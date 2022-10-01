Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.10.2022 23:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.10.2022 23:44
    ABONE OL

    Pontusçu Apolas Lermi'den Yunan'ın Ayasofya provokasyonuna kemençe ve horon güzellemesi! Skandal sözler...

    Apolas Lermi, Yunanistan'ın soyunduğu 'Ayasofya' provokasyonunu gölgelemek için olayı kemençe ve horona bağlayıp Atina'ya tepki gösteren Türk vatandaşlarına ağza alınmayacak hakaretler etti. Provokasyonun baş aktörü Matthaios Tsahouridis'e de sahip çıkan Lermi, "İstediğiniz kadar afkurun; bu insanların kemençe çalmasına ve horon oynamasına engel olamayacaksınız" şeklinde konuştu. Esas adı Abdurrahman olan Apolas Lermi, daha evveldende Pontus bayrağı önünde şarkı söylemişti.

    takvim.com.tr
    Skandal sözler! Hayırdır Apolas Lermi?

    Ege ve Doğu Akdeniz'de attığı provokatif adımlarla Türkiye'nin sabrını sınayan Yunanistan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile ilgili hazımsızlığı bitmek bilmiyor.

    24 Temmuz 2020 tarihinde 86 yıl sonra aslına rücu ettirilen, kutlu fethin aziz sembolü Ayasofya Camii'nden okunan ilk ezanın ardından Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere birçok ülkenin ve uluslararası kuruluşun kapısını aşındıran Yunanistan, çaresiz bir şekilde her yerden eli boş dönmüştü.




    YUNAN'DAN 'AYASOFYA' PROVOKASYONU
    Durumu kurtarmak isteyen provokatör Atina, çözümü yeni AEK stadyumuna 'Ayasofya' ismini vermekte buldu.

    Stadın açılış töreninde Pontus milliyetçisi Matthaios Tsahouridis, kemençe çalıp horon tepti.

    Bilindiği üzere Tsahouridis, Türklerin emperyalizm ve işgale karşı direnişinin başladığı 19 Mayıs 1919'u, sözde Pontus soykırımı olarak tanıyor.

    Aciz Yunanistan'ın içerisine düştüğü bu komik durum Türkiye'de de gündem oldu. Sosyal medya kullancıları Atina'nın kendi bilmez bu hamlesine sert tepki gösterdi.



    Bu gelişme üzerine esas adı Abdurrahman Lermi olan ancak 'Apolas' ismini kullanmayı tercih eden Apolas Lermi'den tepki çeken bir çıkış geldi.

    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Lermi, Yunanistan'ın soyunduğu 'Ayasofya' provokasyonunu gölgelemek için olayı kemençe ve horona bağlayıp Atina'ya tepki gösteren Türk vatandaşlarına ağza alınmayacak hakaretler etti.

    "IRKÇI Y..VŞAKLAR"
    Türkleri ırkçılıkla suçlayan Lermi şu ifadeleri kullandı;

    Bir Yunan'ın elindeki kemençeyi, bir Yunan'ın elindeki Yunan bayrağından daha tehlikeli gören ırkçı yavşaklar yine afkurmaya başladı.. İstediğiniz kadar afkurun; bu insanların kemençe çalmasına ve horon oynamasına engel olamayacaksınız.. Biz de Rumca söylemeye devam edeceğiz.



        PONTUS BAYRAĞI ÖNÜNDE ŞARKI SÖYLEDİ!
        Apolas Lermi mahlası Abdurrahman Lermi daha önce de Pontus bayrağı önünde şarkı söylemişti.




        Bu müzisyen Yunanistan'da da sahne almış katıldığı programda "Trabzondan geldi. Türkiye'de Pontus, Ermeni ve Kürt Soykırımı'nı (?) korkusuzca dile getirdi" ifadeleriyle takdim edilmişti.



        SÖZDE SOYKIRIMI SAVUNUP YUNAN İDDİALARINA DESTEK VERDİ
        Apolas Lermi'yi bu şekilde takdim eden kişi ise Ayasofya provokasyonu ile ön plana çıkan Matthaios Tsahouridis...

        Tsahouridis ve Lermi'nin ortak çıkardıkları şarkı da mevcut.

        Ekrem İmamoğlu'ndan 19 Mayıs 1919'a "soykırım" diyen Apolas Lermi'ye konser



        Tüm bu detaylar dikkate alındığında Apolas Lermi'nin Yunanistan'ın Ayasofya provokasyonunu sadece horono ve kemençeye indirgeyip, provokasyonun aktörü Tsahouridis sahip çıkması çok da şaşırılacak bir durum olmasa gerek...



        İMAMOĞLU'NDAN PONTUSÇU HEMŞEHRİSİNE KONSER KIYAĞI
        CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da asılsız soykırım iddialarını savunan hemşehrisi Apolas Lermi'ye 19 Mayıs'ta konser verdirmiş, büyük tepki çekmişti.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Adana’da kazanan yok!
        Haberler Güncel Pontusçu Apolas Lermi'den Yunan'ın Ayasofya provokasyonuna kemençe ve horon güzellemesi! Skandal sözler...
            SON DAKİKA