FETÖ tetikçisi Cevheri Güven’in köstebeğinin çalıştığı birimde yeni kriz | Başkan Erdoğan’ın TC numarasıyla bilgilerini sorguladı! Yakayı ele verdi

ÖNCE BİRİMDEN ALINDI, SONRA GERİ AYNI BİRİME VERİLDİ Polis memuru Alper B. Narkotik Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliği'nden 10 Aralık tarihinde alınarak Sokak Suçlarıyla Mücadele Bürosuna verildi. Aynı tarihte de Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma açılarak müfettiş görevlendirildi. Aradan bir süre geçtikten sonra soruşturma devam ederken ilginç bir şekilde polis memuru Alper B. 15 Ocak'ta tekrar Teknik Büro Amirliği'ne görevlendirildi. KONU ARAŞTIRILMAYA DEVAM EDİLİYOR Polis memuru Alper B.'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın TC kimlik bilgisiyle "ASENA" gibi proje programlarından birinde neden sorgu yaptığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen müfettişler tarafından araştırılmaya başladı.





ASENA PROGRAMI NEDİR?

Konusunda uzman Türk mühendisler tarafından hazırlanan, e-Devlet ve UYAP ile İçişleri ve Adalet bakanlıklarının veri tabanlarıyla entegre çalışabilen yapay zeka formatında bir yazılım olan ASENA, tüm dünyada kullanılan analiz sistemlerinde olmayan birçok özelliği bulunuyor. ASENA, kendisindeki data ile istenilen bilgilerin tümünü bünyesindeki verilerden araştırıp getiriyor.



MASAK'TA DA BAŞKAN ERDOĞAN'I SORGULAMIŞLARDI

Sabah'ta yer alan habere göre; 2020 yılında birçok soruşturmanın yürütüldüğü Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun 115 eski personeli gözaltına alınmıştı. FETÖ üyeliğiyle suçlanan çalışanların, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda siyasetçi ve bürokratın TC kimlik numaralarıyla sistemde sorgulama yaptıkları öne sürülmüştü.Erzurum da ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın TC kimlik numarasını sorgulayan üç SGK çalışanına 10 yıl hapis cezası verilmişti.