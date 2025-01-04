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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan eylemdeki işçilere tehdit!

Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halka açık tuvaletlerde temizlik görevlisi olarak çalışan taşeron işçiler haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapıyor. Eylem sırasında işçilerle görüşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Siz bizim işçimiz değilsiniz, burada durmayın. Eğer burada durursanız o firmada da çalıştırmam" ifadeleriyle işçileri tehdit etti.

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 12:11 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 12:11
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan eylemdeki işçilere tehdit!

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    İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halka açık tuvaletlerde temizlik görevlisi olarak çalışan taşeron işçiler sosyal haklardan mahrum bırakıldıklarını iddia ederek eylemlerini sürdürüyor.

    Eylemlerine yılbaşından bu yana Egemenlik Binası önünde devam eden işçiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ofisinin bulunduğu İzmir Sanat'a giderek taleplerini iletmek istedi.

    Tugay, işçilerin taleplerini ilettiği sırada tehdit savurdu.

    CHP'li Cemil Tugay haklarını arayan işçileri tehdit ettiCHP'li Cemil Tugay haklarını arayan işçileri tehdit etti

    "İŞTEN ÇIKARTMA TEHDİDİ"
    CHP'li Tugay, işçileri "Burada durmayın" diyerek uyardı.

    Tugay, işçilere haklarını almak için kendi firmalarına başvurmaları gerektiğini öne sürerek, "Siz Büyükşehir'in çalışanı değilsiniz, siz bu firmanın çalışanısınız. Bu şehirde on binlerce insan işsiz. Lütfen bunu yapmayın" dedi.

    ÜNİFORMA ÜZERİNDEN YANIT
    Taşeron işçilerden biri, üzerlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi logosu bulunan üniformaların dikkat çekmesi üzerine, Başkan Tugay'ın tepkisiyle karşılaştı.

    Tugay işçilere parmak salladıTugay işçilere parmak salladı

    SİZİ O FİRMADA DA ÇALIŞTIRMAM
    Tugay, "Ben konuşacağım, bunları giymeyeceksiniz. Eğer burada durmaya devam ederseniz artık o firmada da çalışamayacaksınız" tehdidiyle alandan uzaklaştı.

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