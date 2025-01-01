İslam düşmanı İngiliz Paul Golding’ten skandal! Ayasofya hazımsızlıkları bitmedi

İNGİLİZ PAUL GOLDING'TEN SKANDAL Son olarak İslam düşmanı İngiliz siyasetçi Paul Golding skandal bir paylaşım yaptı.

86 yıl boyunca müze olarak kullanılan ve 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılan Ayasofya -i Kebir Cami-i Şerifi, dört buçuk yıl sonra bile Batı'nın hazımsızlığına hedef olmaya devam ediyor.

AYASOYFA HAMSIZLIĞI İslam düşmanı Golding Ayasofya'nın minarelerinin kaldırıldığı ve yerine Yunan bayrağı eklenen görsele "Yakında" ifadelerini ekleyerek provokatif bir paylaşım yaptı.

Daha önce Türkiye'yi "Avrupa'nın 1 numaralı düşmanı" diyerek hedef alan Golding, sosyal medya platformu X üzerinden yapay zeka ile oluşturulmuş bir Ayasofya görseli paylaştı.

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İngiliz siyasetçinin hazımsız tavrını büyük tepki topladı. Golding'e hem İngilizce hem de Türkçe tepki gösteren vatandaşlar böyle bir girişimin ancak rüyalarda mümkün olabileceğini belirtti.

"RÜYASINDA GÖRÜR": SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Golding'in paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından binlerce tepki geldi. Bir kullanıcı, "Ayasofya, İslam'ın ve Türkiye'nin bir sembolüdür. Bu tür paylaşımlar sizin hazımsızlığınızın bir göstergesi. Gerçeklerle yüzleşin!" yorumunu yaparken bir başka kullanıcı da "Minarelerimizi kaldırmaya gücünüz yetmez, bunu ancak rüyanızda görürsünüz!" dedi.

BATI'NIN HAZIMSIZLIĞI BİTMİYOR

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması, başta Yunanistan olmak üzere Batı'da büyük hazımsızlık yapmıştı.

Hem içeriden hem de dışarıdan Türkiye'nin egemenlik haklarını hedef alan söylemlerde bulunulsa da Ayasofya, Türkiye'nin güçlü iradesinin ve tarihine sahip çıkma kararlılığının bir sembolü olarak varlığını sürdürüyor.

Batı'dan gelen provokasyonlara rağmen, Türkiye bu değerlere olan bağlılığını her fırsatta dile getirmeye devam ediyor.

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İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren de cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934'te alınan karar üzerine 86 yıl boyunca müze olarak kullanıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

2020'DE TARİHİ ADIM ATILDI

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı dava 10 Temmuz 2020'de karara bağlandı.