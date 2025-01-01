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İslam düşmanı İngiliz Paul Golding'ten skandal! Ayasofya hazımsızlıkları bitmedi

86 yıl boyunca müze olarak kullanılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açıldı. Zincirlerin kırılmasının üzerinden 4,5 yıl geçerken Batı'nın hazımsızlığı bitmedi. İslam düşmanı İngiliz siyasetçi Paul Golding Ayasofya üzerinden skandal bir paylaşım yaptı.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 17:01 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 17:22
İslam düşmanı İngiliz Paul Golding’ten skandal! Ayasofya hazımsızlıkları bitmedi

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    86 yıl boyunca müze olarak kullanılan ve 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, dört buçuk yıl sonra bile Batı'nın hazımsızlığına hedef olmaya devam ediyor.

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi (Takvim.com.tr Arşiv)Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi (Takvim.com.tr Arşiv)

    İNGİLİZ PAUL GOLDING'TEN SKANDAL
    Son olarak İslam düşmanı İngiliz siyasetçi Paul Golding skandal bir paylaşım yaptı.

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    Daha önce Türkiye'yi "Avrupa'nın 1 numaralı düşmanı" diyerek hedef alan Golding, sosyal medya platformu X üzerinden yapay zeka ile oluşturulmuş bir Ayasofya görseli paylaştı.

    İslam düşmanı İngiliz Paul Goldingİslam düşmanı İngiliz Paul Golding

    AYASOYFA HAMSIZLIĞI
    İslam düşmanı Golding Ayasofya'nın minarelerinin kaldırıldığı ve yerine Yunan bayrağı eklenen görsele "Yakında" ifadelerini ekleyerek provokatif bir paylaşım yaptı.

    İngiliz siyasetçinin hazımsız tavrını büyük tepki topladı. Golding'e hem İngilizce hem de Türkçe tepki gösteren vatandaşlar böyle bir girişimin ancak rüyalarda mümkün olabileceğini belirtti.

    "RÜYASINDA GÖRÜR": SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
    Golding'in paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından binlerce tepki geldi. Bir kullanıcı, "Ayasofya, İslam'ın ve Türkiye'nin bir sembolüdür. Bu tür paylaşımlar sizin hazımsızlığınızın bir göstergesi. Gerçeklerle yüzleşin!" yorumunu yaparken bir başka kullanıcı da "Minarelerimizi kaldırmaya gücünüz yetmez, bunu ancak rüyanızda görürsünüz!" dedi.

    Ayasofya önünde bayrak provokasyonu: 6 Yunan Hava Kuvvetleri öğrencisine gözaltıAyasofya önünde bayrak provokasyonu: 6 Yunan Hava Kuvvetleri öğrencisine gözaltı
    Ayasofya önünde bayrak provokasyonu: 6 Yunan Hava Kuvvetleri öğrencisine gözaltı

    BATI'NIN HAZIMSIZLIĞI BİTMİYOR
    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması, başta Yunanistan olmak üzere Batı'da büyük hazımsızlık yapmıştı.

    Hem içeriden hem de dışarıdan Türkiye'nin egemenlik haklarını hedef alan söylemlerde bulunulsa da Ayasofya, Türkiye'nin güçlü iradesinin ve tarihine sahip çıkma kararlılığının bir sembolü olarak varlığını sürdürüyor.

    Batı'dan gelen provokasyonlara rağmen, Türkiye bu değerlere olan bağlılığını her fırsatta dile getirmeye devam ediyor.

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    AYASOFYA'NIN ZİNCİRLERİ 4 YIL ÖNCE KIRILDI!
    İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren de cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934'te alınan karar üzerine 86 yıl boyunca müze olarak kullanıldı.

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

    2020'DE TARİHİ ADIM ATILDI
    Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı dava 10 Temmuz 2020'de karara bağlandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN İMZAYI ATTI AYASOFYA İBADETE AÇILDI
    Danıştay 10. Dairesinin, camiden müzeye dönüştürüldüğü 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etmesiyle Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolu açıldı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kararnameyi aynı gün (10 Temmuz 2020) imzaladı.

    86 YIL SONRA İLK CUMA KILINDI
    Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla yeniden ibadet için kapılarını açtı.

    Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazına Başkan Erdoğan da katıldı.

    Ayasofya 86 yıl sonra kılınan ilk Cuma namazıyla ibadete açıldı (24 Temmuz 2020)Ayasofya 86 yıl sonra kılınan ilk Cuma namazıyla ibadete açıldı (24 Temmuz 2020)

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