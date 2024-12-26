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ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford'dan Suriye çıkışı: Trump askerleri orada tutmak istemeyecek

Suriye'de Baas rejimi devrildi. Esad Rusya'ya kaçtı Türkiye'nin anahtar rolü pekişti. Türkiye bölgeden PKK/YPG'nin silineceğine vurgu yaparken PKK'nın en büyük destekçisi ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ford, "Donald Trump'ın 2 bin ABD askerini 4 yıl daha Suriye'de tutmak isteyeceğini sanmıyorum ancak geri çekmek için de acele etmeyeceğini düşünüyorum." dedi. PKK'nın Kandil kadrosunu Suriye'de yuvalandığını da itiraf eden Robert Ford, söz konusu teröristler için, "Bölgede ileriye dönük herhangi bir otorite, siyasi otorite veya askeri otorite pozisyonuna sahip olmayı beklememeliler." dedi.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 15:08 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 15:34
ABD’nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford’dan Suriye çıkışı: Trump askerleri orada tutmak istemeyecek

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    Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi devrildi. Halkını katleden Beşar Esad Rusya'ya kaçtı. Terör örgütü PKK/YPG birçok kritik bölgeden silinip atıldı. Hem sahada hem masada kendisini gösteren Türkiye'nin anahtar rolü pekişti.

    Bölgede sıkışan PKK/YPG Batı'dan ve özellikle kendisini "DEAŞ" kılıfıyla destekleyen ABD'den yardım isterken dikat çeken bir gelişme yaşandı.

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    ABDLİ DİPLOMAT: TRUMP ASKERLERİ ORADA TUTMAK İSTEMEYECEK
    ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, Erbil merkezli Rudaw'a açıklamalarda bulundu.

    ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert FordABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford

    ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın, Suriye'nin doğusunda, Türkiye ile PKK/YPG terör örgütü arasında bir "anlaşma" isteyecebileceğini öne süren Ford, "Donald Trump'ın 2 bin ABD askerini 4 yıl daha Suriye'de tutmak isteyeceğini sanmıyorum ancak geri çekmek için de acele etmeyeceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

    SURİYE'DEKİ KANDİL KADROSU
    ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Ford, örgütün Kandil Dağı'ndan gelen kadrolarının, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'nin işgalindeki bölgede etkili olduğunu iddia ederek, "Suriye'de Kürt nüfusunun olduğu bölgeden konuştuğum kişiler, Kandil'in orada çok güçlü bir role sahip olduğunu, genellikle de hemen perde arkasında yer aldıklarını söyledi." dedi.

    KARAYILAN'I YALANLADI
    Ford bu sözleri ile terör örgütü PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ı da yalanlamış oldu. Terörist Karayılan, Suriye'deki terör örgütü PKK/SDG ile olan bağlarını perdelemek içim "Suriye'de bulunmadığımızı resmen ilan ediyoruz" demişti.

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    PKK KADROLARINA MESAJ: OTORİTE ROL BEKLEMEYİN
    Terör örgütünün Kandil kadrolarının durumuna ilişkin de Ford, "Bölgede ileriye dönük herhangi bir otorite, siyasi otorite veya askeri otorite pozisyonuna sahip olmayı beklememeliler. Yani bunun sona ermesi gerekiyor." dedi.

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    TRUMP İTİRAF ETMİŞTİ: SURİYE'NİN ANAHTARI TÜRKİYE'NİN ELİNDE OLACAK
    ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump 17 Aralık'ta Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirirken, Türkiye'nin gücüne ve Başkan Erdoğan'ın liderliğine dikkat çekmişti.

    Trump, "Türkiye çok akıllı. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim." dedi.

    ABD'nin Türkiye ile bölgede birlikte çalışabileceğini söyleyen Trump, bir gazetecinin "Suriye'de bulunan 900 ABD askeri konusunda ne yapacaksınız?" sorusuna, "Bunu yapmanın başka bir yolu olmalı. Bunlardan biri de Türkiye." yanıtını verdi.

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    Türkiye'nin "önemli bir güç" olduğunu kaydeden Trump, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var. Ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu." ifadelerini kullandı.

    "SURİYE'NİN ANAHTARI TÜRKİYE'NİN ELİNDE OLACAK"
    Trump, ABD'nin, NATO müttefiki Türkiye ile Suriye'de daha etkili olabileceği mesajını verdi.

    Suriye'de ilerleyen güçlerin arkasında Türkiye'nin olduğunu savunan ve bunun, kendisi için sorun olmadığını kaydeden Trump, "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle." diye konuştu.

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