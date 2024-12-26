ABD’nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford’dan Suriye çıkışı: Trump askerleri orada tutmak istemeyecek

Bölgede sıkışan PKK/YPG Batı'dan ve özellikle kendisini "DEAŞ" kılıfıyla destekleyen ABD 'den yardım isterken dikat çeken bir gelişme yaşandı.

Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi devrildi. Halkını katleden Beşar Esad Rusya'ya kaçtı. Terör örgütü PKK/YPG birçok kritik bölgeden silinip atıldı. Hem sahada hem masada kendisini gösteren Türkiye'nin anahtar rolü pekişti.

ABD 'nin seçilmiş başkanı Trump'ın, Suriye'nin doğusunda, Türkiye ile PKK/YPG terör örgütü arasında bir "anlaşma" isteyecebileceğini öne süren Ford, "Donald Trump'ın 2 bin ABD askerini 4 yıl daha Suriye'de tutmak isteyeceğini sanmıyorum ancak geri çekmek için de acele etmeyeceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

SURİYE'DEKİ KANDİL KADROSU

ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Ford, örgütün Kandil Dağı'ndan gelen kadrolarının, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'nin işgalindeki bölgede etkili olduğunu iddia ederek, "Suriye'de Kürt nüfusunun olduğu bölgeden konuştuğum kişiler, Kandil'in orada çok güçlü bir role sahip olduğunu, genellikle de hemen perde arkasında yer aldıklarını söyledi." dedi.

KARAYILAN'I YALANLADI

Ford bu sözleri ile terör örgütü PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ı da yalanlamış oldu. Terörist Karayılan, Suriye'deki terör örgütü PKK/SDG ile olan bağlarını perdelemek içim "Suriye'de bulunmadığımızı resmen ilan ediyoruz" demişti.

PKK KADROLARINA MESAJ: OTORİTE ROL BEKLEMEYİN

Terör örgütünün Kandil kadrolarının durumuna ilişkin de Ford, "Bölgede ileriye dönük herhangi bir otorite, siyasi otorite veya askeri otorite pozisyonuna sahip olmayı beklememeliler. Yani bunun sona ermesi gerekiyor." dedi.

TRUMP İTİRAF ETMİŞTİ: SURİYE'NİN ANAHTARI TÜRKİYE'NİN ELİNDE OLACAK

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump 17 Aralık'ta Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirirken, Türkiye'nin gücüne ve Başkan Erdoğan'ın liderliğine dikkat çekmişti.

Trump, "Türkiye çok akıllı. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim." dedi.