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Türkiye'den New Orleans'taki saldırı sonrası ABD'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin New Orleans şehrinde yaşanan saldırı sonrası taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz." denildi.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 18:50 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 19:37
Türkiye’den New Orleans’taki saldırı sonrası ABD’ye taziye mesajı

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    Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Louisana eyaletindeki New Orleans şehrinde düzenlenen saldırı dolayısıyla taziye dileğinde bulundu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, New Orleans'taki saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

    Açıklamada, saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılması ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesi temenni edildi.

    Dışişleri açıklaması (Sosyal medya hesabı X)Dışişleri açıklaması (Sosyal medya hesabı X)


    NE OLMUŞTU?

    New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

    Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı mesajında, ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirmiş ve olayın kurbanları için dua edilmesini istemişti.

    New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, gazetecilere açıklamasında, "New Orleans şehrinin bir terör saldırısından etkilendiğini biliyoruz." diyerek olayın soruşturulduğunu belirtmişti.

    FBI'DAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

    FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, Bourbon Caddesi'nde kalabalığın üzerine araç süren kişinin, yerel kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.

    FBI'ın soruşturmayı üstlendiği belirtilen açıklamada, "Ortaklarımızla beraber bu olayı terör saldırısı olarak soruşturacağız." ifadesi kullanılmıştı.

    Olay yerinde ilk açıklamayı yapan FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, bunun bir terör saldırısı olmadığını dile getirmişti.

    Duncan, olayı soruşturan yetkililerin, kaza mahallinde el yapımı patlayıcılar bulduğunu bildirmişti.

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