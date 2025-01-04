CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan eylemdeki işçilere tehdit!

İzmir Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı halka açık tuvaletlerde temizlik görevlisi olarak çalışan taşeron işçiler sosyal haklardan mahrum bırakıldıklarını iddia ederek eylemlerini sürdürüyor.

Tugay, işçilere haklarını almak için kendi firmalarına başvurmaları gerektiğini öne sürerek, "Siz Büyükşehir'in çalışanı değilsiniz, siz bu firmanın çalışanısınız. Bu şehirde on binlerce insan işsiz. Lütfen bunu yapmayın" dedi.

ÜNİFORMA ÜZERİNDEN YANIT

Taşeron işçilerden biri, üzerlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi logosu bulunan üniformaların dikkat çekmesi üzerine, Başkan Tugay'ın tepkisiyle karşılaştı.