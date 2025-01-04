CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan eylemdeki işçilere tehdit!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halka açık tuvaletlerde temizlik görevlisi olarak çalışan taşeron işçiler sosyal haklardan mahrum bırakıldıklarını iddia ederek eylemlerini sürdürüyor.
Eylemlerine yılbaşından bu yana Egemenlik Binası önünde devam eden işçiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ofisinin bulunduğu İzmir Sanat'a giderek taleplerini iletmek istedi.
Tugay, işçilerin taleplerini ilettiği sırada tehdit savurdu.
CHP'li Cemil Tugay haklarını arayan işçileri tehdit etti
"İŞTEN ÇIKARTMA TEHDİDİ"
CHP'li Tugay, işçileri "Burada durmayın" diyerek uyardı.
Tugay, işçilere haklarını almak için kendi firmalarına başvurmaları gerektiğini öne sürerek, "Siz Büyükşehir'in çalışanı değilsiniz, siz bu firmanın çalışanısınız. Bu şehirde on binlerce insan işsiz. Lütfen bunu yapmayın" dedi.
ÜNİFORMA ÜZERİNDEN YANIT
Taşeron işçilerden biri, üzerlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi logosu bulunan üniformaların dikkat çekmesi üzerine, Başkan Tugay'ın tepkisiyle karşılaştı.