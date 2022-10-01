Pontusçu Apolas Lermi'den Yunan'ın Ayasofya provokasyonuna kemençe ve horon güzellemesi! Skandal sözler...

Ege ve Doğu Akdeniz'de attığı provokatif adımlarla Türkiye'nin sabrını sınayan Yunanistan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile ilgili hazımsızlığı bitmek bilmiyor.
24 Temmuz 2020 tarihinde 86 yıl sonra aslına rücu ettirilen, kutlu fethin aziz sembolü Ayasofya Camii'nden okunan ilk ezanın ardından Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere birçok ülkenin ve uluslararası kuruluşun kapısını aşındıran Yunanistan, çaresiz bir şekilde her yerden eli boş dönmüştü.
YUNAN'DAN 'AYASOFYA' PROVOKASYONU
Durumu kurtarmak isteyen provokatör Atina, çözümü yeni AEK stadyumuna 'Ayasofya' ismini vermekte buldu.
Stadın açılış töreninde Pontus milliyetçisi Matthaios Tsahouridis, kemençe çalıp horon tepti.
Bilindiği üzere Tsahouridis, Türklerin emperyalizm ve işgale karşı direnişinin başladığı 19 Mayıs 1919'u, sözde Pontus soykırımı olarak tanıyor.
Aciz Yunanistan'ın içerisine düştüğü bu komik durum Türkiye'de de gündem oldu. Sosyal medya kullancıları Atina'nın kendi bilmez bu hamlesine sert tepki gösterdi.
Bu gelişme üzerine esas adı Abdurrahman Lermi olan ancak 'Apolas' ismini kullanmayı tercih eden Apolas Lermi'den tepki çeken bir çıkış geldi.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Lermi, Yunanistan'ın soyunduğu 'Ayasofya' provokasyonunu gölgelemek için olayı kemençe ve horona bağlayıp Atina'ya tepki gösteren Türk vatandaşlarına ağza alınmayacak hakaretler etti.
"IRKÇI Y..VŞAKLAR"
Türkleri ırkçılıkla suçlayan Lermi şu ifadeleri kullandı;
Bir Yunan'ın elindeki kemençeyi, bir Yunan'ın elindeki Yunan bayrağından daha tehlikeli gören ırkçı yavşaklar yine afkurmaya başladı.. İstediğiniz kadar afkurun; bu insanların kemençe çalmasına ve horon oynamasına engel olamayacaksınız.. Biz de Rumca söylemeye devam edeceğiz.