FETÖ tetikçisi Cevheri Güven’in köstebeğinin çalıştığı birimde yeni kriz | Başkan Erdoğan’ın TC numarasıyla bilgilerini sorguladı! Yakayı ele verdi

15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün önce "Tankın eli kulağında" paylaşımı yapan, Deniz Baykal'a kaset kumpasının baş mimarlarından olan FETÖ'nün operasyon maşası, sözde gazeteci Cevheri Güven'e resmi evrakları sızdırdığı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan köstebek polis memurunun telefonlarında yapılan incelemelerdekatmanlı şifreleme sistemine sahip e-posta hesapları kullandığı, onlarca sosyal medya hesabı açtığı ve bazı polisler hakkında bilgiler arşivlediği ortaya çıkmıştı.
Sözde gazeteci FETÖ'cü Cevheri Güven
TELEFONUNUN HAFIZA KISMINI İKİYE BÖLDÜ
Köstebek polis memuru Serkan Dinçer, cep telefonu hafızasını ikiye bölüp bir kısmını özel şifrelediği, Cevheri Güven'in videolarını da mesajlaşma uygulamaları üzerinden dolaşıma soktuğu belirlenmişti.
Köstebek polis memuru Serkan Dinçer
O polisin, e-posta ile Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik ithamları, firari Güven'e göndererek video yayınlarının kaynağını oluşturduğu da incelemelerde belirlenmişti. Tüm bunların yanında Serkan Dinçer'in çalıştığı birimde büyük bir skandal daha patladı.