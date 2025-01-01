"2025 2024 GİBİ OLMASIN"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan A Haber'e yaptığı açıklamasında Gazze'yi gündemde tutmaya devam edeceklerini ifade ederek şu ifadelerle çağrıda bulundu:

"Geçen sene 7 Ekim'de başlayan mezalimin 3. Ayında böyle bir çağrıda bulunduk ve 1 Ocak sabahında Galata Köprüsü'nde 7'den 70'e bütün İstanbul'u hatta komşu illerden gelenler Filistin için ses vermeye devam etti.

Önce bölge camilerinde insanlar sabah namazlarını kıldılar dualarını ettiler ondan sonra bölge camilerinden yürüyerek Galata Köprüsü'ne akın ettiler. Çok güzel bir etkinlik oldu.

Bir yandan İsrail'in soykırımını kınadık bir yandan Türkiye'deki Sivil Toplum olarak Milli İrade olarak israil'in karşısında Filistinlilerin yanında olduğumuzu haykırdık. Bir yandan milletçe şehitlerimizi anmış olduk. Bir yandan Türkiye'de verdiğimiz şehitlerimiz var bir yandan Filistin şehitlerimiz var hepsini anmış olduk.

Bu sene bu soykırım maalesef devam ediyor. Bu soykırımın sonlanmasına dair dünya muvaffak olamadı. Kural temelli uluslarası sistem dedikleri insan hakları dedikleri BM, Uluslarası Adalet Divanı vs. Bunların hiçbirisi bu Filistin'deki soykırıma engel olamadı.

İnsanlığın vicdanının kararmaya devam ettiği bir 2024'ü yaşadık. Şimdi biz 2025'in ilk gününde 2025 de 2024 gibi olmasın diye yine dualarla yıla başlamak istiyoruz Bu soykırım bitsin diye dua etmek istiyoruz.

Şu an Gazze'de hayata dair hiçbir şey bırakmadı İsrail. Son kalan hastaneler de yıkıldı yağmalandı. Mesele sadece suçlu olduğunu düşündüğü insanlar olsa alır onları götürür Gazze'ye hakim işgalci güç. Ama insanları almakla kalmıyor binayı da yerle bir ediyor. Soykırımcı hayat hakkı tanımamaya ahdederek zulme başlıyor. Oradaki insanları öldürebildiklerini öldürmek kalanları da yaşayamaz hale getirmek… Nitekim soğuktan ölen çocukarın sayısı 10'ları buldu zaten.