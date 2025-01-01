Galata insanlığın sesi oldu! Bakanlardan peş peşe paylaşımlar: "Gazze özgür olacak! Filistin özgür olacak"

İstanbul'da 2025'in ilk sabahında yüz binlerce vicdan sahibi soykırıma lanet edip kıyama durdu. Tekbirler, Türk bayrağı ve Filistin bayrakları eşliğinde "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü gerçekleştirildi. Galata Köprüsü 'nde tarihi anlar kayıtlara geçti. Soykırıma karşı dünyaya çok net bir mesaj verildi.

İstanbul’da ‘’Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” yürüyüşü (AA)





"ÖZGÜRLÜK GÜNEŞİNİN FİLİSTİN'İN ÜZERİNE DOĞMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle İstanbul'da Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilen yürüyüşle ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025'in ilk sabahında binlerce vatandaşın, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde buluştuğuna işaret ederek, "Türkiye olarak masumların yanında, zalimlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. İşgalci İsrail'in zulmünün son bulması, özgürlük güneşinin Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Gazze'nin, Filistin'in üzerine doğması için mücadelemize devam edeceğiz. 'Daha adil bir dünya mümkündür.' düsturuyla çocukların ve masum insanların ölmediği, şiddetin olmadığı bir dünya için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"GALATA'DAN FİLİSTİN'E SELAM OLSUN"



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "Özgür Filistin. Galata'dan Filistin'e selam olsun" paylaşımını yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mesajında, Gazze'nin kurtulacağını, Aksa'nın özgür olacağını belirterek, "Filistin'de zulüm son bulacak, soykırımcılar yargılanacak. Biz de Filistin'in, Filistinli kardeşlerimizin özgürlük mücadelesini tüm dünyaya haykırmaktan bir adım geri durmayacağız" ifadelerine yer verdi.