Pontusçu Apolas Lermi'den Yunan'ın Ayasofya provokasyonuna kemençe ve horon güzellemesi! Skandal sözler...





SÖZDE SOYKIRIMI SAVUNUP YUNAN İDDİALARINA DESTEK VERDİ

Apolas Lermi'yi bu şekilde takdim eden kişi ise Ayasofya provokasyonu ile ön plana çıkan Matthaios Tsahouridis...



Tsahouridis ve Lermi'nin ortak çıkardıkları şarkı da mevcut.



Tüm bu detaylar dikkate alındığında Apolas Lermi'nin Yunanistan'ın Ayasofya provokasyonunu sadece horono ve kemençeye indirgeyip, provokasyonun aktörü Tsahouridis sahip çıkması çok da şaşırılacak bir durum olmasa gerek...