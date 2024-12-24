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Ayasofya önünde bayrak provokasyonu: 6 Yunan Hava Kuvvetleri öğrencisine gözaltı

İstanbul'da Ayasofya önünde Yunan bayrağı açan 6 Yunan Hava Kuvvetleri Akademisi öğrencisi, Türk güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Öğrenciler, diplomatik bir kriz yaşanmadan Yunanistan’a geri gönderildi.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 00:56 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 00:56
Ayasofya önünde bayrak provokasyonu: 6 Yunan Hava Kuvvetleri öğrencisine gözaltı

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    Yunan Hava Kuvvetleri Akademisi'nde eğitim gören üçü Rum, üçü ise Güney Kıbrıs'tan olan 6 öğrenci, İstanbul'daki Ayasofya önünde Yunan bayrağı açtıkları gerekçesiyle tutuklandı. Öğrencilerin tatil izni aldıkları ancak İstanbul'a gideceklerine dair ilgili kurumlara bilgi vermedikleri iddia edildi.

    Yunan basınının aktardığına göre, olay cumartesi günü Ayasofya önünde meydana geldi. Öğrenciler, burada Yunan bayrağını açarken Türk güvenlik güçleri müdahale ederek sözde Helen hayali kuran 6 öğrenciyi gözaltına aldı. Aynı habere göre, Türk güvenlik güçleri, Ayasofya önünde bayrak açan provakasyoncu öğrencilere ülkeyi terk etmelerini söyledi. Sözde öğrenciler, diplomatik bir kriz çıkmadan Yunanistan'a geri döndü.

    Olay, Yunanistan Konsolosluğu ve ilgili diplomatik birimlere bildirildi, ancak taraflardan herhangi bir resmi işlem yapılmadığı ifade edildi.

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