer muhabir olarak başlayan ve 2004'te FETÖ'nün operasyonel yayın organı Aktifhaber adlı internet sitesini kuran Cevheri Güven, yaptığı haberlerle kumpas operasyonlarına zemin hazırladı. Aktifhaber adlı sitenin müstear isimli yazar kadrosundaki kişilerden biri de örgütün emniyet imamı 'Kozanlı Ömer' lakaplı Osman Hilmi Özdil'di. Özdil, o dönemde sitenin yayın politikasını Cevheri Güven ile birlikte belirliyordu. Mayıs 2015'te Nokta dergisinin genel yayın yönetmenliğine getirilen Cevheri Güven, 2 Kasım 2015'te Nokta dergisi yazı işleri müdürü Murat Çapan ile 14 Eylül ve 2 Kasım 2015 tarihli kapak haberleri nedeniyle, 'Halkı, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etmek' suçundan tutuklandı. Bir ay sonra serbest bırakıldı.

            15 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA
            Firari olarak aranan Güven'in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hazırladığı iddianame kapsamında 15 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede, FETÖ'nün gazetecilik faaliyetleri adı altında, örgütün propagandasını yapmak ve uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine kamuoyu oluşturmak için basın yayın gücünü artırmaya çalıştığı ve bu kapsamda Nokta dergisini tekrar yayın hayatına aldığı kaydedildi. Zaman gazetesine verdiği röportajda dergiyi Gezi olayları ve 17/25 Aralık sonrasında işsiz kalan gazetecilerden oluşturduklarını söyleyen Güven'in açıkça FETÖ'ye destek sağladığı, örgütün amacı doğrultusunda yayın yapacağını belirttiği ve örgütün sözcülüğünü yaptığı belirtildi.

            KASET KUMPASLARININ ELEBAŞI
            Son 3 yıldır Youtube'da yayınladığı videolarla bakanları, bürokratları, emniyet görevlilerini, savcıları hedef alan firari FETÖ'cü Cevheri Güven, bu tür operasyonel yayınlar konusunda uzmanlaşmış biri. Güven, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski bazı MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına ilişkin kaset kumpası dosyasının da başta gelen isimlerinden. Firar ettiği için dosyası ayrılan Güven, Deniz Baykal'a kaset kumpası iddianamesinde, görüntüleri dağıtması için Fetullahçı terör örgütü tarafından görevlendirilen isim olarak yer alıyor. İddianamede Güven'in FETÖ'nün talimatı doğrultusunda Baykal'a ait video görüntülerini, internet ortamında yayılması için bazı basın yayın organlarına vererek yaydığı ifade ediliyor.

            İFTİRA İLE AYLIK 10 BİN EURO GELİR
            Güven'in yaklaşık üç yıldır yaşadığı dubleks dairenin çatı katını kara propaganda video kayıtlarını çekmek için kullandığı belirlendi. Bakanları ve üst düzey kamu görevlilerini fütursuzca iftira/karalama kampanyalarıyla yıpratmaya çalışan Güven, sosyal medyada yaptığı bu yayınlarla yüksek gelir elde ediyor. Güven'in Youtube'dan elde ettiği gelirin aylık 5 ila 10 bin Euro civarında olduğu belirtiliyor.



            Cevheri Güven, dubleks dairenin çatı katında çektiği dezenformasyon videolarıyla örgütsel faaliyetini sürdürüyor.

            ODADA TADİLAT YAPMIŞ
            Güven'in videolarını çektiği odada, eve yerleştikten sonra tadilat yaptığı belirlendi. Odanın boş halini gösteren eski fotoğraflarına bakıldığında, odada daha önce camın önünde yer alan ısıtıcı yerine duvar kenarına kalorifer konulduğu ve odanın yeşile boyandığı görülüyor.

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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Adalet Bakanlığı Almanya'dan FETÖ'cü Cevheri Güven'in iadesini talep etti
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