FETÖ tetikçisi Cevheri Güven’in köstebeği deşifre oldu! Polis memuru hakkında yeni bilgilere ulaşıldı

ATAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Dinçer'in sosyal medyada hesaplar açarak muhalif görünümlü paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Şüphelinin teşkilat içerisinde bağlantılı olduğu polislerin tespitine yönelik araştırmaların da sürdüğü öğrenildi. Dinçer'in emniyet teşkilatındaki gizli belgeleri nasıl temin ettiğine yönelik ayrı bir idari soruşturmanın titizlikle devam ettiği bu kapsamda önümüzdeki günlerde yeni şüphelilerle ilgi adli sürecin başlatılacağı bildirildi.

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